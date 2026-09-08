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বিশ্বের সর্বোচ্চ বেতনভোগী সরকারপ্রধানের বেতন আরও ৬০ শতাংশ বাড়ছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ১৯
বিশ্বের সর্বোচ্চ বেতনভোগী সরকারপ্রধানের বেতন আরও ৬০ শতাংশ বাড়ছে
সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওয়ং। ছবি: বিবিসি

বিশ্বের সর্বোচ্চ বেতনভোগী রাজনৈতিক নেতা সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওয়ংয়ের বার্ষিক বেতন প্যাকেজ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির সরকার। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, তাঁর বার্ষিক পারিশ্রমিক ১৪ লাখ সিঙ্গাপুর ডলার বা প্রায় ১১ লাখ মার্কিন ডলার বাড়বে। বাংলাদেশি মুদ্রার হিসেবে ওয়ংয়ের বেতন আরও ১৩ কোটি ৫১ লাখ টাকারও বেশি বাড়ছে। আগামী পাঁচ বছর বর্ধিত এই অর্থ দাতব্য কাজে দান করার ঘোষণা দিয়েছেন ওয়ং।

আজ মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিবিসি জানায়, বর্তমানে লরেন্স ওয়ং বছরে প্রায় ২২ লাখ সিঙ্গাপুর ডলার বেতন ও অন্যান্য সুবিধা পান। নতুন কাঠামো কার্যকর হলে তাঁর মোট বার্ষিক পারিশ্রমিক বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ৩৬ লাখ সিঙ্গাপুর ডলার (প্রায় ৩৫ কোটি টাকা), যা ৬০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি। এর ফলে বিশ্বের অন্য যেকোনো সরকারপ্রধানের তুলনায় তাঁর আয় আরও অনেক বেশি হবে।

বেতন বাড়ানোর পক্ষে যুক্তি দিয়ে ওয়ং বলেছেন, রাজনীতিতে দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করতে প্রতিযোগিতামূলক পারিশ্রমিক প্রয়োজন। তাঁর মতে, ব্যবসা ও প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে থাকা অনেক যোগ্য ব্যক্তিকে রাজনৈতিক দায়িত্ব নিতে রাজি করানো কঠিন। উচ্চ বেতন সেই প্রতিবন্ধকতা কিছুটা কমাতে পারে।

সিঙ্গাপুর সরকার দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ সরকারি বেতনের পক্ষে আরেকটি যুক্তি দিয়ে আসছে—এতে দুর্নীতির প্রবণতা কমে। দেশটি আন্তর্জাতিক দুর্নীতি সূচকে ধারাবাহিকভাবে বিশ্বের সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে।

তবে নতুন বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশে সমালোচনাও শুরু হয়েছে। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, চাকরির অনিশ্চয়তা, নতুন স্নাতকদের কর্মসংস্থান এবং সাম্প্রতিক ছাঁটাই নিয়ে যখন নাগরিকদের উদ্বেগ বাড়ছে, তখন মন্ত্রীদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে অনেকেই ‘বাস্তবতা-বিবর্জিত’ বলে মন্তব্য করেছেন।

তুলনা করে দেখা যায়—বিশ্বের অন্যান্য শীর্ষ নেতার বেতন অনেক কম। হংকংয়ের প্রধান নির্বাহী জন লি বছরে প্রায় ৭ লাখ ১৯ হাজার মার্কিন ডলার (৮ কোটি ৮৩ লাখ টাকা) এবং সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট গি পারমেলাঁ প্রায় ৬ লাখ ৬ হাজার ডলার (৭ কোটি ৪৪ লাখ টাকা) আয় করেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বার্ষিক বেতন ৪ লাখ ডলার (৪ কোটি ৯১ লাখ টাকা)। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহামের বার্ষিক আয় প্রায় ২ লাখ ৩০ হাজার ডলার (২ কোটি ৮২ লাখ টাকা)।

সিঙ্গাপুরে একজন নাগরিকের মধ্যম মাসিক আয় প্রায় ৫ হাজার ৭৭৫ সিঙ্গাপুর ডলার। ফলে সরকারি শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিপুল বেতন নিয়ে দেশটিতে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক রয়েছে। ২০১১ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন পিপলস অ্যাকশন পার্টি (পিএপি) কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছিল। এর পেছনে মন্ত্রীদের উচ্চ বেতন ও অভিবাসন নীতির প্রতি ভোটারদের অসন্তোষও ভূমিকা রেখেছিল। পরের বছর মন্ত্রীদের বেতন কমানো হয়।

ওয়ংয়ের পূর্বসূরি লি সিয়েন লুংও ২০০৭ সালে তাঁর বেতন বৃদ্ধির অর্থ কয়েক বছর দাতব্য কাজে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

নতুন বেতন কাঠামোয় মন্ত্রীদের মূল পারিশ্রমিকও বাড়বে। কর্মদক্ষতা এবং বেকারত্ব, আয় বৃদ্ধি ও জিডিপি প্রবৃদ্ধির মতো নির্দিষ্ট জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ওপর তাঁদের পারিশ্রমিকের একটি অংশ নির্ভর করবে।

বিষয়:

সিঙ্গাপুরএশিয়াসরকারমন্ত্রীবেতনপ্রধানমন্ত্রী
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