এশিয়া

ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ বন্যায় নিহতের সংখ্যা ৩০০ ছাড়াল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ২১
ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ বন্যায় অন্তত ৩০০ জন নিহত হয়েছে। ছবি: এএফপি
ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ বন্যায় অন্তত ৩০০ জন নিহত হয়েছে। ছবি: এএফপি

ইন্দোনেশিয়ার উদ্ধারকর্মীরা একটানা লড়াই করে চলেছেন। টানা এক সপ্তাহের ঘূর্ণিঝড়জনিত প্রবল বর্ষণে ডুবে যাওয়া বহু অঞ্চল এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৩ জনে এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে, সংখ্যা আরও বাড়বে। খবর আল জাজিরার

দেশটির জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা বিএনপিবি আজ রোববার জানিয়েছে, পশ্চিম সুমাত্রার আগাম জেলায় আরও লাশ উদ্ধার হওয়ার পর পুরো সপ্তাহে বন্যা ও ভূমিধসে নিহতের সংখ্যা ৩০৩ জনে পৌঁছেছে। এখনো শতাধিক মানুষ নিখোঁজ। বিএনপিবি বলেছে, এই দুর্যোগে পাঁচ শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে।

বিএনপিবি প্রধান সুহারিয়ান্তো বলেন, ‘মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বহু লোক এখনো নিখোঁজ এবং অনেক এলাকায় উদ্ধারকর্মীরা পৌঁছাতেও পারেননি।’

শুক্রবার রাতে পশ্চিম সুমাত্রা প্রদেশের প্রাথমিক মৃত্যুর সংখ্যা ২৩ থেকে হালনাগাদ করে প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তরের মুখপাত্র ইলহাম ওয়াহাব জানান, মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৬১ হয়েছে, নিখোঁজ ৯০ জন। ইলহাম বলেন, ‘মোট ৭৫ হাজার ২১৯ জন বাস্তুচ্যুত হয়েছে, আর পশ্চিম সুমাত্রা জুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ১ লাখ ৬ হাজার ৮০৬।’

উত্তর সুমাত্রা অঞ্চলে পরে আরও ১১৬ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়। আর আচেহ প্রদেশে মারা গেছে কমপক্ষে ৩৫ জন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা টানা বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে। মালাক্কা প্রণালিতে মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রার মাঝখানে বিরল উষ্ণমণ্ডলীয় ঝড় তৈরি হওয়ার পর তিন দেশে মোট প্রায় ৪০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলের আটটি প্রদেশে শুক্রবার রাত পর্যন্ত কমপক্ষে ১৪৫ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। সেখানে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও ৩৫ লাখ মানুষ। প্রতিবেশী মালয়েশিয়ায় মারা গেছে দুজন।

শুক্রবার রাতে প্রবল বর্ষণ কমলেও ইন্দোনেশিয়ায় বহু মানুষ এখনো নিখোঁজ। হাজারো পরিবার আশ্রয়শিবিরে বা খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছে।

উত্তর সুমাত্রায় নদীগুলো উপচে পড়েছে। পাহাড়ি গ্রামগুলোতে নেমে এসেছে বন্যার ঢল। মানুষ ভেসে গেছে, হাজারো ঘরবাড়ি ও স্থাপনা ডুবে গেছে।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর অনেকটা এখনো উদ্ধারকর্মীদের নাগালের বাইরে। রাস্তা ভাঙা, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, সেতু ধসে পড়েছে, আবার কোথাও তীব্র স্রোতে রাস্তাও তলিয়ে গেছে। ভারী যন্ত্রপাতির অভাবেও কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

উত্তর সুমাত্রার কেন্দ্রীয় তাপানুলি জেলা ও আশপাশের দুর্গত এলাকায় ত্রাণ ও সরঞ্জাম পৌঁছাতে ত্রাণবাহী বিমানগুলো অব্যাহতভাবে কাজ করছে।

