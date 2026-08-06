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দুবাই-ব্যাংকক ফ্লাইটে ঘুমন্ত নারীকে যৌন নিপীড়ন—আটক পাকিস্তানি যাত্রী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৬ আগস্ট ২০২৬, ২২: ৩৮
দুবাই-ব্যাংকক ফ্লাইটে ঘুমন্ত নারীকে যৌন নিপীড়ন—আটক পাকিস্তানি যাত্রী
অভিযুক্ত পাকিস্তানি যাত্রী। ছবিটি ভুক্তভোগী নারীর ক্যামেরায় তোলা

দুবাই থেকে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের উদ্দেশে যাওয়া একটি রাতের ফ্লাইটে ঘুমন্ত অবস্থায় এক নারী যাত্রীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে এক পাকিস্তানি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিমানটি ব্যাংককে অবতরণের পর পুলিশ তাঁকে আটক করে। পরে আদালত তাঁকে তিন বছরের কারাদণ্ড, ১ লাখ ২০ হাজার থাই বাত (প্রায় ৪ লাখ ২০ হাজার টাকা) জরিমানা ও ভবিষ্যতে থাইল্যান্ডে পুনঃপ্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেয়।

ভুক্তভোগী থাই নারী সামাজিক মাধ্যমে নিজেকে ‘বিউট অর্ননিচা’ নামে পরিচয় দিয়েছেন। গত সোমবার (৩ আগস্ট) ফেসবুকে তিনি নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। তিনি জানান, চার বছর বয়সী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দুবাই থেকে ব্যাংককগামী ওই ফ্লাইটে ভ্রমণ করছিলেন।

বিউট অর্ননিচার ভাষ্য অনুযায়ী, উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পর তিনি লক্ষ করেন, কাছের আসনে বসা এক পাকিস্তানি যাত্রী তাঁর আসনের ওপর হাত রেখে বসে আছেন। বিষয়টি কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হলেও তিনি গুরুত্ব দেননি। পরে সময়ের পার্থক্যের সঙ্গে মানিয়ে নিতে আগে থেকে খাওয়া ঘুমের ওষুধের প্রভাবে তিনি মেয়ের পাশে গভীর ঘুমে তলিয়ে যান।

একপর্যায়ে ঘুম ভেঙে বিউট অর্ননিচা অনুভব করেন, কেউ তাঁর শরীরের ডান পাশের নিতম্বের কাছে স্পর্শ করছে। একই সঙ্গে সেখানে ভেজা অনুভূতিও পান। তখন তাঁর গায়ে একটি কম্বল ছিল।

প্রথমে অর্ননিচা ভাবেন, হয়তো বিষয়টি ভুল বুঝছেন। তবে কিছুক্ষণ পর ওই যাত্রীকে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে ও বিমানের বিনোদনব্যবস্থার স্ক্রিন নিয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখে সন্দেহ আরও প্রবল হয়।

অর্ননিচা দাবি করেন, ঘুমের ওষুধের কারণে তিনি অচেতন অবস্থায় ছিলেন এবং ধারণা করেন, ওই ব্যক্তি তাঁর ঘুমের সুযোগ নিয়েই যৌন নিপীড়ন চালিয়েছিল। ঘটনার মাঝামাঝি সময়ে তাঁর ঘুম ভাঙে।

বিমানটি অবতরণের প্রায় দেড় ঘণ্টা আগে অর্ননিচা এক বিমানবালাকে পুরো ঘটনা জানান। বিমানকর্মীরা অভিযুক্ত যাত্রীর মুখোমুখি হলে তিনি অভিযোগ স্বীকার করেন, কান্না করেন এবং বারবার ক্ষমা চান। তবে ভুক্তভোগী কোনোভাবেই বিষয়টি মীমাংসা করতে রাজি হননি এবং ব্যাংককে অবতরণের পর পুলিশ উপস্থিত রাখার অনুরোধ জানান।

এ সময় সহায়তার জন্য আসা এক থাই কেবিন ক্রু সদস্য ভুক্তভোগীর প্যান্টে একটি দাগও দেখতে পান। এতে তিনি আরও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং বুঝতে পারেন, ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর সঙ্গে আরও গুরুতর ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল বুধবার (৫ আগস্ট) দেওয়া এক হালনাগাদ পোস্টে ভুক্তভোগী জানান, থাইল্যান্ডের ট্যুরিস্ট পুলিশ দ্রুত তদন্ত চালিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারের মুখোমুখি করে। আদালত তাঁকে তিন বছরের কারাদণ্ড ও ১ লাখ ২০ হাজার থাই বাত জরিমানা করেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতে থাইল্যান্ডে প্রবেশের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

নিয়মিত আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারী হিসেবে পরিচয় দেওয়া অর্ননিচা বলেন, বহুবার বিদেশ সফর করলেও এর আগে কখনো এমন ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হননি। তিনি সহযাত্রীদের, বিশেষ করে, অপরিচিত আসনসঙ্গীর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন এবং সচেতনতা তৈরির জন্য তাঁর অভিজ্ঞতা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিষয়:

দুবাইআটককারাদণ্ডপুলিশথাইল্যান্ডফ্লাইট
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