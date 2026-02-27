Ajker Patrika
এশিয়া

টানা ১০ম বছরের মতো নিম্নমুখী জাপানের জন্মহার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
টানা ১০ম বছরের মতো নিম্নমুখী জাপানের জন্মহার
ছবি: সংগৃহীত

টানা ১০ম বছরের মতো কমেছে জাপানের জন্মহার। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশিত সরকারি নথিতে দেখা যায়, ২০২৫ সালে দেশটির জনসংখ্যা শূন্য দশমিক ৪৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ওই পরিসংখ্যানে জাপান ও জাপানের বাইরে বসবাসরত নাগরিক এবং দেশটিতে থাকা বিদেশিদের জন্মের তথ্য গণনা করা হয়েছে।

বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, চলতি মাসে জাপানের জনসংখ্যা ১২ কোটি ২৮ লাখ ৬০ হাজার। গত এক বছরে জনসংখ্যা প্রায় ৫ লাখ ৮০ হাজার কমেছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, গত বছর জাপানে মোট ৭ লাখ ৫ হাজার ৮০৯টি শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, যা ২০২৪ সালের তুলনায় ২ দশমিক ১ শতাংশ কম। এদিকে, ওই একই সময়ে বিবাহের সংখ্যা ১ দশমিক ১ শতাংশ বৃদ্ধি ও বিচ্ছেদের ঘটনা ৩ দশমিক ৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। গত বছর ৫ লাখ ৬ হাজার ৬৫৬টি যুগল বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এর বিপরীতে বিচ্ছেদের ঘটনা আছে ১ লাখ ৮২ হাজার ৯৬৯টি। ২০২৫ সালে দেশটিতে মৃত্যুবরণ করেছেন ১৬ লাখ ৫ হাজার ৬৫৪ জন, যা আগের বছরের তুলনায় শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ কম।

জাপান বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। অথচ দেশটি সবচেয়ে কম জন্মহারের সমস্যায় ভুগছে। ফলে জাপানে বয়স্ক জনসংখ্যার আকার একদিকে যেমন বড় হচ্ছে, অন্যদিকে কমছে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা। ফলে করদাতার সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। অথচ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সরকারে খরচ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত বছরের তথ্য অনুযায়ী, জাপানে শতবর্ষী বা তদূর্ধ্ব মানুষের সংখ্যা প্রায় লাখখানেক, যাদের প্রায় ৯০ শতাংশই নারী।

বিগত একাধিক সরকারপ্রধান জনসংখ্যার ধারা ঊর্ধ্বমুখী করার চেষ্টা করেও খুব একটা সফল হননি। গত সপ্তাহে পার্লামেন্টের এক ভাষণে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি বলেন, জন্মহার হ্রাস পাওয়া এক জরুরি অবস্থা সৃষ্টি করেছে। জনসংখ্যা এভাবে কমতে থাকলে দেশের জীবনীশক্তি হ্রাস পাবে।

সংকট সমাধানে বিভিন্ন পদ্ধতি যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। রাজধানী টোকিওতে স্থানীয় সরকার এক ডেটিং অ্যাপ চালু করেছে। সেখানে বিবাহে আগ্রহীরা আবেদন করতে পারেন। এ ছাড়া, শ্রম সংকট কমাতে অভিবাসন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন অনেকে। তবে জাপানে ইদানীং রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে সবচেয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে ‘জাপান ফার্স্ট’ মতবাদ জোরালো হচ্ছে। তাকাইচির নেতৃত্বাধীন সরকারও তাই কঠোর অভিবাসন নীতি প্রয়োগের অঙ্গীকার করেছে।

বিষয়:

জনসংখ্যাছাপা সংস্করণপরিসংখ্যানজাপান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কবি মোহন রায়হানের বাংলা একাডেমি পুরস্কার না পাওয়ার যে কারণ জানালেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

অবশেষে তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া আসনে প্রার্থী ঘোষণা, কে তিনি

ফরিদগঞ্জে শৌচাগার থেকে প্রবাসীর স্ত্রীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

দিনদুপুরে সীতাকুণ্ডে নারীর মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে ছিনতাই

রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এআইইউবির ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

সম্পর্কিত

অগ্রগতি হলেও ফলাফল ছাড়াই শেষ ইরান-যুক্তরাষ্ট্র আলোচনা, ঝুলে রইল যুদ্ধের শঙ্কা

অগ্রগতি হলেও ফলাফল ছাড়াই শেষ ইরান-যুক্তরাষ্ট্র আলোচনা, ঝুলে রইল যুদ্ধের শঙ্কা

শান্তি কিংবা যুদ্ধ, উভয়ের জন্য প্রস্তুত ইরান

শান্তি কিংবা যুদ্ধ, উভয়ের জন্য প্রস্তুত ইরান

টানা ১০ম বছরের মতো নিম্নমুখী জাপানের জন্মহার

টানা ১০ম বছরের মতো নিম্নমুখী জাপানের জন্মহার

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ‘অপারেশন গজব লিল–হক’ শুরু পাকিস্তানের, কাবুল–কান্দাহারে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ‘অপারেশন গজব লিল–হক’ শুরু পাকিস্তানের, কাবুল–কান্দাহারে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি