৬ বছরে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাসংখ্যা কমেছে ২০ শতাংশ, কারণ কী

অনলাইন ডেস্ক
আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৬: ৪১
দক্ষিণ কোরিয়ার সেনা সংখ্যা ৬ বছরে ২০ শতাংশ কমেছে। ছবি: আনাদোলু
দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনীর জনবল গত ৬ বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। বর্তমানে দেশটির সেনাসদস্য প্রায় ৪ লাখ ৫০ হাজার, যা ২০১৮ সালের তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ কম। আর এই লোকবল কমার কারণ, দেশটিতে জন্মহার হ্রাস পাওয়ায় জনসংখ্যার হ্রাস। খবর বিবিসির।

স্থানীয় সময় গতকাল রোববার ক্ষমতাসীন দলের এক আইনপ্রণেতার প্রকাশ করা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য উঠে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, জনবল হ্রাসের প্রধান কারণ, দেশের আশঙ্কাজনক জন্মহার। দক্ষিণ কোরিয়ায় বর্তমানে একজন নারী গড়ে মাত্র দশমিক ৭৫টি সন্তান জন্ম দেন—যা বিশ্বের সর্বনিম্ন।

দক্ষিণ কোরিয়া বাধ্যতামূলক সেনা সেবা চালু রেখেছে মূলত প্রতিবেশী উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধাবস্থা বহাল থাকার কারণে। উত্তর কোরিয়ার প্রায় ১৩ লাখ সক্রিয় সেনা রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। অন্যদিকে, গত জুলাইয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার গবেষকদের একটি গবেষণায় বলা হয়, উত্তর কোরিয়ার সম্ভাব্য হামলা ঠেকাতে দক্ষিণ কোরিয়ার অন্তত ৫ লাখ সেনা প্রয়োজন। গবেষণায় সতর্ক করা হয়, এই জনবল ঘাটতি দেশটিকে প্রতিরক্ষায় ‘কাঠামোগতভাবে নাজুক অবস্থানে’ ফেলেছে এবং অন্তত ৫ লাখ সেনা বজায় রাখতে ‘জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ’ নেওয়া জরুরি।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, ২০০৬ সাল থেকে সেনাবাহিনীর ডিভিশনের সংখ্যা ৫৯ থেকে কমে ৪২-এ নেমে এসেছে। এর মধ্যে কিছু ইউনিট বাতিল হয়েছে, আবার কিছু একীভূত হয়েছে। এই তথ্য ডেমোক্রেটিক পার্টির সংসদ সদস্য চু মি-আই-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং তিনিই তা রোববার প্রকাশ করেন।

এদিকে, আঞ্চলিক ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ায় দক্ষিণ কোরিয়া সামরিক বাজেট বাড়িয়ে চলেছে। ২০২৫ অর্থবছরে দেশটির প্রতিরক্ষা বাজেট দাঁড়িয়েছে ৬০ ট্রিলিয়ন উওন (প্রায় ৪৩ বিলিয়ন ডলার), যা উত্তর কোরিয়ার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) চেয়েও বেশি।

বর্তমান আইনে দক্ষিণ কোরিয়ায় সব সক্ষম পুরুষকে বাধ্যতামূলকভাবে ১৮ মাস সেনাবাহিনীতে চাকরি করতে হয়। যদিও বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং কখনো কখনো মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগও থাকে। তবে অনেক তরুণ পুরুষের কাছে এই বাধ্যতামূলক সেনা সেবা অজনপ্রিয়।

সমালোচকদের মতে, এটি তরুণদের কর্মজীবনের ধারাবাহিকতা নষ্ট করে দেয়। বিষয়টি এখন লিঙ্গসমতার আলোচনার সঙ্গেও যুক্ত হয়েছে। কিছু রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ বলছেন, নারীদেরও বাধ্যতামূলক সেনা সেবায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, বিশেষ করে বর্তমান জনসংখ্যা সংকট মোকাবিলায়।

দক্ষিণ কোরিয়া বারবার বিশ্বের সর্বনিম্ন জন্মহারের রেকর্ড ভেঙেছে—২০১৮ সালে ০.৯৮, ২০২০ সালে ০.৮৪, ২০২৩ সালে ০.৭২ এবং ২০২৪ সালে ০.৭৫। বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা অনুযায়ী, এই ধারা অব্যাহত থাকলে বর্তমানে ৫ কোটি জনসংখ্যার দেশটির জনসংখ্যা আগামী ৬০ বছরের মধ্যে অর্ধেকে নেমে আসতে পারে।

বিষয়:

জনসংখ্যাদক্ষিণ কোরিয়াসেনাবাহিনী
