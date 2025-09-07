Ajker Patrika
> বিশ্ব
> এশিয়া

দলের ভাঙন ঠেকাতে পদত্যাগ করছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা। ছবি: এএফপি
জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা। ছবি: এএফপি

লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিভাজন ঠেকাতে পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা। আজ রোববার দুপুরে জাপানের সরকারি টেলিভিশন ও সম্প্রচার সংস্থা নিপ্পন হোসরাই কাইশা—এনএইচকে এই তথ্য জানিয়েছে।

সম্প্রতি পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ নির্বাচনে এলডিপি-কোমেইতো জোট সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। এরপর থেকেই মূলত দলের মধ্যে বিভাজনের আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। আর এরই জেরে শিগেরু ইশিবার পদত্যাগের দাবি জোরালো হয়।

তবে, গত সপ্তাহেও ইশিবা পদে থাকবে বলে জানিয়েছিলেন। অর্থনীতিসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মনোযোগী হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। সবশেষ গত শুক্রবারও তিনি ঘোষণা দেন যে আগামী মাসগুলোতে অর্থনৈতিক উদ্দীপনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেবেন তিনি।

এই সিদ্ধান্ত এমন এক সময় এল, যখন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে যে এবছর আগাম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিনা।

জাপানি সংবাদমাধ্যম জাপান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কিছুদিন আগেও পদত্যাগের খবরকে শক্তভাবে উড়িয়ে দিলেও দলের প্রবীণ নেতাদের পরামর্শেই সিদ্ধান্ত বদলেছেন শিগেরু ইশিবা। দলের ঐক্য ধরে রাখার জন্য তাঁর পদত্যাগকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন দলের বেশির ভাগ সদস্য। আর এক কারণেই তিনি শেষ পর্যন্ত পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

বিষয়:

প্রেসিডেন্টএশিয়াপার্লামেন্টজাপানপ্রধানমন্ত্রী
