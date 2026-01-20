স্পেনে ট্রেন দুর্ঘটনায় তিন দিনের শোক ঘোষণা

এএফপি
স্পেনের আন্দালুসিয়া অঞ্চলের আদামুজে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ জনে। দেশজুড়ে গতকাল মঙ্গলবার থেকে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ।
গত রোববার রাতে মালাগা থেকে মাদ্রিদগামী ‘ইরিও’ কোম্পানির একটি হাইস্পিড ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষে পড়ে। এতে উভয় ট্রেনই লাইনচ্যুত হয়। এটি ২০১৩ সালের পর স্পেনের সবচেয়ে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা। ওই বছর সান্তিয়াগো দে কমপোস্তেলার কাছে এক দুর্ঘটনায় ৮০ জন নিহত হয়।
গত সোমবার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ সাংবাদিকদের বলেন, ‘আজ পুরো স্পেনের জন্য এক শোকের দিন। আমরা এই দুর্ঘটনার কারণ খুঁজে বের করব এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে তা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরব।’
আন্দালুসিয়ার আঞ্চলিক সরকারপ্রধান হুয়ান ম্যানুয়েল মোরেনো জানান, নিহতের সংখ্যা ৩৯ থেকে বেড়ে ৪০ হয়েছে। তবে উদ্ধারকাজ চলায় প্রকৃত মৃতের সংখ্যা নিশ্চিত হতে আরও ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে।
দুর্ঘটনাস্থলে ভারী যন্ত্রপাতি এনে ক্ষতিগ্রস্ত বগি সরানোর কাজ চলছে। এতে উদ্ধারকর্মীরা ভেতরে প্রবেশ করে তল্লাশি চালাতে পারছেন। আহত হয়েছে ১২০ জনের বেশি। তাদের মধ্যে ৪১ জন কর্দোবার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিখোঁজ যাত্রীদের খুঁজে পেতে স্বজনেরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি পোস্ট করছেন।
গার্দিয়া সিভিল পুলিশের আকাশ থেকে ধারণ করা ভিডিওতে দেখা যায়, দুই ট্রেন দূরে ছিটকে পড়েছে। উদ্ধারকর্মীরা চারপাশে কাজ করছেন।
কর্মকর্তারা জানান, দুর্ঘটনাটি বাঁক নয়, সোজা লাইনে ঘটেছে এবং ট্রেন দুটি নির্ধারিত গতিসীমার মধ্যেই ছিল। স্পেনের পরিবহনমন্ত্রী অস্কার পুয়েন্তের মতে, লাইনচ্যুত হওয়া প্রথম ট্রেনটি ছিল প্রায় নতুন। এ ছাড়া যে অংশে দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেই ট্র্যাকও সম্প্রতি সংস্কার করা হয়েছিল। ফলে এই দুর্ঘটনাকে তিনি ‘অত্যন্ত অস্বাভাবিক’ বলে বর্ণনা করেছেন।
ট্রেন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ‘ইরিয়ো’ জানায়, তাদের ট্রেনটি ২০২২ সালে তৈরি এবং দুর্ঘটনার মাত্র তিন দিন আগেও তা পরীক্ষা করা হয়েছিল। অজানা কারণে এটি পাশের লাইনে চলে যায়। ট্রেনটিতে প্রায় ৩০০ যাত্রী ছিল। অন্যদিকে হুয়েলভাগামী রেনফে কোম্পানির দ্বিতীয় ট্রেনটিতে যাত্রী ছিল ১৮৪ জন।