মধ্যপ্রাচ্য

যুদ্ধবিরতির মধ্যেও গাজায় ইসরায়েলি হামলা চলছে, নিহত ৭০ হাজার ছাড়াল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ১৬
গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে বিধ্বস্ত একটি এলাকা। ছবি: আনাদোলু
গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে বিধ্বস্ত একটি এলাকা। ছবি: আনাদোলু

গাজায় ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের গণহত্যামূলক যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ৭০ হাজার ছাড়িয়েছে বলে জানিয়েছে উপত্যকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। মার্কিন মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি হলেও ইসরায়েলি হামলা থামেনি। ফলে মৃত্যু-ধ্বংসের এই দীর্ঘ নদী আরও ফুলে উঠছে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, গতকাল শনিবার মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত গাজায় অন্তত ৭০ হাজার ১০০ মানুষ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ১ লাখ ৭০ হাজার ৯০০ জনের বেশি।

এই ভয়াবহ মাইলফলক এমন এক সময়ে এল, যখন গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় হামাসের সঙ্গে যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে, তার পরও ইসরায়েল গাজায় আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

শনিবার সকালে উদ্ধারকর্মীরা জানান, খান ইউনিসের পূর্বে বানি সুহেইলা শহরে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় দুই ফিলিস্তিনি শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আল জাজিরাকে বলেন, শনিবার সকালে আল-ফারাবি স্কুলের কাছে বেসামরিক লোকজনের ওপর ড্রোন থেকে বোমা ফেলা হয়। নিহত দুই ভাইয়ের নাম জুমা ও ফাদি তামিম আবু আসি। দুই শিশুকে গুরুতর আহত অবস্থায় খান ইউনিসের আল-নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে সেখানে চিকিৎসকেরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনাস্থলটি যুদ্ধবিরতি চুক্তির অধীনে ইসরায়েলি বাহিনীর পুনর্বিন্যাস সীমারেখা, অর্থাৎ ‘ইয়েলো লাইন’-এর বাইরে। এই তথ্য নিশ্চিত করেছে স্থানীয় সূত্র।

শনিবার দিনভর ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজায় স্থল, নৌ ও আকাশ—তিন দিক থেকেই হামলা চালিয়েছে। চিকিৎসা সূত্র জানায়, খান ইউনিসের উত্তর-পূর্বে আল-কারারা শহরে ইসরায়েলি গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলায় তিন ফিলিস্তিনি আহত হয়েছে।

শনিবার সকালে গাজা সিটির পূর্বে তুফাহ এলাকায়ও বিমান হামলা হয়েছে। দক্ষিণের রাফাহ শহরের পূর্ব প্রান্তেও ইসরায়েলি আক্রমণ চালানো হয়েছে।

এর আগের দিন নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্স জানায়, বানি সুহেইলা শহরে ইয়েলো লাইনের বাইরে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় আরও একজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

গাজা সরকারের জনসংযোগ কার্যালয়ের পরিচালক ইসমাইল আল-তাওয়াবতা শুক্রবার জানান, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলের ৫৩৫ বার লঙ্ঘন নথিবদ্ধ হয়েছে। তিনি বলেন, ‘গাজায় মানবিক পরিস্থিতি নজিরবিহীনভাবে অবনতি ঘটছে। ইসরায়েলি আগ্রাসনে ভেঙে পড়েছে অবকাঠামো ও জরুরি সেবা ব্যবস্থা।’

এশিয়া

বিদেশে থাকা নাগরিকেরা ফিরতে চাইলে স্বাগত জানানো হবে: মিয়ানমারের জান্তাপ্রধান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ২৫
মিন অং হ্লাইং। ছবি: সংগৃহীত
মিন অং হ্লাইং। ছবি: সংগৃহীত

জান্তা শাসনামলে মিয়ানমারের যেসব নাগরিক দেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্র বা অন্যত্র চলে গেছেন, তাঁরা চাইলে আবার ফিরে আসতে পারেন, বলেছেন জান্তা সরকারের প্রধান মিন অং হ্লাইং।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে মিয়ানমারের অভিবাসীদের অস্থায়ী সুরক্ষা মর্যাদা (টেম্পোরারি প্রটেক্টেড স্ট্যাটাস বা টিপিএস) সুবিধা বাতিলের ঘোষণা দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। গত সোমবারের এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এমন কথা বলেন জান্তাপ্রধান।

