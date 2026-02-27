Ajker Patrika
এশিয়া

জালিয়াতির সাজা বাতিল হলো জিমি লাইয়ের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
জালিয়াতির সাজা বাতিল হলো জিমি লাইয়ের
জিমি লাই। ছবি: সংগৃহীত

হংকংয়ের গণতন্ত্রপন্থী ধনকুবের জিমি লাইকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলা এবং জালিয়াতি মামলায় আলাদাভাবে দণ্ড প্রদান করা হয়েছিল। তবে গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁকে জালিয়াতি মামলা থেকে অব্যাহতি দেন হংকংয়ের একটি আদালত। তবে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার মামলায় তিনি এখনো দণ্ডপ্রাপ্ত।

লাইকে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে জালিয়াতির মামলায় ৫ বছর ৯ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, অ্যাপল ডেইলির প্রধান কার্যালয়ের লিজের শর্ত ভঙ্গ করে তিনি গোপনে সেখানে ডিকো কনসালট্যান্টস লিমিটেড নামের একটি বেসরকারি কোম্পানি চালাচ্ছিলেন।

তবে জালিয়াতির দণ্ড বাতিল হলেও, বিদেশি শক্তির সঙ্গে যোগসাজশের ষড়যন্ত্র এবং রাষ্ট্রদ্রোহমূলক উপাদান প্রকাশের অভিযোগে জাতীয় নিরাপত্তা মামলায় ২০ বছরের সাজা বহাল থাকায় লাই কারাগারেই থাকবেন।

গতকালের আইনি জয় বেইজিংয়ের কট্টর সমালোচক হিসেবে লাইয়ের জন্য এক বিরল সাফল্য। তিনি একাধিক মামলার মুখোমুখি হয়েছেন এবং আদালতে নিজেকে ‘রাজনৈতিক বন্দী’ বলে বর্ণনা করেছেন।

এদিকে, লাইয়ের সন্তানেরা বলেছেন, পাঁচ বছরের বেশি সময় একাকী কারাবাসের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছে। এভাবে চললে কারাগারেই তাঁর জীবনাবসান হতে পারে। লাইয়ের ডান চোখে রেটিনাল ভেইন অবস্ট্রাকশন, উচ্চ রক্তচাপ, হৃৎকম্পন এবং ক্রমাগত শ্রবণশক্তি হ্রাসের সমস্যা রয়েছে।

জিমি লাইয়ের ছেলে সেবাস্তিয়ান লাই বলেন, তাঁকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়াই সঠিক পদক্ষেপ।

বিষয়:

হংকংনিরাপত্তামামলাআদালতছাপা সংস্করণহুমকিজালিয়াতি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কবি মোহন রায়হানের বাংলা একাডেমি পুরস্কার না পাওয়ার যে কারণ জানালেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

অবশেষে তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া আসনে প্রার্থী ঘোষণা, কে তিনি

ফরিদগঞ্জে শৌচাগার থেকে প্রবাসীর স্ত্রীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

দিনদুপুরে সীতাকুণ্ডে নারীর মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে ছিনতাই

রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এআইইউবির ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

সম্পর্কিত

অগ্রগতি হলেও ফলাফল ছাড়াই শেষ ইরান-যুক্তরাষ্ট্র আলোচনা, ঝুলে রইল যুদ্ধের শঙ্কা

অগ্রগতি হলেও ফলাফল ছাড়াই শেষ ইরান-যুক্তরাষ্ট্র আলোচনা, ঝুলে রইল যুদ্ধের শঙ্কা

শান্তি কিংবা যুদ্ধ, উভয়ের জন্য প্রস্তুত ইরান

শান্তি কিংবা যুদ্ধ, উভয়ের জন্য প্রস্তুত ইরান

টানা ১০ম বছরের মতো নিম্নমুখী জাপানের জন্মহার

টানা ১০ম বছরের মতো নিম্নমুখী জাপানের জন্মহার

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ‘অপারেশন গজব লিল–হক’ শুরু পাকিস্তানের, কাবুল–কান্দাহারে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ‘অপারেশন গজব লিল–হক’ শুরু পাকিস্তানের, কাবুল–কান্দাহারে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি