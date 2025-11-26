Ajker Patrika
এশিয়া

কুকুর ও বিড়ালের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করল এশিয়ার একটি রাজধানী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: হিউম্যান ওয়ার্ল্ড ফর অ্যানিমেল
ছবি: হিউম্যান ওয়ার্ল্ড ফর অ্যানিমেল

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ হলো কুকুর, বিড়াল ও বাদুড়ের মাংস বিক্রি ও ভক্ষণ। প্রাণী অধিকারকর্মীদের দীর্ঘ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এই নিষেধাজ্ঞা দেশটির অন্যতম বিস্তৃত জনস্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। নতুন বিধান অনুযায়ী—জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়, এমন ঝুঁকিপূর্ণ যে কোনো প্রাণীর কেনা-বেচা, জবাই ও মাংস বিক্রি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, গত ২৪ নভেম্বর জাকার্তার গভর্নর প্রামোনো অনুং এই নিষেধাজ্ঞা স্বাক্ষর করেন এবং এটি কার্যকর হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ। বিধানটি শুধু কুকুর-বিড়াল নয়, জলাতঙ্ক সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকা বাঁদর, বাদুড়, সিভেটসহ সব ধরনের প্রাণীকেই খাদ্য হিসেবে বিক্রি ও প্রক্রিয়াজাত করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

গত অক্টোবরে প্রাণী অধিকারকর্মীরা গভর্নরের কাছে আবেদন জানানোর পর তিনি দ্রুত এই উদ্যোগ নেন। স্থানীয় গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, ‘প্রাণীপ্রেমীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আমি একটি গভর্নর বিধিমালা জারি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তাদের অনুরোধ আমাকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করেছে।’

নতুন নিয়মে কেউ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে ধাপে ধাপে শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রথমবার আইন ভঙ্গ করলে ব্যবসায়ীদের লিখিত সতর্কবার্তা দেওয়া হবে এবং সন্দেহজনক প্রাণী বা মাংস জব্দ করে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে সব মালামাল বাজেয়াপ্ত হবে। বারবার আইন অমান্য করলে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া এবং শেষ পর্যন্ত লাইসেন্স স্থায়ীভাবে বাতিল করার বিধান রয়েছে।

বিধানটি সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকর করা হলেও এর জন্য ছয় মাসের একটি ‘গ্রেস পিরিয়ড’ রাখা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে সক্রিয় কোনো অভিযান পরিচালনা করা হবে না। কর্তৃপক্ষ বলছে, ব্যবসায়ীদের প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ দেওয়া এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা তৈরির লক্ষ্যে এই সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া এখনো বিশ্বের কয়েকটি দেশের মধ্যে একটি যেখানে কুকুর বা বিড়ালের মাংস কিছু এলাকায় খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যদিও জনমত ক্রমশ এর বিপক্ষে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন পৌরসভা স্থানীয়ভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। দেশটির প্রধান ধর্ম ইসলাম হওয়ায় কুকুরকে অপবিত্র হিসেবে গণ্য করা হয় এবং সাধারণত পোষা প্রাণী হিসেবে কুকুর-বিড়ালের সংখ্যা খুব কম দেখা যায়। তবুও কিছু অঞ্চলে ঐতিহ্য বা সস্তা প্রোটিনের উৎস হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের মাংসের চাহিদা ছিল।

প্রাণী অধিকার সংগঠনগুলো এই পদক্ষেপকে বড় বিজয় হিসেবে দেখছে। ‘ডগ মিট ফ্রি ইন্দোনেশিয়া’ জানিয়েছে, এই নীতি দেশের সংবিধানের মানবিক আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইন্দোনেশিয়ায় জলাতঙ্ক এখনো গুরুতর জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, প্রতিবছর দেশটিতে কয়েক ডজন মানুষ জলাতঙ্কে মারা যায়। ২০২৫ সালের প্রথম তিন মাসেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ২৫টি মৃত্যুর তথ্য দিয়েছে।

গভর্নর অনুং আশা প্রকাশ করেছেন, এই সিদ্ধান্ত জাকার্তার জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগ বিস্তারের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক হবে।

বিষয়:

