ডেনমার্কে জাপান দূতাবাসে বাদানুবাদে জড়াল চীনা ও তাইওয়ানিরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
তাইওয়ানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র শিয়াও কুয়াং-ওয়েই। ছবি: সংগৃহীত
ডেনমার্কে জাপানের রাষ্ট্রদূতের সরকারি বাসভবনে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে চীন ও তাইওয়ানের প্রতিনিধিদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির ২৬ তারিখে জাপান সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এই সংবর্ধনায় প্রায় ২০০ অতিথি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছিলেন ডেনমার্কে নিযুক্ত জাপানি রাষ্ট্রদূত হিদেকি উয়ামা।

জাপানি সংবাদমাধ্যম জাপান টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, বিষয়টি প্রথম সামনে আনে তাইওয়ান। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র শিয়াও কুয়াং-ওয়েই গত মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেনমার্কে তাইওয়ানের প্রতিনিধি রবিন চেং ও তাঁর স্ত্রী। এ সময় চীনের রাষ্ট্রদূত ওয়াং শ্যুফেং দাবি জানান, রবিন চেং ও তাঁর স্ত্রীকে অবিলম্বে অনুষ্ঠান থেকে বের করে দিতে হবে। চীনের কড়া অবস্থানের মুখে জাপানি পক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, তারা কোনোভাবেই এমন দাবি মেনে নেবে না।

জাপানি পক্ষের এই প্রত্যাখ্যানের পর চীনা রাষ্ট্রদূত ক্ষুব্ধ হয়ে অনুষ্ঠানস্থল ছেড়ে বেরিয়ে যান। এ সময় তিনি রবিন চেংয়ের দিকে আঙুল নেড়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উত্তেজিত ভঙ্গিতে কড়া প্রতিক্রিয়া দেখান। বিষয়টিকে ‘অত্যন্ত নিন্দনীয়’ উল্লেখ করে তাইওয়ানের মুখপাত্র বলেন, এটি আসলে তাইওয়ান ও অন্যান্য দেশের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ব্যাহত করার এক ঘৃণ্য চেষ্টা।

শিয়াও কুয়াং-ওয়েই আরও বলেন, এ ঘটনাই প্রমাণ করে চীন এখনো তাদের তথাকথিত ‘উলফ ওয়ারিয়র’ কূটনীতির ঔদ্ধত্যপূর্ণ ধারা অনুসরণ করছে। তিনি অভিযোগ করেন, চীনের কূটনীতিকেরা অন্য দেশের আয়োজিত অনুষ্ঠানে গিয়ে এভাবে অশোভন আচরণ করে মূলত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাইওয়ানের উপস্থিতি খর্ব করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

ডেনমার্কে জাপানি রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে এমন সংবর্ধনায় সাধারণত কূটনীতিক, স্থানীয় রাজনীতিক এবং সমাজের বিভিন্ন বিশিষ্টজন উপস্থিত থাকেন। কিন্তু চীনা রাষ্ট্রদূতের আচরণে সেই পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনার পর এ নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে এবং আন্তর্জাতিক মহলে চীনের কূটনৈতিক আচার-আচরণ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে।

বিষয়:

চীনডেনমার্কদূতাবাসতাইওয়ানজাপান
