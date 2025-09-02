আফগানিস্তানে আবার ভূমিকম্প, মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ১৪১১

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আজ মঙ্গলবার ৫ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। মাত্র দুই দিন আগে একই অঞ্চলে ৬ মাত্রার ভূমিকম্পে ১ হাজার ৪০০ জনের বেশি মানুষ নিহত ও হাজারো মানুষ আহত হয়। আজ আঘাত হানা ভূমিকম্পের প্রভাবে ক্ষয়ক্ষতি আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, আজকের ভূমিকম্পটি মাটির ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল) গভীরে আঘাত হানে, যা গত রোববার মধ্যরাতে হওয়া ভূমিকম্পের সমান। সেদিনের ভূমিকম্প ছিল আফগানিস্তানের ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ ভূমিকম্প, যা প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার ঘরবাড়ি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।
আজকের ভূমিকম্পে ঠিক কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। দুর্গম পাহাড়ি ভূখণ্ডের কারণে বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলোতে উদ্ধারকর্মীদের ত্রাণ কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
তালেবান প্রশাসনের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদের তথ্য অনুযায়ী, রোববারের ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ১ হাজার ৪১১ জন নিহত, ৩ হাজার ১২৪ জন আহত এবং ৫ হাজার ৪০০-এর বেশি বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে।
আফগান রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জানিয়েছে, আরও অনেকে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকতে পারে। আফগানিস্তানে জাতিসংঘের সমন্বয়কও সতর্ক করে বলেছেন, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে নিশ্চিতভাবেই।
আফগানিস্তান ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ, বিশেষ করে হিন্দুকুশ পর্বতমালা এলাকায়, যেখানে ভারতীয় ও ইউরেশীয় টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থল।
গত রোববারের ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় কুনার ও নানগারহার প্রদেশ।