নিষিদ্ধকুকুরইন্দোনেশিয়াপ্রাণীমাংসবিড়াল
পাকিস্তান

ইমরান খানের মৃত্যুর গুজব, দেখা করতে গিয়ে হামলার শিকার তিন বোন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ১৬
পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ইমরান খান । ছবি: এফপি
পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ইমরান খান । ছবি: এফপি

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান কারাগারে মারা গেছেন—সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন তাঁর তিন বোন। কিন্তু রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারের বাইরে তাঁরা ‘নৃশংস’ পুলিশি হামলার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন। ইমরানের বোন নুরিন খান, আলীমা খান ও ডা. উজমা খান অভিযোগ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) সমর্থকদেরও নির্মমভাবে প্রহার করেছে পুলিশ।

২৫ নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারের বাইরে পিটিআইয়ের বিক্ষোভের সময় ইমরান খানের বোন আলীমা খান সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ছবি: এক্স/পিটিআই
২৫ নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারের বাইরে পিটিআইয়ের বিক্ষোভের সময় ইমরান খানের বোন আলীমা খান সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ছবি: এক্স/পিটিআই

ইমরান খান ২০২৩ সাল থেকে আদিয়ালা কারাগারে বন্দী। তাঁর বোনের অভিযোগ, তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর তাঁরা দেখা করার অনুমতি চাইলে জেল গেটের বাইরে বসে থাকা অবস্থায় পুলিশের ‘নৃশংস হামলা’র শিকার হন।

পিটিআই দাবি করেছে, দলের সমর্থক ও ইমরানের তিন বোন শান্তিপূর্ণভাবে কারাগারের সামনে অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় দাঙ্গা পুলিশের সদস্যরা হঠাৎ তাঁদের ওপর ওপর আক্রমণ চালান। পিটিআই অভিযোগ করেছে, ‘ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার অপরাধে’ এই হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনাটির স্বাধীন তদন্তেরও দাবি জানিয়েছে পিটিআই।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই নৃশংস হামলার অভিযোগে ইমরানের বোনেরা লিখিত অভিযোগ করেছেন। পাঞ্জাবের পুলিশপ্রধান উসমান আনোয়ারকে পাঠানো এক চিঠিতে ইমরানের বোনেরা বলেছেন, হামলাটি ছিল ‘পূর্বপরিকল্পিত, সংগঠিত এবং একেবারে বিনা উসকানিতে’।

নুরিন খান লিখেছেন, ‘আমরা তাঁর (ইমরানের) স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থেকে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করছিলাম। আমরা কোনো রাস্তা অবরোধ করিনি, জনসাধারণের চলাচলে বাধা দিইনি, কিংবা কোনো বেআইনি কাজে জড়াইনি। তবু হঠাৎ করে ওই এলাকার স্ট্রিট লাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপরই পাঞ্জাব পুলিশের সদস্যরা আমাদের ওপর নৃশংস ও সংগঠিত আক্রমণ চালায়।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমার বয়স ৭১ বছর। এই বয়সে আমাকে চুল ধরে টেনে মাটিতে ফেলা হয়, রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।’ ইমরানের বোনের ভাষ্য, সেখানে উপস্থিত অন্যান্য নারী সমর্থককেও থাপ্পড় দিয়ে, ধাক্কাধাক্কি করে এবং টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তাঁরা বলেন, পুলিশি আচরণ গত তিন বছরে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের ওপর চালানো ‘অনিয়ন্ত্রিত ও নির্বিচার সহিংসতা’র ধারাবাহিকতার অংশ। নুরিন খানের বক্তব্যে আরও ছিল, ‘এটি শুধু বেআইনি এবং নৈতিকভাবে ঘৃণ্য নয়, গণতান্ত্রিক সমাজে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মৌলিক দায়িত্বের সরাসরি পরিপন্থী।’

ইমরানের বোনেরা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, পিটিআই চেয়ারম্যান ইমরান খান ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে বিভিন্ন মামলায় কারাবন্দী। এক মাস ধরে তাঁর সঙ্গে কারও সাক্ষাৎ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে দলটি। এদিকে তাঁর মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়লেও এখনো সরকার বা কারা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেয়নি।

পিটিআই দাবি করেছে, ইমরান খানকে ‘সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও একাকী অবস্থায়’ রাখা হয়েছে। দলের আইনজীবীদেরও নিয়মিত ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

তাঁর আইনজীবী দলের সদস্য খালিদ ইউসুফ চৌধুরী গণমাধ্যমকে বলেন, ‘এখানে জঙ্গলের আইন চলছে। যে দাপট দেখায়, তারই অধিকার আছে, অন্য কারও নেই। এমনকি বই, প্রয়োজনীয় সামগ্রী—কিছুই তাঁকে (ইমরান খান) দেওয়া হচ্ছে না।’

এর আগে খাইবারপাখতুনখাওয়া প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সোহেল আফ্রিদিও ইমরান খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেননি বলে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, ‘সাতবার কারাগারে গিয়ে দেখা করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি।’ পিটিআই বলছে, জেল কর্তৃপক্ষ সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তার নির্দেশেই তাঁকে সাক্ষাৎ করতে দেয়নি।

বিষয়:

পাকিস্তানপুলিশজেলঅভিযোগইমরান খানকারাগারহামলা
ভারত

আমাদের সন্তানদের হত্যা করেছে কে—২০ বছর পর আসামিদের খালাস পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ১৪
ভারত কাঁপিয়ে দিয়েছিল এই নিঠারি হত্যাকাণ্ড। ছবি: ইন্ডিয়া ডট কম
ভারত কাঁপিয়ে দিয়েছিল এই নিঠারি হত্যাকাণ্ড। ছবি: ইন্ডিয়া ডট কম

২০০৬ সাল। দিল্লির অদূরে নয়ডার এক বাংলোর পাশের নর্দমায় পাওয়া গেল হাড় ও দেহাংশ। এরপর আরও তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হলো প্রায় ১৯ জন নারী-শিশুর কঙ্কাল ও দেহাংশ। আটক করা হয় ওই বাংলোর মালিক ও গৃহকর্মীকে। প্রকাশ্যে আসে প্রায় দুই বছর ধরে নিঠারি বস্তি থেকে একের পর এক শিশু ও নারী নিখোঁজের তথ্য। এই ঘটনা নাড়িয়ে দেয় পুরো ভারতকে।

নয়ডার এই বাংলো বাড়ির সামনের নর্দমায় মিলেছিল ১৯ নারী-শিশুর কঙ্কাল-দেহাংশ। ছবি: এএফপি।
নয়ডার এই বাংলো বাড়ির সামনের নর্দমায় মিলেছিল ১৯ নারী-শিশুর কঙ্কাল-দেহাংশ। ছবি: এএফপি।

বাংলোর মালিক মনিন্দর সিং পান্ধের ও গৃহকর্মী সুরিন্দর কোলির বিরুদ্ধে হত্যা, নরমাংস ভক্ষণ ও মৃতদেহের প্রতি বিকৃত আচরণের অভিযোগ ওঠে। ১৩টি মামলা হয় তাদের বিরুদ্ধে। আদালতে নিজেদের দোষ স্বীকারও করেন তারা। কারাগারে ঠাঁই হয় তাদের। দুইজনকেই ধর্ষণ ও হত্যার দণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষায় বছরের পর বছর কাটতে থাকে তাদের।

এর প্রায় ২০ বছর পর আবারও আলোচনায় উঠে এসেছে ‘নিঠারি হত্যাকাণ্ড’।

২০০৬ সালে ডিসেম্বরে হওয়া ওই মামলায় তথ্যপ্রমাণের অপর্যাপ্ততা উল্লেখ করে মালিক মনিন্দরকে ২০২৩ সালে খালাস করা হয়। এবার একই কারণ দেখিয়ে গত ১২ নভেম্বর বেকসুর খালাস দেওয়া হলো গৃহকর্মী সুরিন্দরকে। আদালতে সুরিন্দর দাবি করেন, নির্যাতন করে তাদের স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছিল। এই দাবিকে গ্রাহ্য করে এবং তথ্য প্রমাণ না পাওয়ায় খালাস পান তিনি।

বাংলোর মালিক মনিন্দর সিং পান্ধের ও গৃহকর্মী সুরিন্দর কোলি। ছবি: দ্য হিন্দু
বাংলোর মালিক মনিন্দর সিং পান্ধের ও গৃহকর্মী সুরিন্দর কোলি। ছবি: দ্য হিন্দু

এই বেকসুর খালাস পাওয়ার খবরে নিঠারিবাসীর মনে এখন একটাই প্রশ্ন বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে, ‘যদি মনিন্দর আর সুরিন্দর দোষী না-ই হয়, তাহলে আমাদের সন্তানদের হত্যা করল কে?’

