ভিয়েতনামে ভারতীয় পর্যটকবাহী স্পিডবোট ডুবে নিহত ১৫

ভিয়েতনামের দক্ষিণাঞ্চলীয় ফু কোক দ্বীপের কাছে ভারতীয় পর্যটক বহনকারী একটি দ্রুতগামী স্পিডবোট ঢেউয়ের তোড়ে সাগরে উল্টে গেছে। এতে অন্তত ১৫ জন ভারতীয় পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। ভিয়েতনামের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম ভিএনএক্সপ্রেস ও হ্যানয়ে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, স্পিডবোটটিতে ক্রু সদস্যসহ মোট ৩৬ জন আরোহী ছিলেন। এদের মধ্যে ২১ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও দুজনের অবস্থা এখনো আশঙ্কাজনক।
ভিয়েতনামের কোস্টগার্ড ও স্থানীয় প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, আজ শনিবার দুপুরের পর ৩২ জন ভারতীয় পর্যটক, তিনজন ক্রু সদস্য এবং একজন গাইডসহ মোট ৩৬ জন আরোহী নিয়ে স্পিডবোটটি ফু কোক দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত হন মে রুত নোয়াই নামক একটি ছোট দ্বীপ থেকে আন থোই বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। বন্দর অভিমুখে যাওয়ার পথে উপকূল থেকে মাত্র ৪০০ মিটার (৪৪০ গজ) দূরে বোটটি ঝোড়ো হাওয়া ও উত্তাল ঢেউয়ের মুখে পড়ে।
সাগরের পানির আঘাতে স্পিডবোটটি মুহূর্তের মধ্যে উল্টে যায় এবং বোটের চালক, ক্রুসহ সব আরোহী সাগরের লোনা পানিতে ছিটকে পড়েন। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় মৎস্যজীবী, কোস্টগার্ডের বিশেষ উদ্ধারকারী দল এবং নিকটবর্তী অন্য নৌযানগুলো দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। সাগরের তীব্র স্রোত উপেক্ষা করে উদ্ধারকর্মীরা পানি থেকে ২১ জনকে জীবিত উদ্ধার করে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে পাঠাতে সক্ষম হন। তবে সাগরের তলদেশ এবং চারপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে একে একে ১৫ জন ভারতীয় পর্যটকের নিথর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।
দুর্ঘটনার পর ভিয়েতনামে নিযুক্ত ভারতীয় দূতাবাস দুঃখ প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত পর্যটক এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোকে তাৎক্ষণিক কূটনৈতিক ও আইনি সহায়তা দিতে ভারতীয় মিশন ইতিমধ্যে ভিয়েতনামের দুটি প্রধান শহরে জরুরি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ বা কন্ট্রোল রুম স্থাপন করেছে। এর মধ্যে একটি কন্ট্রোল রুম হো চি মিন সিটিতে অবস্থিত ভারতীয় কনস্যুলেট জেনারেলে এবং অন্যটি রাজধানী হ্যানয়ের মূল দূতাবাসে কাজ শুরু করেছে।
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