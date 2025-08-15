Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ইউরোপ

গ্র্যান্ডমাস্টারকে হারিয়ে সর্বকনিষ্ঠ নারী খেলোয়াড়ের রেকর্ড ভাঙল ১০ বছরের কন্যা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ২১: ৪৩
বোধনা শিবানন্দন। ছবি: সিএনএন
বোধনা শিবানন্দন। ছবি: সিএনএন

ব্রিটেনের মাত্র ১০ বছর বয়সী এক দাবাড়ু ইতিহাস গড়লেন। বোধনা শিবানন্দন নামের এই মেয়ে উত্তর-পশ্চিম লন্ডনের বাসিন্দা। ২০২৫ সালের ব্রিটিশ দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে এক গ্র্যান্ডমাস্টারকে পরাজিত করে সর্বকনিষ্ঠ নারী দাবাড়ুর খেতাব অর্জন করেছেন তিনি।

শুক্রবার সিএনএন জানিয়েছে, লিভারপুলে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার শেষ রাউন্ডে ৬০ বছর বয়সী গ্র্যান্ডমাস্টার পিট ওয়েলসকে হারান বোধনা। ১০ বছর ৫ মাস ৩ দিন বয়সে তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন, যা পূর্ববর্তী রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন।

এর আগে ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যারিসা ইয়িপ ১০ বছর ১১ মাস ২০ দিন বয়সে একজন গ্র্যান্ডমাস্টারকে হারিয়েছিলেন বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশন (এফআইডিই)।

এই জয়ের ফলে বোধনা এখন নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার মর্যাদা অর্জন করেছেন—যা নারী গ্র্যান্ডমাস্টারের এক ধাপ নিচে। দাবা জগতে সর্বোচ্চ খেতাব গ্র্যান্ডমাস্টার, যা বর্তমানে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গুকেশ দুম্মারাজু এবং বিশ্বের নাম্বার ওয়ান ম্যাগনাস কার্লসেনের রয়েছেন।

বোধনার বাবা ২০২৪ সালে বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, তাঁদের পরিবারের কেউ আগে কখনো দাবায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন না।

বোধনা বলেন, তিনি করোনা মহামারির সময় পাঁচ বছর বয়সে দাবা খেলা শুরু করেন। বাবার এক বন্ধুর দেওয়া খেলনা ও বইয়ের মধ্যে একটি দাবার বোর্ড পেয়ে তাঁর আগ্রহ জন্মায়। তার ভাষায়, ‘আমি প্রথমে ঘুঁটিগুলো খেলনা হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বাবা বললেন, এগুলো দিয়ে খেলা যায়। সেখান থেকেই আমার শুরু।’

বিষয়:

যুক্তরাজ্যব্রিটিশদাবারেকর্ডগ্র্যান্ডমাস্টারনারীখেলোয়াড়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘আমরা মরে গেলাম ঋণের দায়ে আর খাওয়ার অভাবে’, চিরকুটে লেখা

বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত আমদানির ঘোষণা দিতেই ভারতে হু হু করে বাড়ছে চালের দাম

ফেসবুকে ছাত্রলীগ নেতার ‘হুমকি’, রাবিতে ১৫ আগস্টের কনসার্টে যাচ্ছে না আর্টসেল

জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে উচ্চপদস্থ বোর্ড গঠন: আইএসপিআর

পাবনায় প্রবাসীর স্ত্রীকে নিয়ে এএসআই উধাও, থানায় শ্বশুরের জিডি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

সম্পর্কিত

মন্ত্রীকে উপহার: জেলের বদলে জরিমানা করা হলো সিঙ্গাপুরের বিলিয়নিয়ার ব্যবসায়ীকে

মন্ত্রীকে উপহার: জেলের বদলে জরিমানা করা হলো সিঙ্গাপুরের বিলিয়নিয়ার ব্যবসায়ীকে

ইউক্রেনের হয়ে মধ্যস্থতা নয়, পুতিনকে আলোচনার টেবিলে আনাই লক্ষ্য: ট্রাম্প

ইউক্রেনের হয়ে মধ্যস্থতা নয়, পুতিনকে আলোচনার টেবিলে আনাই লক্ষ্য: ট্রাম্প

গ্র্যান্ডমাস্টারকে হারিয়ে সর্বকনিষ্ঠ নারী খেলোয়াড়ের রেকর্ড ভাঙল ১০ বছরের কন্যা

গ্র্যান্ডমাস্টারকে হারিয়ে সর্বকনিষ্ঠ নারী খেলোয়াড়ের রেকর্ড ভাঙল ১০ বছরের কন্যা

মাত্র ৪০ হাজার শরণার্থী নেবে যুক্তরাষ্ট্র, ৩০ হাজারই শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকান!

মাত্র ৪০ হাজার শরণার্থী নেবে যুক্তরাষ্ট্র, ৩০ হাজারই শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকান!