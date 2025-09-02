Ajker Patrika
> বিশ্ব
> এশিয়া

আফগানিস্তানে আবার ভূমিকম্প, মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ১৪১১

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ২১
আফগানিস্তানে গত রোববারের ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৪১১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ছবি: এএফপি
আফগানিস্তানে গত রোববারের ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৪১১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ছবি: এএফপি

আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আজ মঙ্গলবার ৫ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। মাত্র দুই দিন আগে একই অঞ্চলে ৬ মাত্রার ভূমিকম্পে ১ হাজার ৪০০ জনের বেশি মানুষ নিহত ও হাজারো মানুষ আহত হয়। আজ আঘাত হানা ভূমিকম্পের প্রভাবে ক্ষয়ক্ষতি আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, আজকের ভূমিকম্পটি মাটির ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল) গভীরে আঘাত হানে, যা গত রোববার মধ্যরাতে হওয়া ভূমিকম্পের সমান। সেদিনের ভূমিকম্প ছিল আফগানিস্তানের ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ ভূমিকম্প, যা প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার ঘরবাড়ি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।

আজকের ভূমিকম্পে ঠিক কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। দুর্গম পাহাড়ি ভূখণ্ডের কারণে বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলোতে উদ্ধারকর্মীদের ত্রাণ কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

তালেবান প্রশাসনের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদের তথ্য অনুযায়ী, রোববারের ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ১ হাজার ৪১১ জন নিহত, ৩ হাজার ১২৪ জন আহত এবং ৫ হাজার ৪০০-এর বেশি বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে।

আফগান রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জানিয়েছে, আরও অনেকে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকতে পারে। আফগানিস্তানে জাতিসংঘের সমন্বয়কও সতর্ক করে বলেছেন, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে নিশ্চিতভাবেই।

আফগানিস্তান ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ, বিশেষ করে হিন্দুকুশ পর্বতমালা এলাকায়, যেখানে ভারতীয় ও ইউরেশীয় টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থল।

গত রোববারের ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় কুনার ও নানগারহার প্রদেশ।

বিষয়:

নিহতভূমিকম্পআফগানিস্তান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, গুলি, এক শ্রমিক নিহত

সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসি সুলতানা পারভীন কারাগারে

পাকিস্তানকে সমর্থন করায় ভারত এসসিওর সদস্যপদ আটকে দেয়: আজারবাইজান

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

দেশে চালু হলো ৫-জি নেটওয়ার্ক, কী কী সুবিধা মিলবে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

ট্রাম্প কি ঠিক আছেন—তাঁর হাতে কী হয়েছে

ট্রাম্প কি ঠিক আছেন—তাঁর হাতে কী হয়েছে

আফগানিস্তানে আবার ভূমিকম্প, মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ১৪১১

আফগানিস্তানে আবার ভূমিকম্প, মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ১৪১১

ইন্দোনেশিয়ায় বিক্ষোভের অনলে ঘি ঢালল এক ডেলিভারি চালকের মৃত্যু

ইন্দোনেশিয়ায় বিক্ষোভের অনলে ঘি ঢালল এক ডেলিভারি চালকের মৃত্যু

মার্কিন পণ্যে ভারতের শূন্য শুল্কের প্রস্তাব, তবু রাশিয়ার তেলেই জ্বলছেন ট্রাম্প

মার্কিন পণ্যে ভারতের শূন্য শুল্কের প্রস্তাব, তবু রাশিয়ার তেলেই জ্বলছেন ট্রাম্প