নিঠারির বাসিন্দারা সমাজের হতদরিদ্র বা দিনমজুর সমাজের মানুষ। এই বিভীষিকা ভুলতে নিঠারি বস্তি ছেড়ে অনত্র চলে গিয়েছেন অনেকে। এই রায়ের বিরুদ্ধে কিছু বলার মতো বা মামলায় লড়াই করার মতোও তাদের এখন আর সামর্থ্যে কুলাচ্ছে না।

২০০৫ সালের গ্রীষ্মে নিখোঁজ হয় নিঠারির বাসিন্দা ১০ বছর বয়সী জ্যোতি। নয়ডার ওই বাংলোর পাশে পাওয়া কঙ্কাল ও দেহাংশর ডিএনএ পরীক্ষায় নিশ্চিত হয় জ্যোতিও এই হত্যাকাণ্ডের শিকার। রায় শুনে তার মা সুনীতা কানৌজিয়া অশ্রুসজল চোখে প্রশ্ন করেন, ‘তারা যদি নির্দোষই হয়ে থাকে, তাহলে কেন ১৮ বছর জেলে থাকতে হলো? তিনি বলতে থাকেন, ‘যারা আমার জ্যোতিকে হত্যা করেছে, ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করবেন না।’

জ্যোতির বাবা ঝাব্বু লাল কানৌজিয়া এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তে শুরু থেকে সাহায্য করেছিলেন। সুরিন্দরের খালাসের খবর শুনে হতাশায় ভেঙে পড়েন তিনি। এত বছর ধরে মামলার জন্য সংগ্রহ করা সব তথ্যপ্রমাণ জ্বালিয়ে দেন।

৮ বছর বয়সী রচনা নিখোঁজের অভিযোগ না নিয়ে পুলিশ বলে, প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। ছবি: রচনার বাবা পাপ্পু লাল/বিবিসি
৮ বছর বয়সী রচনা নিখোঁজের অভিযোগ না নিয়ে পুলিশ বলে, প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। ছবি: রচনার বাবা পাপ্পু লাল/বিবিসি

মেয়ের নিখোঁজের পর ১৫ মাস ধরে নিয়মিত থানায় ধরনা দিয়েছেন ঝাব্বু লাল। এমনকি এই হত্যাকাণ্ডের প্রমাণ সংগ্রহ করতে বছরের পর বছর মনিন্দরের বাংলোর পাশে কাপড় ইস্ত্রি করার কাজ করেছেন তিনি।

ঝাব্বু লাল বলেন, ‘কেউ হারিয়ে গেলে আর কিছু করার থাকে না। এটা সারাজীবনের ক্ষত হয়ে থেকে যায়। আর যন্ত্রণা দিয়ে যায়। সবসময় মাথায় ঘুরতে থাকে, তারা কোথায় আছে, কেমন আছে?’

তাঁর মনে এখন বারবার এই প্রশ্নই আসে, ‘যদি তারা দোষী না হয়, তাহলে দোষী কে? আর আমাদের সন্তানদের ভাগ্যে তখন কি ঘটেছিল?’

দোষী সাব্যস্ত দুজনেরই এমনভাবে মুক্তি মানসিক শান্তি কেড়ে নিয়েছে জ্যোতির বাবা ঝাব্বু লালের। পুরনো ক্ষতগুলো আবারও যেন রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, ‘আর কোনো লড়াই বাকি আছে কি না জানি না। আমি এক বৃদ্ধ মানুষ। ভেঙে পড়েছি আমি।’

সুরিন্দরকে খালাসের আদেশে সুপ্রিম কোর্ট বলেন, ‘নিঠারিতে সংঘটিত অপরাধগুলো ছিল নৃশংস। পরিবারগুলোর যন্ত্রণার সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা করা যায় না।’

২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়ার পর বাংলোর মালিক মনিন্দর সিং পান্ধের বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বারবার নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন। অন্যদিকে গৃহকর্মী সুরিন্দর কোলি কারাগার থেকে বের হওয়ার পর থেকে একবারও প্রকাশ্যে আসেননি। এ নিয়ে কোনো মন্তব্যও করেননি।

