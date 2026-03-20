পূর্ব চীন সাগরে হাজারো জাহাজের রহস্যময় ‘মহড়া’

আন্তর্জাতিক ডেস্ক 
আপডেট : ২০ মার্চ ২০২৬, ১১: ৫৫
পূর্ব চীন সাগরে প্রায় ১২শ’ বাণিজ্যিক জাহাজ সামরিক ভঙ্গিতে অবস্থান করতে দেখা যায়। ছবি: এএফপি

প্রশান্ত মহাসাগরে চীনের সাংহাই উপকূলে এক রহস্যজনক দৃশ্য দেখা গেছে। দূর থেকে দেখলে মনে হতে পারে পূর্ব চীন সাগরে নতুন কোনো দ্বীপ জেগে উঠেছে। তবে আসলে ঘটনাটি ভিন্ন! সেখানে কয়েক হাজার বাণিজ্যিকভাবে মাছ ধরার জাহাজ এমন সামরিক অভিযানের ভঙ্গিতে অবস্থান করছে! প্রায় ১ হাজার ২০০ বাণিজ্যিক জাহাজ সমান্তরাল ভঙ্গিতে এমনভাবে অবস্থান নিতে দেখা যায়। গত সপ্তাহে এই ঘটনা দৃষ্টিনন্দন হলেও বিশ্বজুড়ে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের চীন-বিশেষজ্ঞ ও সামরিক বিশ্লেষকদের মতে, এটি সাধারণ কোনো মাছ ধরার ঘটনা নয়। তাঁরা মনে করছেন, চীন তাদের সাধারণ নাগরিক বা বাণিজ্যিক জাহাজ ব্যবহার করে আসলে ‘ডি-ফ্যাক্টো’ নৌ-মহড়া চালাচ্ছে।

পূর্ব চীন সাগরে প্রতিবছর প্রায় ১৫ লাখ জাহাজ যাতায়াত করে। কিন্তু গত ডিসেম্বর মাসে প্রথম এমন অদ্ভুত দৃশ্যটি নজরে আসে। ২ হাজারের বেশি ছোট জাহাজ সাংহাই উপকূলে একত্র হয়ে ইংরেজি উল্টো ‘L’ অক্ষরের মতো দুটি নির্দিষ্ট আদলে অবস্থান নেয়।

জানুয়ারি মাসে এই তৎপরতা আরও বৃদ্ধি পায়। তখন প্রায় এক হাজার মাছ ধরার নৌকা প্রায় ২৪০ নটিক্যাল মাইল এলাকাজুড়ে একটি বিশাল আয়তাকার বলয় তৈরি করে। এই ‘জাহাজের দেয়াল’ এতটা ঘন ছিল যে ওই পথ দিয়ে আসা বাণিজ্যিক কার্গো জাহাজগুলো গোলকধাঁধায় পড়ার মতো পরিস্থিতিতে পড়ে এবং ধাক্কা এড়াতে একে বেঁকে চলতে বাধ্য হয়।

সাধারণত মাছ ধরার নৌকার জিপিএস প্রোফাইল হয় অত্যন্ত অগোছালো বা বিক্ষিপ্ত। তবে স্যাটেলাইট অ্যানালিটিকস ফার্ম ‘ইনজেনি-স্পেসের’ চিফ অপারেটিং অফিসার জেসন ওয়াং বলেন, ‘প্রকৃতিতে খুব কমই এমন নিখুঁত সরলরেখা দেখা যায়। আমরা সাধারণত ২০০ থেকে ৩০০ বা সর্বোচ্চ ১ হাজার জাহাজের সমাবেশ দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু হাজার ছাড়িয়ে যাওয়াটা অনেকটা অস্বাভাবিক।’

বাবা বুড়িগঙ্গায় নিখোঁজ, স্ত্রী হাসপাতালে, নিথর দেহে বাড়িতে ফিরলেন সোহেল

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইসরায়েলের বৃহত্তম তেল শোধনাগারে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

সম্পর্কিত

পূর্ব চীন সাগরে হাজারো জাহাজের রহস্যময় ‘মহড়া’

পূর্ব চীন সাগরে হাজারো জাহাজের রহস্যময় ‘মহড়া’

ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র ‘পুরো বিশ্বকে রক্ষা’ করছে: নেতানিয়াহু

ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র ‘পুরো বিশ্বকে রক্ষা’ করছে: নেতানিয়াহু

ইসরায়েলের বৃহত্তম তেল শোধনাগারে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

ইসরায়েলের বৃহত্তম তেল শোধনাগারে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

‘আরটির সাংবাদিকদের ওপর ইসরায়েলি হামলা পরিকল্পিত’, কড়া প্রতিক্রিয়া রাশিয়ার

‘আরটির সাংবাদিকদের ওপর ইসরায়েলি হামলা পরিকল্পিত’, কড়া প্রতিক্রিয়া রাশিয়ার