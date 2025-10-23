রাশিয়ার এলএনজির ওপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রথম নিষেধাজ্ঞা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
অবশেষে রাশিয়ার ওপর ১৯তম নিষেধাজ্ঞা প্যাকেজ অনুমোদন দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এই প্যাকেজে প্রথমবারের মতো রাশিয়ার তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এলএনজি দেশটির যুদ্ধ অর্থনীতির অন্যতম প্রধান উৎস বলে বিবেচিত।
এ নিষেধাজ্ঞার অংশ হিসেবে রাশিয়ার শ্যাডো ফ্লিট বা গোপনে তেল-গ্যাস পরিবহনকারী জাহাজগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করেছে ইইউ। এ জাহাজগুলো পশ্চিমা মূল্যসীমা এড়িয়ে তেল পরিবহনে ব্যবহৃত হয়।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার ইউরোপীয় নেতারা ব্রাসেলসে ইউক্রেন সহায়তা বিষয়ে বৈঠকে যোগ দিতে আসার আগে প্যাকেজটি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করেন। নতুন নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী, ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারির মধ্যে ইউরোপ রাশিয়ার তরল গ্যাস আমদানি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করবে।
ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডার লিয়েন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ঘোষণা দেন, ‘প্রথমবারের মতো আমরা রাশিয়ার গ্যাসের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছি। এটাই তাদের যুদ্ধ অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু। ইউক্রেনের জনগণ ন্যায়সংগত ও স্থায়ী শান্তি না পাওয়া পর্যন্ত আমরা থামব না।’
২০২৪ সালে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ কমে যাওয়ায় রাশিয়া থেকে রেকর্ড পরিমাণ এলএনজি কিনেছিল ইউরোপ। এতে ইউক্রেনের পক্ষে ইইউর অবস্থান দুর্বল হয়ে যায়, কিন্তু লাভবান হয় রাশিয়া। অবশেষে রাশিয়ার সেই গ্যাসের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা দিল ইইউ।
এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় ইইউ এবার ১১৭টি শ্যাডো ফ্লিট ট্যাংকার বা ছায়া বহর যুক্ত করেছে। এ নিয়ে রাশিয়ার মোট ৫৫৮টি জাহাজ ইউরোপীয় বন্দর ব্যবহার করতে পারবে না। ধারণা করা হয়, রাশিয়ার এ ধরনের ৬০০ থেকে ১ হাজার ৪০০টি ছায়া বহর রয়েছে। এগুলো মূলত পুরোনো জাহাজ, এগুলোর কোনো নির্দিষ্ট মালিকানা নেই। রাশিয়া এই জাহাজগুলো ব্যবহার করে পশ্চিমা মূল্যসীমার চেয়ে বেশি বা কম দামে চীন ও ভারতে তেল পৌঁছে দেয়।
২০২২ সালের ডিসেম্বরে জি-৭ জোটভুক্ত দেশগুলো রাশিয়ার তেলের ওপর মূল্যসীমা নির্ধারণ করেছিল। পরে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ইউক্রেনের মিত্র ইউরোপীয় দেশগুলো সেই সীমা আরও কমায়।
১৯তম নিষেধাজ্ঞা প্যাকেজে ইইউভুক্ত দেশগুলোতে কর্মরত রুশ কূটনীতিকেরা আর স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করতে পারবেন না। অন্য সদস্য রাষ্ট্রে যেতে চাইলে আগেই সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।
নিষেধাজ্ঞা প্যাকেজ অনুমোদনের পর ডেনমার্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লার্স লোকে রাসমুসেন বলেন, রুশ এলএনজি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত ইউরোপকে রাশিয়ার জ্বালানিনির্ভরতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করার পথে একটি বড় পদক্ষেপ। এ নিষেধাজ্ঞাগুলো কার্যকর হলে রাশিয়ার অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর ফলে তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।
ইইউর সিদ্ধান্তটি এসেছে স্লোভাকিয়ার ভেটো প্রত্যাহারের পরপরই এবং রসনেফট ও লুকঅয়েল নামের রাশিয়ার দুই বৃহৎ তেল কোম্পানির ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর। ডোনাল্ড ট্রাম্প পুনরায় প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর রাশিয়ার বিরুদ্ধে এটিই যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম পদক্ষেপ।
ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি ভন ডার লিয়েন জানান, মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্টের সঙ্গে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ফোনালাপ হয়েছে। তিনি বলেন, এটি ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র—উভয় পক্ষ থেকে রাশিয়ার জন্য স্পষ্ট বার্তা।
ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ইইউ সম্মেলনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিও যোগ দেবেন। ইউক্রেনকে সমর্থনের অঙ্গীকার জোরালোভাবে তুলে ধরতে এটি আয়োজন করা হয়েছে। তবে ইউরোপীয় দেশগুলো রাশিয়ার জব্দ করা সম্পদ ব্যবহার করে ইউক্রেনকে ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা এখনো চূড়ান্ত করতে পারেনি।
আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইউরোক্লিয়ারে (বেলজিয়ামে) রাশিয়ার প্রায় ১৮৩ বিলিয়ন ইউরো (প্রায় ১৫৯ বিলিয়ন পাউন্ড) আটকা আছে। তবে এই তহবিলের নিরাপত্তা ও বৈধতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বেলজিয়াম। আজ ব্রাসেলসে পৌঁছে বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী বার্ট দে ওয়েভার সাংবাদিকদের বলেন, ‘এখন পর্যন্ত আমি এই সিদ্ধান্তের আইনি ভিত্তিও দেখিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও কেউ কোনো দেশের আটক করা সম্পদে হাত দেয়নি। তাই এটি অত্যন্ত গুরুতর পদক্ষেপ।’
সৌদি আরবের শীর্ষ ধর্মীয় পদে নতুন গ্র্যান্ড মুফতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন দেশটির প্রখ্যাত আলেম শেখ সালেহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান। বুধবার (২২ অক্টোবর) রাতে রাজকীয় এক আদেশে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ‘সৌদি প্রেস এজেন্সি’ (এসপিএ) জানিয়েছে, ছেলে ও যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের পরামর্শ অনুযায়ী বাদশাহ সালমান এই নিয়োগ দিয়েছেন।
৯০ বছর বয়সী শেখ সালেহ আল-ফাওজান ১৯৩৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সৌদি আরবের আল-কাসিম প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে বাবাকে হারানোর পর এক স্থানীয় ইমামের কাছে কোরআন শিক্ষা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি হয়ে ওঠেন রাজ্যের অন্যতম প্রভাবশালী আলেম। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ‘নূর আলা আল-দারব’ (অর্থাৎ আলোয় পথচলা) নামে একটি জনপ্রিয় রেডিও অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আলোচনায় অংশ নেন। তাঁর অসংখ্য বই, টেলিভিশন বক্তব্য ও ফতোয়া সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।
তবে শেখ সালেহ অতীতে বেশ কিছু বিতর্কিত মন্তব্যের কারণে আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচিত হন। ২০১৭ সালে মানবাধিকার সংস্থা ‘হিউম্যান রাইটস ওয়াচ’ জানিয়েছিল, একবার একটি প্রশ্নের জবাবে শেখ সালেহ বলেছিলেন—‘শিয়া মুসলমানেরা শয়তানের ভাই।’ একই সঙ্গে তিনি শিয়াদের ‘মিথ্যাবাদী’ ও ‘অবিশ্বাসী’ বলেও মন্তব্য করেছিলেন। এই ধরনের মন্তব্য অবশ্য সৌদি আলেমদের মুখে প্রায় সময়ই শোনা যায়, বিশেষ করে ইরানের সঙ্গে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সময়।
২০০৩ সালে শেখ সালেহ এক ভাষণে বলেন, ‘দাসপ্রথা ইসলামের অংশ, এটি জিহাদের একটি অংশ এবং ইসলাম যত দিন থাকবে, জিহাদও তত দিন থাকবে।’ ২০১৬ সালে তিনি জনপ্রিয় মোবাইল গেম পোকেমন গো নিষিদ্ধ করে ফতোয়া দেন এবং এটিকে তিনি জুয়া হিসেবে আখ্যা দেন। তবে বর্তমানে সৌদি সরকার নিনটেন্ডো ও নিয়ান্টিক—এই দুই প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেছে, যারা ওই গেমটির মালিক।
বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) অ্যাসোসিয়েট প্রেস জানিয়েছে, শেখ সালেহ দায়িত্ব নিচ্ছেন সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি শেখ আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ আল-শেখের মৃত্যুর পর। প্রয়াত মুফতি আল-শেখ গত প্রায় ২৫ বছর ধরে এই পদে ছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে এই পদটি আল-শেখ পরিবারভুক্তদের হাতে ছিল—যারা অষ্টাদশ শতকের ধর্মীয় সংস্কারক শেখ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল-ওয়াহাবের বংশধর।
গ্র্যান্ড মুফতির পদ সুন্নি মুসলিম বিশ্বে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ধর্মীয় অবস্থানগুলোর একটি। মক্কা ও মদিনার দেশ হিসেবে সৌদি মুফতির ফতোয়া বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।
যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। ভয়াবহ এ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করা হয়েছে ২১ বছর বয়সী এক ভারতীয় তরুণকে। জানা গেছে, তিনি অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিলেন।
মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলোর খবরে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত ওই তরুণের নাম জশনপ্রীত সিং। মাদকাসক্ত অবস্থায় ট্রাক চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটানোর অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
জশনপ্রীত সিংয়ের ফ্রেইটলাইনার ট্রাকের ড্যাশ-ক্যামে ধরা পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার সান বার্নার্ডিনো কাউন্টির মহাসড়কে ট্রাক চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর ট্রাকের সামনে আরও কিছু গাড়ি ছিল। কিন্তু জশনপ্রীতের ট্রাক হঠাৎ ধীরগতিতে চলা সামনের গাড়িগুলোতে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হন এবং কয়েকজন আহত হন। নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় এখনো প্রকাশ করা হয়নি।
স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, সামনে গাড়ি থাকলেও জশনপ্রীত ব্রেক না কষে গাড়িগুলোর ওপর তাঁর ট্রাক উঠিয়ে দেন। ক্যালিফোর্নিয়া হাইওয়ে টহল পুলিশের (সিএইচপি) কর্মকর্তা রদ্রিগো জিমেনেজ বলেন, জশনপ্রীত মাদকাসক্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাই সামনে থাকা গাড়ি দেখেও তিনি ব্রেক করেননি। দুর্ঘটনার পর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা নিশ্চিত করেছেন, তিনি মাদকাসক্ত ছিলেন।
পুলিশের টক্সিকোলজি পরীক্ষায়ও তাঁর শরীরে মাদকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।
ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি জানিয়েছে, জশনপ্রীত সিং যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে অবস্থান করছিলেন। ফক্স নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২২ সালের মার্চে ক্যালিফোর্নিয়ার এল সেন্ট্রো সেক্টরে মার্কিন সীমান্তরক্ষী বাহিনী প্রথম জশনপ্রীত সিংকে আটক করে। তবে তৎকালীন বাইডেন প্রশাসনের ‘বিকল্প আটক নীতি’র (Alternatives to Detention Policy) আওতায় তাঁকে দেশে ফেরত না পাঠিয়ে শুনানির অপেক্ষায় রেখে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর তিনি ট্রাক ড্রাইভার হিসেবে কাজ শুরু করেন। তবে আজকের ঘটনার পর মার্কিন অভিবাসন দপ্তর (ইউএসআইসি) তাঁকে ‘অভিবাসনসংক্রান্ত আইনে’ আটক করেছে।
সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসী ট্রাকচালকদের দ্বারা সংঘটিত প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়েছে। এর আগে চলতি বছরের আগস্টে ফ্লোরিডার ফোর্ট পিয়ার্সে হরজিন্দর সিং নামের আরও এক ভারতীয় অভিবাসী একইভাবে ট্রাক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে তিনজনকে হত্যা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।
নিউজ উইক ও ফক্স নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হরজিন্দর সিং ২০১৮ সালে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন। এরপর তিনি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বাণিজ্যিক ড্রাইভিং লাইসেন্স নেন।
মিয়ানমারের সীমান্ত এলাকায় ২ হাজার ৫০০ টিরও বেশি স্টারলিংক ডিভাইস নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্স। থাইল্যান্ড সীমান্তঘেঁষা এসব এলাকায় আইনের শাসন নেই। আর এই সুযোগে প্রতারকেরা পুরো এলাকাজুড়ে সাইবার প্রতারণা কেন্দ্র বা স্ক্যাম সেন্টার গড়ে তুলেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন–এর প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
স্পেসএক্স গতকাল বুধবার জানিয়েছে, মিয়ানমারের সীমান্ত এলাকায় সক্রিয় সাইবার প্রতারণা চক্রের হাতে থাকা ২ হাজার ৫০০-এরও বেশি স্টারলিংক ডিভাইস নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। এ বছর থাইল্যান্ড সীমান্তঘেঁষা মিয়ানমারের প্রতারণা কেন্দ্রগুলোয় আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের কঠোর অভিযানের পরও জালিয়াত চক্র ক্রমেই বেড়ে চলেছে। গৃহযুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে এখনো অবাধে চলছে এসব সাইবার অপরাধের কার্যক্রম।