সুরিন্দরের খালাসের রায় দেওয়ার সময় বিচারকেরা বলেন, তার স্বীকারোক্তি থেকে ‘মনে হচ্ছিল, তাকে টিউটর করা হচ্ছে।’ হেফাজতে রাখার ৬০ দিন পর এই জবানবন্দি নেওয়া হয়েছিল।

তার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত সব প্রমাণই ছিল সাজানো বলে দাবি করেন তার আইনজীবী যুগ মোহিত চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘১৯ বছর পার হয়েছে। যে ১৩টি মামলায় সুরিন্দরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ১২টিতেই তিনি ইতিমধ্যে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। একটি মামলা বাকি ছিল, যাতে পাঁচটি আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল।’

সুরিন্দরের আইনজীবী পিটিআইকে বলেন, ‘আজ সুপ্রিম কোর্ট ওই মামলায় আগের চার-পাঁচটি রায়ও বাতিল করে দিয়েছে। অভিযোগগুলো ছিল অত্যন্ত গুরুতর, কিন্তু সব প্রমাণই সাজানো ছিল।’

তিনি আরও বলেন, ‘কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য এই অসহায় মানুষটিকে ফাঁসানো হয়েছিল। প্রতিটি প্রমাণ ছিল জাল। একটি প্রমাণও এমন ছিল না যা দিয়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যেত।’

যুগ মোহিত চৌধুরী আরও বলেন, ‘আপনাদের এ প্রশ্ন সিবিআইকে (ফেডারেল সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) করা উচিত। কারণ এটা স্পষ্ট, সিবিআই আসল অপরাধী কে সেটা জানার পরও নির্দোষ মানুষদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণ তৈরি করে ফাঁসিয়েছে। সিবিআইকে এই প্রশ্নগুলো করুন।’

আদেশে তদন্তকারীরা তদন্তের নির্দেশনা অনুসরণ করেননি উল্লেখ করে আদালতও পুলিশ এবং তদন্ত সংস্থাগুলোকে সমালোচনা করেন। আদেশে বলা হয়, তদন্তকারীরা ‘সহজ পথ বেছে নিয়ে বাড়ির দরিদ্র গৃহকর্মীকে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন এবং তাকে ভয়ংকর রূপে উপস্থাপন করেছেন।’

জ্যোতির বাবা ঝাব্বু লাল বলেন, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত এমন পুলিশকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হবে না, ততক্ষণ আমরা ন্যায়ের সন্ধান পাব না।’

অভিযোগ রয়েছে, পুলিশের কাছে নিঠারির নিখোঁজ শিশু বিশেষ করে মেয়েদের অভিভাবকেরা যতবারই গিয়েছিলেন, তারা একই উত্তর দিয়েছেন যে তাদের মেয়ে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়েছে।

নিঠারির বাসিন্দা পাপ্পু লালের মেয়ে রচনা ২০০৬ সালের ১০ এপ্রিল দাদা-দাদীকে দেখতে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়। পাপ্পু লাল জানান, মনিন্দরের বাংলোর দুই বাড়ি পরে থাকতেন রচনার দাদা-দাদি। ৮ বছরের ওই শিশুটির খোঁজ না পেয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দিতে গেলে পুলিশ বলে, তাদের মেয়ে হয়তো প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়েছে।

রচনার খোঁজে অন্যান্য শহর ও রাজ্যে গিয়েছেন পাপ্পু লাল। এর তাঁর এই খোঁজের অবসান ঘটে আট মাস পর, মনিন্দরের বাংলোর পেছনের গলি থেকে রচনার কাপড় ও জুতো উদ্ধারের মাধ্যমে।

পাপ্পু লাল বলেন, ‘যদি পুলিশ সময়মতো পদক্ষেপ নিত, রচনাকে বাঁচানো যেত। আরও অনেক শিশুকেও বাঁচানো যেত।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি এখনো সেই দিনগুলো ভুলতে পারছি না। আমি পুলিশে গিয়ে নতুন অভিযোগ করব। তাদের খুঁজে বের করতে হবে, আমাদের সন্তানদের কে হত্যা করেছে।’

ন্যায়বিচারের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে দেখা করতে চান তিনি। তিনি বলেন, ‘আমাদের লড়াই এখন সরকারের সঙ্গে। অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করার দায়িত্ব তাদেরও আছে। আমাদের সন্তানরা কি ভারতের সন্তান নয়?’

