হংকংয়ে গৃহকর্মীদের গোপনে গর্ভপাতের হিড়িক, গ্রেপ্তার ১১

অনলাইন ডেস্ক
অবৈধ গর্ভপাতের অভিযোগে হংকংয়ে ১১ জন গৃহকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই গৃহকর্মীদের বয়স ৩০ থেকে ৪০-এর কোঠায়। বিবিসির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত জুনে এক গৃহকর্মী তাঁর নিয়োগকর্তার বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়লে প্যারামেডিকরা তাঁকে সাহায্য করতে যান। এ সময় তাঁর কক্ষে একটি লন্ড্রি ঝুড়ির মধ্যে একটি মৃত ভ্রূণ পাওয়া যায়। ভ্রূণটির বয়স অন্তত ২৮ সপ্তাহ ছিল বলে পরে নিশ্চিত করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওই নারী স্বীকার করেন, তিনি আরেক গৃহকর্মী বন্ধুর কাছ থেকে গর্ভপাতের ওষুধ কিনেছিলেন।
এই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ জুলাই মাসে ওই গৃহকর্মীকে গ্রেপ্তার করে। এরপর ২৯ জুলাই থেকে ৮ আগস্টের মধ্যে পুলিশ অভিযান চালিয়ে আরও আটজন গৃহকর্মীকে আটক করে। সব মিলিয়ে মোট ১১ জনকে আটক করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে, পাঁচজন জামিনে আছেন এবং একজন অধিকতর তদন্তের জন্য পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন।
পুলিশ পরিদর্শক লাম হো-ইন গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে এটিকে কোনো সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্র বলে মনে হচ্ছে না। বরং, একজন ৩২ বছর বয়সী গৃহকর্মী অন্য একটি দেশ থেকে এই ওষুধগুলো এনে বিক্রি করছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ গ্রেপ্তারকৃতদের জাতীয়তা প্রকাশ করেনি।
হংকংয়ে গর্ভপাত বৈধ হলেও কিছু নির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে। ২৪ সপ্তাহের কম বয়সী ভ্রূণের গর্ভপাত তখনই করা যাবে, যদি মায়ের জীবন ঝুঁকির মধ্যে থাকে, শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে অথবা ভ্রূণের গুরুতর অস্বাভাবিকতা থাকে। ২৪ সপ্তাহের বেশি হলে শুধু মায়ের জীবন সংকটাপন্ন প্রমাণিত হলেই গর্ভপাত করানো যায়।
হংকংয়ের আইনে গর্ভপাতের জন্য ওষুধ সরবরাহ বা সেবন ব্যবহার করলে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। আর ‘শিশু হত্যা’র গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।
হংকংয়ে সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ৩ লাখ ৬৮ হাজার বিদেশি গৃহকর্মী কাজ করেন। তাঁদের অধিকাংশই ফিলিপাইন (৫৫ %) এবং ইন্দোনেশিয়া (৪২ %) থেকে এসেছেন। তাঁদের মাসিক ন্যূনতম মজুরি প্রায় ৪ হাজার ৯৯০ হংকং ডলার (৬৩৬ মার্কিন ডলার)।
অবৈধ গর্ভপাতের অভিযোগে হংকংয়ে ১১ জন গৃহকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই গৃহকর্মীদের বয়স ৩০ থেকে ৪০-এর কোঠায়। বিবিসির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত জুনে এক গৃহকর্মী তাঁর নিয়োগকর্তার বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়লে প্যারামেডিকরা তাঁকে সাহায্য করতে যান। এ সময় তাঁর কক্ষে একটি লন্ড্রি ঝুড়ির মধ্যে একটি মৃত ভ্রূণ পাওয়া যায়। ভ্রূণটির বয়স অন্তত ২৮ সপ্তাহ ছিল বলে পরে নিশ্চিত করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওই নারী স্বীকার করেন, তিনি আরেক গৃহকর্মী বন্ধুর কাছ থেকে গর্ভপাতের ওষুধ কিনেছিলেন।
এই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ জুলাই মাসে ওই গৃহকর্মীকে গ্রেপ্তার করে। এরপর ২৯ জুলাই থেকে ৮ আগস্টের মধ্যে পুলিশ অভিযান চালিয়ে আরও আটজন গৃহকর্মীকে আটক করে। সব মিলিয়ে মোট ১১ জনকে আটক করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে, পাঁচজন জামিনে আছেন এবং একজন অধিকতর তদন্তের জন্য পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন।
পুলিশ পরিদর্শক লাম হো-ইন গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে এটিকে কোনো সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্র বলে মনে হচ্ছে না। বরং, একজন ৩২ বছর বয়সী গৃহকর্মী অন্য একটি দেশ থেকে এই ওষুধগুলো এনে বিক্রি করছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ গ্রেপ্তারকৃতদের জাতীয়তা প্রকাশ করেনি।
হংকংয়ে গর্ভপাত বৈধ হলেও কিছু নির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে। ২৪ সপ্তাহের কম বয়সী ভ্রূণের গর্ভপাত তখনই করা যাবে, যদি মায়ের জীবন ঝুঁকির মধ্যে থাকে, শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে অথবা ভ্রূণের গুরুতর অস্বাভাবিকতা থাকে। ২৪ সপ্তাহের বেশি হলে শুধু মায়ের জীবন সংকটাপন্ন প্রমাণিত হলেই গর্ভপাত করানো যায়।
হংকংয়ের আইনে গর্ভপাতের জন্য ওষুধ সরবরাহ বা সেবন ব্যবহার করলে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। আর ‘শিশু হত্যা’র গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।
হংকংয়ে সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ৩ লাখ ৬৮ হাজার বিদেশি গৃহকর্মী কাজ করেন। তাঁদের অধিকাংশই ফিলিপাইন (৫৫ %) এবং ইন্দোনেশিয়া (৪২ %) থেকে এসেছেন। তাঁদের মাসিক ন্যূনতম মজুরি প্রায় ৪ হাজার ৯৯০ হংকং ডলার (৬৩৬ মার্কিন ডলার)।
অপারেশন সিন্দুরের সময় ভারত অন্ত পাঁচটি পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে। আজ শনিবার এমনটাই দাবি করেছেন ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রধান এপি সিং। পাকিস্তানের এই ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি দাবি করে সিং বলেন, রাশিয়ার তৈরি উড়োজাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র এ-৪০০ দিয়ে পাকিস্তানি যুদ্ধবিমানগুলোকে ভূপাতিত করা হয়েছে...১ ঘণ্টা আগে
ভারতের দিল্লির পাশের গুরগাঁওয়ে এক রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে গেছে। দুই বন্ধুকে তাদের চিকন শরীর নিয়ে কটাক্ষ করায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন এক ২০ বছর বয়সী তরুণ। স্কুলের টয়লেট থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ওই তরুণের রক্তাক্ত মরদেহ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।৩ ঘণ্টা আগে
ভারতে নিবন্ধিত উড়োজাহাজ ও এয়ারলাইনসগুলোর জন্য নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ করেছিল পাকিস্তান। এর ফলে, পাকিস্তান এয়ারপোর্টস অথোরিটি (পিএএ) প্রায় ৪১০ কোটি রুপি আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দেশটির পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তর অধিবেশনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ এ তথ্য প্রকাশ করেছেন।৩ ঘণ্টা আগে
জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় কথিত সন্ত্রাসীদের সঙ্গে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষের নবম দিনে আজ শনিবার দুই সেনা নিহত হয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরে এটি নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে কথিত সন্ত্রাসীদের দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষগুলোর মধ্যে একটি।৩ ঘণ্টা আগে