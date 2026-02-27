আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ‘অপারেশন গজব লিল–হক’ শুরু পাকিস্তানের, কাবুল–কান্দাহারে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি

সীমান্তে আফগানিস্তানের তালেবান বাহিনীর হামলার পর পাকিস্তান দেশটির রাজধানী কাবুলসহ বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালিয়েছে। কাবুল ছাড়াও আফগানিস্তানের কান্দাহার ও পাকতিকা প্রদেশে তালেবানের সামরিক স্থাপনায় হামলা চালানো এবং শতাধিক তালেবান সেনাকে হত্যার দাবি করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ও কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার পৃথক প্রতিবেদন থেকে এসব জানা গেছে।
পাকিস্তান টিভি জানিয়েছে, দেশটির সশস্ত্র বেশি আফগান তালেবানের বিরুদ্ধে যে হামলা অভিযান শুরু করেছে, তার নাম ‘অপারেশন গজব লিল–হক।’
পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার ‘অপারেশন গজব লিল-হক’ সম্পর্কিত এক আপডেটে জানিয়েছেন ,এই অভিযানে ১৩৩ আফগান তালেবান সদস্য নিহত এবং ২০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছে।
তিনি বলেন, ‘কাবুল, পাকতিয়া এবং কান্দাহারে আফগান তালেবানের প্রতিরক্ষা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা হয়েছে, এবং নিহতের সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।’
তিনি আরও জানান, ’আফগান তালেবান শাসনের ২৭টি চৌকি ধ্বংস করা হয়েছে এবং ৯টি চৌকি দখল করা হয়েছে।’
পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম পিটিভি নিউজ জানিয়েছে যে, পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী বিমান হামলা চালিয়েছে এবং কাবুল, কান্দাহার ও পাকতিয়ায় আফগান তালেবানের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।
পিটিভি নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই হামলায় কাবুলের দুটি ব্রিগেড সদর দপ্তর ধ্বংস হয়েছে এবং কান্দাহারে একটি কোর সদর দপ্তর ও একটি ব্রিগেড সদর দপ্তর ধ্বংস হয়েছে।
এ ছাড়াও প্রতিবেদন অনুসারে, কান্দাহারে একটি গোলাবারুদ ডিপো ও লজিস্টিক বেস (রসদ ঘাঁটি) এবং পাকতিয়ায় একটি কোর সদর দপ্তর ধ্বংস করা হয়েছে।
এক্সে দেওয়া একটি পোস্টে আফগান তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ কাবুল, কান্দাহার এবং পাকতিয়ায় বিমান হামলার কথা স্বীকার করেছেন। তবে ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে বিস্তারিত কোনো তথ্য দেননি তিনি।
অপরদিকে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ বলেছেন যে, পাকিস্তানের জনগণ এবং সশস্ত্র বাহিনী দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় সর্বদা প্রস্তুত। তাঁর কার্যালয় থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়, দেশের নিরাপত্তা ও শান্তিতে যেন কোনো বিঘ্ন না ঘটে সে ব্যাপারে সশস্ত্র বাহিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
তিনি বলেন, ‘যেকোনো আগ্রাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে গুঁড়িয়ে দিতে আমাদের বাহিনী পুরোপুরি সক্ষম। প্রিয় মাতৃভূমির প্রতিরক্ষার বিষয়ে কোনো আপস করা হবে না এবং প্রতিটি আগ্রাসনের যোগ্য জবাব দেওয়া হবে।’