তবে ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর সহায়তা করে আসা বেটার ওয়ার্ল্ড ফাউন্ডেশন চ্যারিটির অনুপম নাগোলিয়া মনে করছেন, এখন আর এই পরিবারগুলোর লড়াইয়ের পথ নেই। তিনি বলেন, ‘দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সর্বোচ্চ বেঞ্চ থেকে রায়টি এসেছে। এখন তাদের আপিল করার মতো আর কোনো জায়গা আমি দেখি না।’

তিনি আরও বলেন, ‘এখন ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর হারানোর সদস্যদের কথা মনে করে কাঁদা ও শোক পালন করা আর কিছুই করার নেই।’

তবে কিছু আইন বিশেষজ্ঞ বলছেন, পরিবারগুলোর সামনে এখনো একটি শেষ বিকল্প আছে। তারা সুপ্রিম কোর্টে পুনরায় তদন্তের নির্দেশনার জন্য আবেদন করতে পারে।

অবসরপ্রাপ্ত সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি মদন লোকুর বলেন, ‘এই পথেও ফল পাওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ এতটা দিন পেরিয়ে গেছে। প্রমাণগুলো নিশ্চয়ই হারিয়ে গেছে। আর পুনরায় তদন্তের সম্ভাবনাও কার্যত অসম্ভব।’

আর নয়ডার ওই বাংলো এখন যেন পরিণত হয়েছে ‘হরর হাউস’-এ। ইট ও কাদামাটি দিয়ে দেয়াল তৈরি করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে প্রবেশদ্বার। বোগেনভেলিয়া গাছের জঙ্গলে ছেয়ে গেছে স্যাঁতসেঁতে দেয়ালগুলো। গোলাপি বোগেনভেলিয়ায় সেজে থাকা পরিত্যক্ত বাংলোর পাশের সেই নর্দমায় এখনো ভেসে বেড়াচ্ছে প্লাস্টিকের ব্যাগ-বোতল-কাদা আর বাতাসে তীব্র দুর্গন্ধ।

২০০৬ সালে ডিসেম্বরের তীব্র শীতের দিনে এই নর্দমায় আরও অনেকের সঙ্গে কঙ্কাল, হাড় ও দেহাংশ উদ্ধারের জন্য নেমেছিলেন জ্যোতির বাবা ঝাব্বুলাল। স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, উদ্ধারকৃত খুলি ছিল ১৯টির চেয়েও অনেক বেশি।

সূত্র: বিবিসি

বিষয়:

হত্যাকাণ্ডহত্যামৃত্যুমামলাভারতনারীআদালতশিশু
এশিয়া

হংকংয়ে আবাসিক ভবনে আগুন, অন্তত ৪ জনের মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ওয়াং ফুক কোর্ট নামের হাউজিং কমপ্লেক্সটির সামনে আতঙ্কিত এক ব্যক্তি। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে
ওয়াং ফুক কোর্ট নামের হাউজিং কমপ্লেক্সটির সামনে আতঙ্কিত এক ব্যক্তি। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

হংকংয়ের উত্তরাঞ্চলীয় তাই পো জেলার একটি হাউজিং কমপ্লেক্সে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দেশটির জরুরি পরিষেবা কর্মীরা চেষ্টা চালাচ্ছেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, ভবনগুলো থেকে এখনো কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা গেছে।

হংকংয়ের পাবলিক ব্রডকাস্টার আরটিএইচকে স্থানীয় পুলিশের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) এ ঘটনা ঘটে। ভবনগুলোর ভেতরে আরও অনেকে আটকা পড়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমটি আরও জানায়, গুরুতর দগ্ধ দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আগুন নেভানোর সময় কয়েকজন ফায়ার সার্ভিস কর্মীও আহত হয়েছেন।

হাউজিং কমপ্লেক্সটি একাধিক ৩১ তলা ভবনের আটটি ব্লক নিয়ে গঠিত বলে জানা গেছে। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে
হাউজিং কমপ্লেক্সটি একাধিক ৩১ তলা ভবনের আটটি ব্লক নিয়ে গঠিত বলে জানা গেছে। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঘটনার সময় বহুতল ভবনগুলো থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে পাশের ফুটওভার ব্রিজে বহু মানুষ ভিড় করে। এ সময় কমপ্লেক্সটির নিচের সড়কে অসংখ্য ফায়ার ইঞ্জিন ও অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাই পোর ওয়াং ফুক কোর্ট নামের এই হাউজিং কমপ্লেক্স আটটি ব্লক নিয়ে গঠিত এবং এতে প্রায় ২ হাজার আবাসিক ইউনিট রয়েছে। একাধিক ৩১ তলা ভবনের বাইরে বাঁশের মাচা দেখা গেছে।

ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট রয়টার্সকে জানিয়েছে, স্থানীয় সময় বেলা ২টা ৫১ মিনিটে ওয়াং ফুক কোর্টে আগুন লাগার খবর আসে। আগুনের তীব্রতা বাড়লে বেলা ৩টা ৩৪ মিনিটে ওই এলাকায় ৪ নম্বর (দ্বিতীয় সর্বোচ্চ) সতর্কবার্তা জারি করা হয়।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এখনো নিশ্চিত করতে পারেননি, ভেতরে ঠিক কতজন আটকা পড়ে আছেন।

এই অগ্নিকাণ্ডের কারণে হংকংয়ের দুটি প্রধান মহাসড়কের অন্যতম তাই পো রোডের পুরো একটি অংশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং বাসের রুট পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

এশিয়াহংকংমৃত্যুআগুননিহতআগুনে পুড়ে মৃত্যুঅগ্নিকাণ্ড
এশিয়া

১৩ বছরের অনুসন্ধান, অবশেষে দেখা মিলল বিশ্বের বিরল ফুলের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ২৫
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক গার্ডেনের ডেপুটি ডিরেক্টর ড. ক্রিস থরোগুডের ক্যামেরায় তোলা সেই ফুল। ছবি: এবিসি
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক গার্ডেনের ডেপুটি ডিরেক্টর ড. ক্রিস থরোগুডের ক্যামেরায় তোলা সেই ফুল। ছবি: এবিসি

সুমাত্রা দ্বীপে রেইনফরেস্টের গভীরে ইন্দোনেশিয়ার সংরক্ষণবিদ সেপতিয়ান আন্দ্রিকি ঝুঁকে বসে আছেন এবং অঝোরে কাঁদছেন। কয়েক মিটার দূরেই ফুটে আছে এক অপূর্ব ফুল; যার বৈজ্ঞানিক নাম রাফলেসিয়া হ্যাসেলটি।

আন্দ্রিকি বলেন, ‘যখন দেখলাম ফুলটি ফুটতে শুরু করেছে, আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম।’

আন্দ্রিকি সেই গবেষক দলের সদস্য, যারা স্থানীয় এক রেঞ্জারের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রায় এক দিন গহিন জঙ্গলে ফুলটিকে খুঁজছিলেন।

আন্দ্রিকি বলেন, ‘১৩ বছর পর ২৩ ঘণ্টার যাত্রা, বাঘের আক্রমণের ঝুঁকি, প্রায় চার্জ চলে যাওয়া ফোন—সব মিলিয়ে আমি আর কথা বলতে পারিনি। শুধুই কেঁদেছি।’

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক গার্ডেনের ডেপুটি ডিরেক্টর ড. ক্রিস থরোগুড সেই মুহূর্তটি ভিডিও করেন, যা দ্রুতই ভাইরাল হয়।

এবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, ফুলটিকে শেষ দেখা গিয়েছিল এক দশকের বেশি সময় আগে।

বিশ্বে রাফলেসিয়ার অনেকগুলো প্রজাতি আছে। এর ফুল এক মিটার পর্যন্ত চওড়া হতে পারে। ওজন ছয় কিলোগ্রামের বেশি হয়। তাদের মধ্যে রাফলেসিয়া হ্যাসেলটি সবচেয়ে বিরল প্রজাতির একটি।

রাফলেসিয়া হ্যাসেলটির সামনে ইন্দোনেশিয়ার সংরক্ষণবিদ সেপতিয়ান আন্দ্রিকি। ছবি: এবিসি
রাফলেসিয়া হ্যাসেলটির সামনে ইন্দোনেশিয়ার সংরক্ষণবিদ সেপতিয়ান আন্দ্রিকি। ছবি: এবিসি

