ইন্দোনেশিয়ায় নামাজের সময় ধসে পড়ল মাদ্রাসা, ৩ শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, নিখোঁজ ৩৮

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: এএফপি
ছবি: এএফপি

ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব জাভা প্রদেশে একটি মাদ্রাসা ভবন ধসে অন্তত তিন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। এ ছাড়া এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৩৮ জনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

দেশটির ন্যাশনাল সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ এজেন্সির প্রধান মোহাম্মদ সাফি আজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বলেন, ভবন ধসের ঘটনায় ভুক্তভোগীর সংখ্যা ১০২।

এক প্রতিবেদনে আল জাজিরা জানিয়েছে, গতকাল সোমবার বেলা ৩টার দিকে পূর্ব জাভার সিদোয়ারজোর আল-খোজিনি ইসলামি বোর্ডিং স্কুল ধসে পড়ে। সে সময় শিক্ষার্থীরা নামাজের জন্য জড়ো হচ্ছিল।

কর্তৃপক্ষ বলছে, ভবনটির চতুর্থ তলায় ঢালাইয়ের কাজ চলার সময় মাদ্রাসার ভিত্তি স্তম্ভ ধসে পড়ে; ফলে অনেক মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা জানিয়েছে, ভবন ধসের পর ধ্বংসস্তূপের নিচে ৩৮ জন আটকা পড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং উদ্ধারকর্মীরা তাঁদের সন্ধান করছেন। ধ্বংসস্তূপ থেকে ১১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং বাকি ৯১ জন কোনোমতে পালাতে সক্ষম হয়েছে।

সংস্থাটি আরও জানায়, আহত ৭৭ জনকে চিকিৎসার জন্য এলাকার বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে সংস্থাটি বলেছে, ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ, অবশিষ্ট কাঠামোর নজরদারি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য উদ্ধারপথ প্রস্তুত করা এই মুহূর্তে মাঠে থাকা দলগুলোর প্রধান লক্ষ্য।

গতকাল ন্যাশনাল সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ এজেন্সি জানিয়েছিল, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ১০০ জন শিক্ষার্থী এই ধসের শিকার হয়েছে; যাদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবাইকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

এ ঘটনা এক মাসের কম সময়ের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় দ্বিতীয় ভবন ধসের ঘটনা।

দেশটির কর্মকর্তাদের ভাষ্য, গত ৩ সেপ্টেম্বর পশ্চিম জাভার বোগোর জেলায় কুরআন তেলাওয়াত অনুষ্ঠান চলার সময় একটি কমিউনিটি হল ধসে পড়ে অন্তত তিনজন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়।

