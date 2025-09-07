পদত্যাগ করলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
জাপানের ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিভাজন ঠেকাতে পদত্যাগ করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা। আজ রোববার কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। মূলত গত জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত জাপানের জাতীয় নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বাধীন জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর পর থেকেই তাঁর অবস্থান নড়বড়ে হয়ে পড়ে।
শ্রম সংকট মোকাবিলায় বিদেশি শ্রমিক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে থাইল্যান্ড সরকার। এর অংশ হিসেবে শ্রীলঙ্কা থেকে প্রথম ধাপে ১০ হাজার শ্রমিক আনার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন থেকেও শ্রমিক আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এতে নতুন করে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের শ্রমবা২২ মিনিট আগে
ফিলিস্তিনি ছিটমহল গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যামূলক আগ্রাসনের ৭০০ দিন পূর্ণ হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ইসরায়েল গাজায় ৬৪ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করলেও এই বিষয়ে পশ্চিমা বিশ্ব কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ইসরায়েলের গণহত্যামূলক আগ্রাসনে অঞ্চলটিতে প্রায় দেড় লাখ মানুষ আহত হয়েছে। পুরো অঞ্চল স্রেফ...৩৮ মিনিট আগে
দিদিয়েখ শোপাঁ নামের ওই ব্যক্তি স্প্যানিশ ওয়াইনের সঙ্গে কার্বোনেটেড পানীয় মিশিয়ে সেটিকে শ্যাম্পেন হিসেবে বিক্রি করতেন বলে জানিয়েছে ফরাসি সংবাদমাধ্যম ফ্রান্স ২৪।১ ঘণ্টা আগে
লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিভাজন ঠেকাতে পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা। আজ রোববার দুপুরে জাপানের সরকারি টেলিভিশন ও সম্প্রচার সংস্থা নিপ্পন হোসরাই কাইশা—এনএইচকে এই তথ্য জানিয়েছে।২ ঘণ্টা আগে