ড. থরোগুড বলেন, ‘খুব কম লোকই ফুলটি দেখেছে। আমার মতে, এটিই সবচেয়ে সুন্দর। এটি একধরনের সাদা ফুল, যার ওপরের দিকে বড় বড় লাল দাগ আছে আর পাপড়িগুলোর উল্টো দিকেও একই রকম নকশা—এককথায় অসাধারণ।’

জীবনের বড় অংশ সংরক্ষণকাজ আর বিরল ফুলের সন্ধানে কাটিয়েছেন আন্দ্রিকি। করোনা মহামারির সময় ড. থরোগুডের সঙ্গে কাজ শুরু করেন তিনি।

২০২১ সালে সুমাত্রার রেইনফরেস্টে তাঁরা রাফলেসিয়ার কয়েকটি প্রজাতি খুঁজে পান। কিন্তু রাফলেসিয়া হ্যাসেলটি তাঁদের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়।

এ বছরের শুরুতে পশ্চিম সুমাত্রার এক রেঞ্জার তাঁদের কাছে রাফলেসিয়া হ্যাসেলটির কুঁড়ির একটি ছবি পাঠান।

ড. থরোগুড বলেন, ‘এই ফুলের কুঁড়ি পরিপক্ব হতে কয়েক মাস, কখনো নয় মাস পর্যন্ত সময় নেয়। ফোটার পর মাত্র কয়েক দিনই পাপড়িগুলো খোলা থাকে। ফলে একে দেখার সুযোগ খুব বিরল। ফুলটির অবস্থান শুধু দুর্গম অঞ্চলেই ছিল না; বরং এমন এক জায়গায়, যেখানে বাঘ আর গণ্ডার থাকে। আমার ধারণা, মানুষের চেয়ে বাঘই এই ফুল বেশি দেখেছে।’

রাফলেসিয়া হ্যাসেলটির কুঁড়ির ছবি দেখার পর আন্দ্রিকি ও থরোগুড বিশেষ অনুমতি নিয়ে রেঞ্জার ইসওয়ান্দিকে সঙ্গে নিয়ে বিপদসঙ্কুল সেই বনে প্রবেশ করেন। ২৩ ঘণ্টা ধরে হাঁটার পর ফুলটি খুঁজে পান তাঁরা। তবে তখনো তা ফোটেনি।

আন্দ্রিকি বলেন, ‘আমার মন ভেঙে গিয়েছিল। এতটা পথ, এত কষ্ট! কিন্তু ফুল তখনো ফোটেনি।’

ড. ক্রিস থরোগুড ও রেঞ্জার ইসওয়ান্দি। ছবি: এবিসি
ড. ক্রিস থরোগুড ও রেঞ্জার ইসওয়ান্দি। ছবি: এবিসি

এদিকে রাত নামতে চলেছে এবং ইসওয়ান্দি তাঁদের সতর্ক করেন, এলাকাটি সুমাত্রান বাঘের পরিচিত আবাস।

কিন্তু এতটা পথ এসে ফিরে যেতে চাইছিলেন না আন্দ্রিকি।

আন্দ্রিকি বলেন, ‘আমি ফুলের কাছে গিয়ে বললাম—আমাদের এখানে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।’

বিরল মুহূর্ত ধরার আশায় তাঁরা অপেক্ষা করতে থাকেন—প্রাণীর আক্রমণের শঙ্কা মাথায় নিয়েই।

কিছুক্ষণ পরই চাঁদের আলোয় ফুলটি ফুটতে শুরু করে।

ড. থরোগুড বলেন, ‘এর কোনো তুলনা নেই। আমরা বসে বসে চোখের সামনে ফুলটিকে ফুটতে দেখেছি। এটা ছিল সম্পূর্ণ জাদুকরি এক অভিজ্ঞতা—যা জীবনের বাকি সময় আমার স্মৃতিতে থাকবে।’

এই অভিজ্ঞতাকে নিজের সন্তান জন্মানোর সঙ্গে তুলনা করেন আন্দ্রিকি।

তিনি বলেন, ‘র‍াফলেসিয়ার জীবনচক্র নয় মাসের—ঠিক গর্ভে থাকা শিশুর মতো। ওটা প্রথমবার দেখতে পাওয়ার অর্থ—আমার প্রথম সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হতে দেখা।’

বিষয়:

ফুলএশিয়াইন্দোনেশিয়াঅক্সফোর্ডপাঠকের আগ্রহঅনুসন্ধান
