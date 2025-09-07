Ajker Patrika
পদত্যাগ করলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা। ছবি: এএফপি
জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা। ছবি: এএফপি

জাপানের ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিভাজন ঠেকাতে পদত্যাগ করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা। আজ রোববার কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। মূলত গত জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত জাপানের জাতীয় নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বাধীন জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর পর থেকেই তাঁর অবস্থান নড়বড়ে হয়ে পড়ে।

বিস্তারিত আসছে...

সরকারপদত্যাগনির্বাচনজাপানপ্রধানমন্ত্রী
