Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ইউরোপ

বইঠাচালিত নৌকায় প্রশান্ত মহাসাগর জয়ের রেকর্ড গড়লেন তিন ভাই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে পৌঁছানোর পর তা উদযাপন তিন ভাই। ছবি: সিএনএন
অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে পৌঁছানোর পর তা উদযাপন তিন ভাই। ছবি: সিএনএন

প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ইতিহাস গড়েছেন স্কটল্যান্ডের তিন ভাই এউন, জেমি এবং ল্যাকলান ম্যাকলিন। বিশ্বের বৃহত্তম এই মহাসাগরটি তাঁর মাত্র ১৩৯ দিনে বইঠা চালিয়ে দ্রুততম ‘নন-স্টপ আনসাপোর্টেড রো’ সম্পন্ন করেছেন। এই যাত্রার মাধ্যমে তারা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বইঠাচালিত নৌকার প্রথম সফল দল হিসেবেও রেকর্ড গড়েছেন।

রোববার সিএনএন জানিয়েছে, পেরুর লিমা থেকে যাত্রা শুরু করে তাঁরা প্রায় ৯ হাজার মাইল অতিক্রম করেন। খাবারের স্বল্পতা, সমুদ্র অসুস্থতা আর প্রবল ঝড়-ঝাপটা মোকাবিলা করে তারা পৌঁছান অস্ট্রেলিয়ার কেয়ার্নসে।

যাত্রাপথে ভয়ংকর এক মুহূর্তে বিশাল ঢেউয়ের ধাক্কায় সাগরে পড়ে গিয়েছিলেন ল্যাকলান। পরে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে ভাই এউন তাঁকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন।

চার মাসেরও বেশি সময় ধরে টানা বইঠা বেয়ে তীরে পৌঁছানোর পর তাঁরা নিজেদের তৈরি নৌকা ‘রোজ এমিলি’ নিয়ে ব্যাগপাইপ বাজান এবং স্কটল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যের পতাকা ওড়ান। মা শিলা এবং পরিবার-পরিজন তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। আনন্দঘন সেই মুহূর্তে ভাই এউন রসিকতা করে বলেন, ‘পিৎজা আর বিয়ার আছে তো? আমরা খুব প্রয়োজন বোধ করছি।’

চার মাসেরও বেশি সময় ধরে টানা বইঠা বেয়ে তীরে পৌঁছান তাঁরা। ছবি: বিবিসি
চার মাসেরও বেশি সময় ধরে টানা বইঠা বেয়ে তীরে পৌঁছান তাঁরা। ছবি: বিবিসি

সিএনএন জানিয়েছে, এই যাত্রায় রাশিয়ার অভিযাত্রী ফেদর কোন্যুখভের রেকর্ডও ভেঙেছেন তিন ভাই। ২০১৪ সালে এককভাবে চিলি থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বইঠা বেয়েছিলেন ফেদর।

তবে স্কটিশ তিন ভাইয়ের লক্ষ্য শুধু রেকর্ড গড়া ছিল না। ‘ম্যাকলিন ফাউন্ডেশন’ নামে নিজস্ব একটি দাতব্য সংস্থার মাধ্যমে তাঁরা মাদাগাস্কারে নিরাপদ পানির প্রকল্পে অর্থ সংগ্রহ করছেন। প্রশান্ত মহাসাগর জয়ের এই অভিযানে তারা ১০ লাখের বেশি পাউন্ড সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছেন, যা দিয়ে ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যেই তারা প্রায় ৮৫১ হাজার পাউন্ড সংগ্রহ করেছেন।

এউন জানান, পারিবারিক বন্ধনই তাঁদের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল। কঠিন পরিস্থিতিতেও তাঁরা ইতিবাচক মনোভাব ধরে রেখেছিলেন। জেমি বলেন ‘আমাদের খোলামেলা যোগাযোগই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।’

এর আগেও তারা সমুদ্রযাত্রায় বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন। ২০২০ সালে ৩৫ দিনে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ৩৫ দিনে তিনটি রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। এবার তারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় জলভাগে ঝুঁকি নিয়েই নেমেছিলেন এবং সফল হয়েছেন।

বিষয়:

স্কটল্যান্ডঅস্ট্রেলিয়ারেকর্ডপ্রশান্ত মহাসাগর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যে নম্বর থেকে ফোনকল এলেই বুঝবেন জিমেইল হ্যাকের চেষ্টা চলছে

নেত্রকোনায় হত্যার প্রতিশোধ নিতে পাল্টা হামলা, নিহত ২

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

এআই চ্যাটবটকে যে ১০ তথ্য কখনো দেবেন না

চীনা ঋণে ৯২৭ কোটি টাকায় কোচ কেনার প্রকল্প বাতিল, নতুন প্রস্তাব ৩২৮ কোটিতে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

চবির সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সম্পর্কিত

অশান্ত বিশ্বে সি–মোদির বন্ধুত্বের বার্তা

অশান্ত বিশ্বে সি–মোদির বন্ধুত্বের বার্তা

বইঠাচালিত নৌকায় প্রশান্ত মহাসাগর জয়ের রেকর্ড গড়লেন তিন ভাই

বইঠাচালিত নৌকায় প্রশান্ত মহাসাগর জয়ের রেকর্ড গড়লেন তিন ভাই

দেশজুড়ে তীব্র বিক্ষোভের মুখে চীন সফর বাতিল করলেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট

দেশজুড়ে তীব্র বিক্ষোভের মুখে চীন সফর বাতিল করলেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট

‘সুপরিকল্পিত’ হামলায় ইউক্রেনের প্রভাবশালী রাজনীতিক পারুবি নিহত

‘সুপরিকল্পিত’ হামলায় ইউক্রেনের প্রভাবশালী রাজনীতিক পারুবি নিহত