গতকাল শুক্রবার বেলারুশের সফরকারী প্রেসিডেন্ট আলেকজান্দ্রার লুকাশেঙ্কোর সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে হ্লাইং বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি মিয়ানমারের যে প্রায় ৪ হাজার নাগরিকের সাময়িক সুরক্ষামূলক আশ্রয় বাতিল করেছে, আমরা তাঁদের গ্রহণ করার ব্যবস্থা করছি। তাঁদের নাম যদি ভোটার তালিকায় থাকে, তবে আমরা তাঁদের ভোট দেওয়ার অধিকার নিশ্চিত করব।’

হ্লাইং আরও বলেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে হোক বা অন্য কোনো কারণে বিদেশে চলে যাওয়া মিয়ানমারের সব নাগরিককে সরকার স্বাগত জানাবে, যেন তারা দেশে ফিরে শান্তিপূর্ণভাবে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে।

ইংরেজি ও বার্মিজ ভাষার গণমাধ্যম ইরাবতী লিখেছে, মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ওয়াশিংটনের অস্থায়ী সুরক্ষা মর্যাদা (টিপিএস) বন্ধ করার সিদ্ধান্তকে তাদের পরিকল্পিত নির্বাচনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে।

গত সোমবার এক ঘোষণায় মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি মন্ত্রণালয় বলেছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রে চালু থাকা অস্থায়ী সুরক্ষা মর্যাদা (টিপিএস) বন্ধ করছে।

ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে, মার্কিন সরকারের মূল্যায়ন অনুযায়ী টিপিএসের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী মিয়ানমারের নাগরিকেরা এখন ‘নিরাপদে দেশে ফিরে যেতে’ পারবেন, কারণ তাদের বিবেচনায় দেশটির শাসনব্যবস্থা ও স্থিতিশীলতার উন্নতি হয়েছে এবং জান্তা ‘অবাধ ও সুষ্ঠু’ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়েছে।

মিয়ানমারের জান্তা সরকার দ্রুত বিবৃতিটি সমর্থন করে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত নাগরিকদের দেশে ফিরে এসে আসছে নির্বাচনে ভোট প্রয়োগ করে ‘দেশ গড়ার কাজে অংশ নেওয়ার’ আহ্বান জানায়।

ডিসেম্বরের শেষ দিকে মিয়ানমারের জাতীয় নির্বাচনের প্রথম ধাপ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ভেনেজুয়েলার আকাশসীমা বন্ধ ঘোষণা করলেন ট্রাম্প, এয়ারলাইনস ও পাইলটদের হুঁশিয়ারি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলা ও এর আশপাশের আকাশসীমা ‘সম্পূর্ণভাবে বন্ধ’ ঘোষণা করেছেন। সম্প্রতি নিকোলাস মাদুরোর সরকারের ওপর ওয়াশিংটনের চাপ বাড়ানোর প্রেক্ষাপটে তিনি এমন ঘোষণা দিলেন।

আজ শনিবার ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ‘সব এয়ারলাইনস, পাইলট, মাদক ব্যবসায়ী ও মানব পাচারকারীদের উদ্দেশে বলছি, ভেনেজুয়েলার ওপর ও তার আশপাশের আকাশসীমা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হিসেবে বিবেচনা করুন।’

তবে বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, ট্রাম্পের ঘোষণা শুনে খোদ মার্কিন কর্মকর্তারাই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। সংশ্লিষ্ট কয়েক কর্মকর্তা ক্ষোভ প্রকাশ করে রয়টার্সকে জানান, ভেনেজুয়েলার আকাশসীমা বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান কোনো সামরিক অভিযান সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানেন না।

পেন্টাগন এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি এবং হোয়াইট হাউসও ট্রাম্পের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এদিকে ভেনেজুয়েলা সরকারের পক্ষ থেকেও ট্রাম্পের বক্তব্য নিয়ে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

