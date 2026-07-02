শাহবাজ–মোদিকে চিঠি ভারত–পাকিস্তানের ১১৭ বিশিষ্ট ব্যক্তির, সংলাপের আহ্বান

ভারত ও পাকিস্তানের ১১৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে যৌথ চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে তাঁরা দুই দেশকে পুনরায় আলোচনা শুরু করতে এবং কূটনৈতিক মাধ্যমগুলো সচল করার আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
নয়া দিল্লিভিত্তিক থিংক ট্যাংক সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড প্রগ্রেসের প্রধান এবং এই উদ্যোগের অন্যতম সহযোগী ওপি শাহ এনডিটিভিকে বলেন, দুই প্রতিবেশীর মধ্যকার বর্তমান পরিস্থিতি ‘কোনোভাবেই স্বস্তিদায়ক নয়’ এবং এটি উপমহাদেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
শাহর মতে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও স্বাভাবিক সম্পর্ক দুই দেশের মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য জরুরি। তিনি বলেন, যেকোনো পরিস্থিতি যা দুই দেশকে সংঘাতের কাছাকাছি নিয়ে যায়, তা মানুষের জীবিকা এবং উন্নয়নের ওপর প্রভাব ফেলে।
চিঠিটিতে মূলত শান্তি ও আলোচনার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্বাক্ষরকারীরা এই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন যে, দুই দেশের মধ্যে ধারাবাহিক যোগাযোগ এই অঞ্চলে আরও বেশি সমৃদ্ধির পরিবেশ তৈরি করতে পারে।
২৬/১১-এর মুম্বাই হামলা, পুলওয়ামা এবং পহেলগামসহ পাকিস্তানের সাথে জড়িত বারবার ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী হামলাগুলো সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে শাহ বলেন, আলোচনা ও পর্যালোচনার ওপর তাঁর আস্থা রয়েছে। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, আলোচনা চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং সন্ত্রাসবাদ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের বিষয়সহ সমস্ত সমস্যা কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে আলোচনা করা উচিত।
শাহ বলেন, দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকা উচিত নয় এবং একাধিক স্তরে ধারাবাহিক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তাঁর মতে, নিয়মিত যোগাযোগ দুই পক্ষকেই একে অপরের উদ্বেগ এবং সীমাবদ্ধতাগুলো আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।
‘অপারেশন সিঁদুরের’ পর ভারতের কঠোর অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ হামলার বিরুদ্ধে বারবার দেওয়া সতর্কবার্তা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে শাহ বলেন, আলোচনা এখনো গুরুত্বপূর্ণ এবং আলোচনার মাধ্যমেই দুই দেশের মধ্যকার কঠিন সমস্যাগুলোর সমাধান করা সম্ভব। তিনি আরও বলেন, ভারত ও পাকিস্তানের বহু মানুষ শান্তি প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন এবং তাঁরা কোনো সংঘাত চান না। সম্পর্ক উন্নয়নের এই আবেদনে আরও হাজার হাজার মানুষ সমর্থন জানাতে প্রস্তুত আছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
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