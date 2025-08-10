Ajker Patrika
ফিলিস্তিনপন্থী সংগঠনকে নিষিদ্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, লন্ডনে আটক ৪৬৬

অনলাইন ডেস্ক
লন্ডনে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে নিষিদ্ধ সংগঠন ‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’কে সমর্থন জানানোয় সাড়ে চার শতাধিক মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে মেট্রোপলিটন পুলিশ। ছবি: এএফপি
লন্ডনে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে নিষিদ্ধ সংগঠন ‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’কে সমর্থন জানানোয় সাড়ে চার শতাধিক মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে মেট্রোপলিটন পুলিশ। ছবি: এএফপি

লন্ডনে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে নিষিদ্ধ সংগঠন ‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’কে সমর্থন জানানোয় সাড়ে চার শতাধিক মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে মেট্রোপলিটন পুলিশ। কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত মাসেই প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকাভুক্ত করেছে যুক্তরাজ্য।

পুলিশের তথ্যমতে, স্থানীয় সময় রাত ৯টা পর্যন্ত পার্লামেন্ট স্কয়ার থেকে মোট ৪৬৬ জনকে আটক করা হয়েছে। এর আগে এক বিবৃতিতে পুলিশ সতর্ক করে বলে, ‘যত সময়ই লাগুক, প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে সমর্থন জানালে আমরা সবাইকে গ্রেফতার করব।’

এরইমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে বিক্ষোভের ছবি-ভিডিও। প্রচারিত সেসব ছবি-ভিডিওতে দেখা যায়, ফিলিস্তিনপন্থী বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড হাতে পার্লামেন্ট স্কয়ারে অবস্থান নিয়েছেন তারা। সেসব প্ল্যাকার্ডে লেখা— ‘আমি গণহত্যার বিরোধী, আমি “প্যালেস্টাইন অ্যাকশন”-এর সমর্থক।’ আয়োজক সংগঠন ‘ডিফেন্ড আওয়ার জুরিস’ এক পোস্টে জানিয়েছে, গাজায় চলমান গণহত্যা এবং “প্যালেস্টাইন অ্যাকশন” নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে তারা।

প্যালেস্টাইন অ্যাকশন নিষিদ্ধের প্রতিবাদে গত কয়েক সপ্তাহে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ধারাবাহিক বিক্ষোভ চলছে। সমালোচকরা বলছেন, এই সিদ্ধান্ত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার লঙ্ঘন করছে এবং ইসরায়েলের গাজা যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনকে স্তব্ধ করাই এর উদ্দেশ্য।

সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০০ অনুযায়ী, সংগঠনটির সদস্যপদ গ্রহণ বা সমর্থন জানানো এখন অপরাধ, যার সর্বোচ্চ শাস্তি ১৪ বছরের কারাদণ্ড। আল জাজিরার সাংবাদিক সোনিয়া গালেগো জানান, গ্রেফতারের হুমকি সমর্থকদের নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। তার ভাষায়, ‘একটি টি-শার্টে “আমি প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের সমর্থক” লেখা থাকলেও কিংবা কাগজে সেই কথা লিখে বহন করলেও গ্রেফতার হতে পারে।’

জুলাইয়ে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার পর থেকে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ২০০ জনের বেশি মানুষ গ্রেফতার হয়েছেন। এ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৩৫০ জনের বেশি শিক্ষাবিদ এক খোলা চিঠিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেট কুপারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চলমান ‘সম্মিলিত প্রতিবাদ’কে সমর্থন জানিয়েছেন। তারা সতর্ক করে বলেছেন, এই নিষেধাজ্ঞা বিশ্ববিদ্যালয়সহ জ্ঞানচর্চার পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সইকারীদের মধ্যে রয়েছেন ইসরায়েলি ইতিহাসবিদ ইলান পাপে, গোল্ডস্মিথস-এর অধ্যাপক এয়াল ওয়েইজম্যান এবং রাজনৈতিক চিন্তাবিদ মাইকেল হার্ট ও জ্যাকলিন রোজ।

গতকাল শনিবার লন্ডনে ফিলিস্তিন কোয়ালিশন আয়োজিত আলাদা এক মিছিলও হয়। মেট্রোপলিটন পুলিশ জানায়, রাসেল স্কয়ার থেকে হোয়াইটহল পর্যন্ত মিছিলের সময় প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের পক্ষে ব্যানার বহনের অভিযোগে একজনকে আটক করা হয়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাজ্যের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের শুধুমাত্র সাইন বহনের কারণে গ্রেফতার করাকে “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারের লঙ্ঘন” বলে নিন্দা জানিয়েছে।

লেবার পার্টির এমপি জন ম্যাকডোনেল পার্লামেন্ট স্কোয়ারের গ্রেপ্তারের ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার কারণে মানুষকে গ্রেপ্তার করা লজ্জাজনক।’

প্যালেস্টাইন অ্যাকশন দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাজ্যে ইসরায়েল-সম্পৃক্ত কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ চালিয়ে আসছে। সংগঠনটির অভিযোগ, গাজায় ইসরায়েলের বিমান হামলা ও অবরোধে ব্রিটিশ সরকার নীরব সমর্থন প্রদান করছে, যা ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত হাজার হাজার ফিলিস্তিনির প্রাণহানির কারণ হয়েছে।

সম্প্রতি একটি সামরিক ঘাঁটিতে ঢুকে আকাশে জ্বালানি সরবরাহকারী দুটি এয়ারবাস ভয়েজার বিমান ক্ষতিগ্রস্ত করে সংগঠনটি। এরপর চলতি বছরের জুনে ‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ব্রিটিশ সরকার। প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের মুখপাত্র মানাল সিদ্দিকি আল জাজিরাকে জানান, এসব বিমান ‘ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানকে জ্বালানি সরবরাহে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে এবং হয়ে আসছে।’