১৯৯৮-৯৯ সালে উত্তর ইরাকে নো-ফ্লাই জোন পরিচালনাকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) ডেভিড ডেপটুলা রয়টার্সকে বলেন, ‘ট্রাম্পের এই ঘোষণা প্রশ্নই বেশি তুলছে। তাঁর ভাষায়, ভেনেজুয়েলার ওপর নো-ফ্লাই জোন ঘোষণা করতে হলে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন। সবকিছু নির্ভর করছে পরিকল্পনার ওপর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শুধু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বক্তব্যই আছে, কোনো পরিকল্পনা নেই।’

ভেনেজুয়েলায় শিগগির নতুন ধাপের অভিযান শুরু করবে যুক্তরাষ্ট্রভেনেজুয়েলায় শিগগির নতুন ধাপের অভিযান শুরু করবে যুক্তরাষ্ট্র

ট্রাম্প প্রশাসন দীর্ঘদিন ধরে ভেনেজুয়েলাকে ঘিরে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে। ওয়াশিংটনের অভিযোগ, মাদুরো সরকার যুক্তরাষ্ট্রে মাদক পাচারে জড়িত। তবে মাদুরো এসব অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করে আসছেন।

রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় মাদুরোর সরকারকে উৎখাতের চেষ্টাও ছিল। ইতিমধ্যে ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র বিপুল সামরিক শক্তি জড়ো করেছে এবং প্রায় তিন মাস ধরে ভেনেজুয়েলার উপকূলে সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌযানে হামলা চালাচ্ছে। পাশাপাশি ভেনেজুয়েলায় সিআইএর গোপন অভিযানও অনুমোদন করেছেন ট্রাম্প।

ভেনেজুয়েলার মাদুরো ও তাঁর সরকারকে ‘সন্ত্রাসী’ ঘোষণা করলেন ট্রাম্পভেনেজুয়েলার মাদুরো ও তাঁর সরকারকে ‘সন্ত্রাসী’ ঘোষণা করলেন ট্রাম্প

মাদুরো ২০১৩ সাল থেকে ভেনেজুয়েলার ক্ষমতায়। তিনি বলেন, ট্রাম্প তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চান। কিন্তু ভেনেজুয়েলার জনগণ ও সামরিক বাহিনী ট্রাম্পের যেকোনো হামলা প্রতিরোধ করবে।

এর আগে গত সপ্তাহে ট্রাম্প সেনাসদস্যদের বলেন, মার্কিন বাহিনী ‘শিগগিরই’ ভেনেজুয়েলাজুড়ে মাদক পাচার রোধে স্থল অভিযান শুরু করবে। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-অভিযানের কারণে ভেনেজুয়েলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সুক্রে রাজ্যে নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, নিরাপত্তা বাহিনীর টহল ও সরকারপন্থী গোষ্ঠীর সক্রিয়তা তাদের মধ্যে আতঙ্ক বাড়িয়েছে।

তবে ট্রাম্পের আজকের ঘোষণার আগেই মার্কিন ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) সতর্ক করেছিল, ভেনেজুয়েলার আকাশসীমায় ‘বিপজ্জনক পরিস্থিতি’ বিরাজ করছে। এফএএর ওই সতর্কতার পর ভেনেজুয়েলাও ছয়টি বড় আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনসের কার্যক্রম স্থগিত করে দেয়।

ইউরোপ

এয়ারবাসের এ-৩২০ উড়োজাহাজে ত্রুটি: বিশ্বজুড়ে এয়ারলাইনসে যে প্রভাব ফেলল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ইউরোপের উড়োজাহাজ নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান এয়ারবাস তাদের ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এ-৩২০ মডেলের ৬ হাজার উড়োজাহাজকে অবিলম্বে মেরামত করার নির্দেশ দিয়েছে। এতে বিশ্বের মোট বহরের অর্ধেকের বেশি ফ্লাইট বাতিল ও বিলম্বের মুখে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে বছরের সবচেয়ে ব্যস্ত ভ্রমণের সময়ে এই রিকল বিশ্বজুড়ে ভ্রমণসূচিতে বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

