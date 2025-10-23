Ajker Patrika
রাশিয়ার এলএনজির ওপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রথম নিষেধাজ্ঞা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
অবশেষে রাশিয়ার ওপর ১৯তম নিষেধাজ্ঞা প্যাকেজ অনুমোদন দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এই প্যাকেজে প্রথমবারের মতো রাশিয়ার তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এলএনজি দেশটির যুদ্ধ অর্থনীতির অন্যতম প্রধান উৎস বলে বিবেচিত।

এ নিষেধাজ্ঞার অংশ হিসেবে রাশিয়ার শ্যাডো ফ্লিট বা গোপনে তেল-গ্যাস পরিবহনকারী জাহাজগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করেছে ইইউ। এ জাহাজগুলো পশ্চিমা মূল্যসীমা এড়িয়ে তেল পরিবহনে ব্যবহৃত হয়।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার ইউরোপীয় নেতারা ব্রাসেলসে ইউক্রেন সহায়তা বিষয়ে বৈঠকে যোগ দিতে আসার আগে প্যাকেজটি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করেন। নতুন নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী, ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারির মধ্যে ইউরোপ রাশিয়ার তরল গ্যাস আমদানি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করবে।

ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডার লিয়েন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ঘোষণা দেন, ‘প্রথমবারের মতো আমরা রাশিয়ার গ্যাসের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছি। এটাই তাদের যুদ্ধ অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু। ইউক্রেনের জনগণ ন্যায়সংগত ও স্থায়ী শান্তি না পাওয়া পর্যন্ত আমরা থামব না।’

২০২৪ সালে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ কমে যাওয়ায় রাশিয়া থেকে রেকর্ড পরিমাণ এলএনজি কিনেছিল ইউরোপ। এতে ইউক্রেনের পক্ষে ইইউর অবস্থান দুর্বল হয়ে যায়, কিন্তু লাভবান হয় রাশিয়া। অবশেষে রাশিয়ার সেই গ্যাসের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা দিল ইইউ।

এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় ইইউ এবার ১১৭টি শ্যাডো ফ্লিট ট্যাংকার বা ছায়া বহর যুক্ত করেছে। এ নিয়ে রাশিয়ার মোট ৫৫৮টি জাহাজ ইউরোপীয় বন্দর ব্যবহার করতে পারবে না। ধারণা করা হয়, রাশিয়ার এ ধরনের ৬০০ থেকে ১ হাজার ৪০০টি ছায়া বহর রয়েছে। এগুলো মূলত পুরোনো জাহাজ, এগুলোর কোনো নির্দিষ্ট মালিকানা নেই। রাশিয়া এই জাহাজগুলো ব্যবহার করে পশ্চিমা মূল্যসীমার চেয়ে বেশি বা কম দামে চীন ও ভারতে তেল পৌঁছে দেয়।

রাশিয়ার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর তেলের বাজারে আগুনরাশিয়ার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর তেলের বাজারে আগুন

২০২২ সালের ডিসেম্বরে জি-৭ জোটভুক্ত দেশগুলো রাশিয়ার তেলের ওপর মূল্যসীমা নির্ধারণ করেছিল। পরে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ইউক্রেনের মিত্র ইউরোপীয় দেশগুলো সেই সীমা আরও কমায়।

১৯তম নিষেধাজ্ঞা প্যাকেজে ইইউভুক্ত দেশগুলোতে কর্মরত রুশ কূটনীতিকেরা আর স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করতে পারবেন না। অন্য সদস্য রাষ্ট্রে যেতে চাইলে আগেই সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

নিষেধাজ্ঞা প্যাকেজ অনুমোদনের পর ডেনমার্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লার্স লোকে রাসমুসেন বলেন, রুশ এলএনজি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত ইউরোপকে রাশিয়ার জ্বালানিনির্ভরতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করার পথে একটি বড় পদক্ষেপ। এ নিষেধাজ্ঞাগুলো কার্যকর হলে রাশিয়ার অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর ফলে তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

ইইউর সিদ্ধান্তটি এসেছে স্লোভাকিয়ার ভেটো প্রত্যাহারের পরপরই এবং রসনেফট ও লুকঅয়েল নামের রাশিয়ার দুই বৃহৎ তেল কোম্পানির ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর। ডোনাল্ড ট্রাম্প পুনরায় প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর রাশিয়ার বিরুদ্ধে এটিই যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম পদক্ষেপ।

ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি ভন ডার লিয়েন জানান, মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্টের সঙ্গে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ফোনালাপ হয়েছে। তিনি বলেন, এটি ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র—উভয় পক্ষ থেকে রাশিয়ার জন্য স্পষ্ট বার্তা।

ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ইইউ সম্মেলনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিও যোগ দেবেন। ইউক্রেনকে সমর্থনের অঙ্গীকার জোরালোভাবে তুলে ধরতে এটি আয়োজন করা হয়েছে। তবে ইউরোপীয় দেশগুলো রাশিয়ার জব্দ করা সম্পদ ব্যবহার করে ইউক্রেনকে ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা এখনো চূড়ান্ত করতে পারেনি।

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইউরোক্লিয়ারে (বেলজিয়ামে) রাশিয়ার প্রায় ১৮৩ বিলিয়ন ইউরো (প্রায় ১৫৯ বিলিয়ন পাউন্ড) আটকা আছে। তবে এই তহবিলের নিরাপত্তা ও বৈধতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বেলজিয়াম। আজ ব্রাসেলসে পৌঁছে বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী বার্ট দে ওয়েভার সাংবাদিকদের বলেন, ‘এখন পর্যন্ত আমি এই সিদ্ধান্তের আইনি ভিত্তিও দেখিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও কেউ কোনো দেশের আটক করা সম্পদে হাত দেয়নি। তাই এটি অত্যন্ত গুরুতর পদক্ষেপ।’

এলএনজিরাশিয়াযুক্তরাষ্ট্রবিশ্ব অর্থনীতিনিষেধাজ্ঞাগ্যাসইউরোপ
