Ajker Patrika
এশিয়া

ইসরায়েলি ইনফ্লুয়েন্সারের ইসলামবিরোধী পোস্ট, ভিসা বাতিল করল অস্ট্রেলিয়া

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইসরায়েলি ইনফ্লুয়েন্সারের ইসলামবিরোধী পোস্ট, ভিসা বাতিল করল অস্ট্রেলিয়া
ইসরায়েলি ইনফ্লুয়েন্সার স্যামি ইয়াহুদ। ছবি: সংগৃহীত

ইসলামকে ‘হিংস্র মতাদর্শ’ হিসেবে আখ্যা দেওয়ার অভিযোগে ব্রিটিশ-ইসরায়েলি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনফ্লুয়েন্সার স্যামি ইয়াহুদের ভিসা বাতিল করেছে অস্ট্রেলিয়া সরকার। অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্ক জানিয়েছেন, দেশটিতে ঘৃণা ছড়ানোর উদ্দেশে আসা কোনো ব্যক্তিকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, একটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অস্ট্রেলিয়ায় সফরে যাওয়ার কথা ছিল ২৫ বছর বয়সী স্যামি ইয়াহুদের। তবে নির্ধারিত ফ্লাইটের মাত্র তিন ঘণ্টা আগে তাঁকে জানানো হয়, তাঁর ভিসা বাতিল করা হয়েছে।

এই বিষয়ে ইনস্টাগ্রামে প্রকাশিত এক ভিডিওতে ইয়াহুদ জানান, তিনি ইসরায়েল থেকে আবুধাবি পৌঁছালেও মেলবোর্নগামী সংযোগ ফ্লাইটে উঠতে বাধা দেওয়া হয়।

এই বিষয়ে মঙ্গলবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানকে অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্ক বলেন, ‘যদি কেউ অস্ট্রেলিয়ায় আসতে চান, তবে তাকে সঠিক ভিসায় এবং সঠিক উদ্দেশে আসতে হবে। ঘৃণা ছড়ানো অস্ট্রেলিয়ায় আসার কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ নয়।’

এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ইসলাম ধর্মকে ‘মার্ডারাস আইডিওলজি’ বা ‘হত্যাপ্রবণ মতাদর্শ’ বলে মন্তব্য করেন ইয়াহুদ এবং ‘ইসলাম নিষিদ্ধ করার সময় এসেছে’ বলেও পোস্ট দেন। নিজেকে একজন গর্বিত ইহুদি হিসেবে উল্লেখ করে তিনি জানান, সম্প্রতি তিনি ইসরায়েলে স্থায়ী হয়েছেন।

ভিসা বাতিলের ঘটনায় অস্ট্রেলিয়ার সরকারকে সেন্সরশিপ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ করেছেন ইয়াহুদ। তাঁর দাবি, তিনি কোনোভাবেই ঘৃণা ছড়াননি। দ্য ইন্ডিপেনডেন্টকে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন—অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর সফর ছিল ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাহস, বিশ্বাস ও ঐক্য নিয়ে আলোচনা করার জন্য।

এদিকে অস্ট্রেলিয়ান জিউইশ অ্যাসোসিয়েশন (এজেএ) ইয়াহুদের ভিসা বাতিলের নিন্দা জানিয়েছে। সংস্থাটির দাবি, এতে অস্ট্রেলিয়ায় ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগ আরও বেড়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট নতুন ঘৃণা ও অভিবাসন আইন পাস করেছে, যার আওতায় ঘৃণামূলক বক্তব্য বা চরমপন্থায় জড়িত ব্যক্তিদের ভিসা বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করা যাবে। এর আগেও এসব ক্ষমতা ব্যবহার করে বিতর্কিত কয়েকজন ব্যক্তির অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

অস্ট্রেলিয়াসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমভিসাইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুতুলকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য: বিএনপির প্রবীণ নেতা বহিষ্কার

পাকিস্তান বিশ্বকাপ বর্জন করলে বাংলাদেশকে ডাকতে পারে আইসিসি

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

পিঠা উৎসবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দিকে একের পর এক ডিম নিক্ষেপ, ‘নারায়ে তাকবির’ স্লোগান কর্মীদের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নারায়ণগঞ্জে জামায়াতের গণসংযোগে হামলা, আহত ৪

নারায়ণগঞ্জে জামায়াতের গণসংযোগে হামলা, আহত ৪

সোনার দাম তো বাড়ছেই, তবে রুপা যেন ‘ট্রাম্পকার্ড’

সোনার দাম তো বাড়ছেই, তবে রুপা যেন ‘ট্রাম্পকার্ড’

‘কাজের টোপ’ দিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে বাংলাদেশিদের পাঠানো হচ্ছে যুদ্ধে

‘কাজের টোপ’ দিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে বাংলাদেশিদের পাঠানো হচ্ছে যুদ্ধে

পুতুলকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য: বিএনপির প্রবীণ নেতা বহিষ্কার

পুতুলকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য: বিএনপির প্রবীণ নেতা বহিষ্কার

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

সম্পর্কিত

ইসরায়েলি ইনফ্লুয়েন্সারের ইসলামবিরোধী পোস্ট, ভিসা বাতিল করল অস্ট্রেলিয়া

ইসরায়েলি ইনফ্লুয়েন্সারের ইসলামবিরোধী পোস্ট, ভিসা বাতিল করল অস্ট্রেলিয়া

‘কাজের টোপ’ দিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে বাংলাদেশিদের পাঠানো হচ্ছে যুদ্ধে

‘কাজের টোপ’ দিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে বাংলাদেশিদের পাঠানো হচ্ছে যুদ্ধে

অপারেশন সল্ট টাইফুন: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বছরের পর বছর ফোন হ্যাক করেছে চীন

অপারেশন সল্ট টাইফুন: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বছরের পর বছর ফোন হ্যাক করেছে চীন

এক বছরে ৩৭ হাজার ফিলিস্তিনিকে নিজ বসতি থেকে উচ্ছেদ করেছে ইসরায়েল

এক বছরে ৩৭ হাজার ফিলিস্তিনিকে নিজ বসতি থেকে উচ্ছেদ করেছে ইসরায়েল