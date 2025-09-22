সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে ফিলিস্তিনের পতাকা ওড়ালেন ফরাসি মেয়রেরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আজ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দিতে পারে ফ্রান্স। তবে এর আগে থেকে ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরের মেয়রেরা সরকারের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে শহরের টাউন হলগুলোতে ফিলিস্তিনের পতাকা উড়িয়েছেন।
ন্যান্টেস শহরের মেয়র জোহানা রোল্যান্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, তাঁর শহর ফরাসি প্রজাতন্ত্রের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে আজকের দিনের জন্য ফিলিস্তিনের পতাকা উত্তোলন করেছে। নান্টেস টাউন হলের প্রবেশপথে একটি ফিলিস্তিনি পতাকা দেখা গেছে।
এ ছাড়া রেনেসে সিটি হলের প্রবেশপথেও একটি ফিলিস্তিনি পতাকা দেখা গেছে। এর আগে আজ সোমবার বামপন্থী ফরাসি রাজনীতিবিদ অলিভিয়ার ফাউর প্যারিসের সেন্ট-ডেনিস টাউন হলের বাইরে ফিলিস্তিনি পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।
তবে ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় টাউন হলগুলোকে ফিলিস্তিনের পতাকা প্রদর্শন না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। তারা ‘জনসেবায় নিরপেক্ষতা নীতি’র প্রতি জোর দিলেও ফ্রান্সের বেশ কয়েকটি শহর সেই সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে পতাকা উত্তোলন করে।
প্রসঙ্গত, গতকাল রোববার ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া। আজ ফ্রান্সসহ আরও পাঁচটি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে বলে ঘোষণা করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্বনেতাদের ভাষণের আগেই এসব ঘোষণা আসতে পারে।
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আজ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দিতে পারে ফ্রান্স। তবে এর আগে থেকে ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরের মেয়রেরা সরকারের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে শহরের টাউন হলগুলোতে ফিলিস্তিনের পতাকা উড়িয়েছেন।
ন্যান্টেস শহরের মেয়র জোহানা রোল্যান্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, তাঁর শহর ফরাসি প্রজাতন্ত্রের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে আজকের দিনের জন্য ফিলিস্তিনের পতাকা উত্তোলন করেছে। নান্টেস টাউন হলের প্রবেশপথে একটি ফিলিস্তিনি পতাকা দেখা গেছে।
এ ছাড়া রেনেসে সিটি হলের প্রবেশপথেও একটি ফিলিস্তিনি পতাকা দেখা গেছে। এর আগে আজ সোমবার বামপন্থী ফরাসি রাজনীতিবিদ অলিভিয়ার ফাউর প্যারিসের সেন্ট-ডেনিস টাউন হলের বাইরে ফিলিস্তিনি পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।
তবে ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় টাউন হলগুলোকে ফিলিস্তিনের পতাকা প্রদর্শন না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। তারা ‘জনসেবায় নিরপেক্ষতা নীতি’র প্রতি জোর দিলেও ফ্রান্সের বেশ কয়েকটি শহর সেই সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে পতাকা উত্তোলন করে।
প্রসঙ্গত, গতকাল রোববার ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া। আজ ফ্রান্সসহ আরও পাঁচটি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে বলে ঘোষণা করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্বনেতাদের ভাষণের আগেই এসব ঘোষণা আসতে পারে।
খাইবার পাখতুনখাওয়ায় অতীতেও বহু সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চালানো হয়েছে এবং সেখানে বহু বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। চলতি বছরের জুনে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছিল, খাইবার পাখতুনখাওয়ায় বারবার ড্রোন হামলা পাকিস্তানে বেসামরিক জীবনকে ভয়াবহভাবে অবজ্ঞা করার ইঙ্গিত দেয়।১ ঘণ্টা আগে
গাজায় ইসরায়েলি সেনাদের (আইডিএফ) পরিবর্তে একটি আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে ফ্রান্স। যুদ্ধ শেষে এই বাহিনী অঞ্চলটির দায়িত্ব নেবে এবং হামাসকে নিরস্ত্র করার কাজ করবে। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল প্রাপ্ত খসড়া প্রস্তাবের বরাত দিয়ে এমন তথ্য জানিয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও পর্তুগালের ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতির প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলের হুঁশিয়ারির জবাবে পাল্টা হুমকি দিল যুক্তরাজ্য। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়েভেট কুপার সতর্ক করে বলেন, পশ্চিম তীরের কোনো ভূমি নতুন করে দখল করলে ইসরায়েলের পরিণত হবে ভয়াবহ।৩ ঘণ্টা আগে
ফ্রান্স ও সৌদি আরব আজ সোমবার ফিলিস্তিনে দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের পক্ষে সমর্থন জোগাড়ের লক্ষ্যে এক বহুজাতিক সম্মেলনের আয়োজন করছেন। অন্তত কয়েক ডজন দেশের নেতারা এই সম্মেলনে যোগ দেবেন। আশা করা হচ্ছে, এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবেন। তবে এই পদক্ষেপের তীব্র...৪ ঘণ্টা আগে