স্পেসএক্স জানিয়েছে, স্টারলিংক যেসব দেশে পরিচালিত হয়, সেখানে নিয়ম ভঙ্গের ঘটনা শনাক্তে প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিত কাজ করে। স্টারলিংকের ব্যবসা পরিচালনা বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট লরেন ড্রেয়ার এক্সে এক পোস্টে বলেন, ‘বিরল কোনো ক্ষেত্রে আমরা নিয়ম লঙ্ঘন শনাক্ত করলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিই, যার মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ও অন্তর্ভুক্ত।’
তিনি আরও জানান, ‘উদাহরণস্বরূপ মিয়ানমারে স্পেসএক্স নিজ উদ্যোগে সন্দেহভাজন প্রতারণা কেন্দ্রগুলোর আশপাশে ২ হাজার ৫০০-রও বেশি স্টারলিংক কিট নিষ্ক্রিয় করেছে।’ কবে এসব ডিভাইস বন্ধ করা হয়েছে তা জানাননি ড্রেয়ার। তবে এ ঘোষণা আসে এমন এক সময়ে এল, যখন মিয়ানমারের সেনা সরকার জানিয়েছে যে, তারা এই সপ্তাহে এক প্রতারণা কেন্দ্রে অভিযান চালিয়ে ৩০ সেট স্টারলিংক ‘রিসিভার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ’ জব্দ করেছে।
অস্ট্রেলিয়ান স্ট্র্যাটেজিক পলিসি ইনস্টিটিউটের এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, থাইল্যান্ড সীমান্তজুড়ে মিয়ানমারে অন্তত ৩০টি বিশাল প্রতারণা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের কাছ থেকে প্রতিবছর বিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে।
এই কেন্দ্রগুলোতে কর্মীদের ভালো বেতনের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে আনা হয় কিংবা পাচার করা হয়। এরপর তাদের জোর করে প্রতারণার কাজে লাগানো হয়। এসব সশস্ত্র প্রহরায় ঘেরা কম্পাউন্ডে আটক থাকা বহু ব্যক্তি পরে সিএনএনকে জানিয়েছেন, সেখানে নিয়মিত মারধর ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটে।
বিগত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বেগ প্রকাশ করছে যে, মিয়ানমারের এসব অপরাধচক্র স্টারলিংক ব্যবহার করে ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে প্রতারণা চালাচ্ছে। স্পেসএক্সের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে স্টারলিংকের গ্রাহকসংখ্যা ৬০ লাখেরও বেশি। নিম্ন-কক্ষপথে হাজারো উপগ্রহের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এই সেবা দূরবর্তী এলাকাগুলোতেও উচ্চগতির ইন্টারনেট সরবরাহ করছে।
ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপির এক অনুসন্ধান প্রতিবেদনে জানা গেছে, মিয়ানমারের প্রতারণা কেন্দ্রগুলোর ছাদে ‘বিশাল আকারে’ স্টারলিংক রিসিভার বসানো হয়েছে। এএফপির ওই প্রতিবেদনের বরাতে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের জয়েন্ট ইকোনমিক কমিটি এখন স্টারলিংকের এই সব কেন্দ্রে সম্ভাব্য সংশ্লিষ্টতার তদন্ত শুরু করেছে।
জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ দপ্তরের (ইউএনওডিসি) তথ্য অনুযায়ী, সারা বিশ্বে প্রতারণা শিল্প এখন অভূতপূর্ব গতিতে বিস্তার লাভ করছে। অপরাধী চক্রগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করছে এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের মাধ্যমে অগাধ পরিমাণ অর্থ গোপনে স্থানান্তর করছে।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এখন এই ধরনের ‘রোমান্স’ বা ‘বিনিয়োগ’ প্রতারণার প্রধান কেন্দ্র, যা ‘পিগ বুচারিং’ নামে পরিচিত। দুর্নীতি ও সামরিক জান্তার সুরক্ষায় মিয়ানমার এখন এসব অপরাধচক্রের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হয়েছে।
২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে দেশটির জান্তা সরকার পুরো দেশ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। তারা বিভিন্ন জাতিগত ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে আছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে থাইল্যান্ড মিয়ানমারের ওই সব সীমান্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, যাতে প্রতারণা কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তারপরপরই সীমান্তের বিভিন্ন প্রতারণা কেন্দ্র থেকে প্রায় ৭ হাজার শ্রমিক ও ভুক্তভোগীকে মুক্ত করে দেশে ফেরত পাঠায় থাই কর্তৃপক্ষ।
মিয়ানমারের সামরিক সরকার জানিয়েছে, ৩০ জানুয়ারি থেকে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত তারা এসব প্রতারণা কেন্দ্র থেকে ৯ হাজার ৫৫১ জন বিদেশি নাগরিককে আটক করে, যাদের অধিকাংশকে ইতিমধ্যে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।