বুলেটিনে জানানো হয়েছে, উড়োজাহাজগুলোকে আবার আকাশে ওঠানোর আগে মূলত পুরোনো একটি সফটওয়্যার সংস্করণে ফিরে যেতে হবে। বিভিন্ন এয়ারলাইনস জানিয়েছে, এই মেরামতের কারণে উড়োজাহাজ বিলম্ব বা বাতিল হতে পারে।

এ পর্যন্ত যেসব এয়ারলাইনস বড় ধরনের বিঘ্নের কথা জানিয়েছে, সেগুলো তুলে ধরা হলো:

এয়ার লিঙ্গাস

আইরিশ এয়ারলাইনসটি জানিয়েছে, সীমিতসংখ্যক বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এয়ার ফ্রান্স

৩৫টি ফ্লাইট বাতিল করেছে।

এয়ার ইন্ডিয়া

১১৩টি বিমান প্রভাবিত। এগুলোর মধ্যে ৪২টির সফটওয়্যার ঠিক করা হয়েছে। কিছু বিলম্ব হবে, তবে কোনো ফ্লাইট বাতিল হবে না।

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস

ভারতের বিমান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা জানিয়েছে, ২৫টি বিমানে সফটওয়্যার ঠিক করা দরকার।

এয়ার নিউজিল্যান্ড

কিছু ফ্লাইট বাতিল হবে।

আমেরিকান এয়ারলাইনস

বিশ্বের সবচেয়ে বড় এ-৩২০ অপারেটর ব্যবহারকারী দেশটি কিছু ফ্লাইট বিলম্বের আশঙ্কা করছে। শুরুতে ৩৪০টি বিমান প্রভাবিত বলা হলেও পরে কমিয়ে ২০৯টিতে আনা হয়েছে।

এএনএ হোল্ডিংস (জাপান)

শনিবার ৬৫টি ফ্লাইট বাতিল করেছে।

অ্যাভিআঙ্কা (কলম্বিয়া)

বিমানবহরের ৭০ শতাংশের বেশি ফ্লাইট প্রভাবিত। আগামী ১০ দিন উল্লেখযোগ্য বিঘ্ন ঘটবে। ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত টিকিট বিক্রি স্থগিত।

ডেল্টা এয়ারলাইনস

মৃদু বিঘ্নের সম্ভাবনা।

ফ্লাইনাস (সৌদি আরব)

কিছু ফ্লাইট বিলম্ব হবে।

ইন্ডিগো (ভারত)

২০০ বিমানের মধ্যে ১৪৩টির সফটওয়্যার ঠিক করা হয়েছে। কিছু বিলম্ব হবে বলে সতর্ক করেছে।

কোরিয়ান এয়ার

১০টি প্রভাবিত বিমানের কাজ রোববার সকালেই শেষ হবে।

লাতাম এয়ারলাইনস

সীমিতসংখ্যক বিমানে সফটওয়্যার আপডেট প্রয়োজন।

লুফথানসা

সপ্তাহান্তে কিছু ফ্লাইট বাতিল বা বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা করছে।

টার্কিশ এয়ারলাইনস

৮টি এ-৩২০ বিমান প্রয়োজনীয় মেরামতের পর আবার পরিষেবায় ফিরবে।

ইউনাইটেড এয়ারলাইনস

মাত্র ৬টি বিমান প্রভাবিত; কিছু স্বল্প বিঘ্ন হতে পারে।

ভিভা (মেক্সিকো)

সফটওয়্যার আপডেটের কারণে বহর ভাবিত, তবে কখন ফ্লাইট স্বাভাবিক হবে, সে সময় এখনো নির্ধারিত নয়।

উইজ এয়ার (ইউরোপ)

সব প্রভাবিত বিমানের সফটওয়্যার আপডেট রাতে সম্পন্ন হয়েছে; আর কোনো বিঘ্নের সম্ভাবনা নেই।

