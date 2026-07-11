ভেনেজুয়েলায় জোড়া ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়েছে, নিখোঁজ হাজারো মানুষ

ভেনেজুয়েলায় জোড়া ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়েছে। এখনো নিখোঁজ হাজারো মানুষ। গতকাল শুক্রবার দেশটির সরকার এ তথ্য জানিয়েছে।
মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামে দেশটির পার্লামেন্ট প্রধান হোর্হে রদ্রিগেজ লিখেছেন, গত ২৪ জুন পরপর দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে ভেনেজুয়েলার উপকূলীয় লা গুয়াইরা রাজ্যে পুরো এলাকা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। এতে অন্তত ৪ হাজার ১১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন ১৬ হাজার ৭৪০ জন।
সেদিন ৭.২ মাত্রার প্রথম ভূকম্পনের মাত্র ৩৯ সেকেন্ড পরই ৭.৫ মাত্রার আরেকটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। এটি ছিল গত এক শতাব্দীরও বেশি সময়ের মধ্যে ভেনেজুয়েলায় সবচেয়ে বড় ভূমিকম্পের ঘটনা। এর আঘাতে বহুতল আবাসিক ভবনগুলো গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়।
উদ্ধারকারী দলগুলো জীবিতদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান স্থগিত করলেও স্বজনেরা এখনো ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রিয়জনদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন, লক্ষ্য অন্তত তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করে মর্যাদার সঙ্গে দাফন করা।
এদিকে গত শুক্রবার দেশটির রাজধানী কারাকাসে ৩.০ মাত্রার আরেকটি মৃদু ভূমিকম্প হলে সাময়িক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় দ্রুত ভবনগুলো খালি করে দেওয়া হয়।
দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রীয় পরিষেবাগুলো আগে থেকেই মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়েছে। ফলে এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে দেশটিকে এখন বিশাল পুনর্বাসন ও পুনরুদ্ধার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।
দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশটিতে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্তও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো (এনজিও) সরকারের দমন-পীড়নের শিকার হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সেখানে জরুরি সহায়তার জন্য গত বুধবার জাতিসংঘের পক্ষ থেকে জরুরি ভিত্তিতে প্রায় ৩০ কোটি ডলারের তহবিল আহ্বান করা হয়েছে। এই অর্থ দিয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ১-৩ মিলিয়ন (১৩ লাখ) মানুষকে জরুরি সহায়তা দেওয়া হবে। উত্তরাঞ্চলীয় লা গুয়াইরা রাজ্যের বিভিন্ন উন্মুক্ত স্থানে এখন ভ্রাম্যমাণ রান্নাঘর, ক্লিনিক ও ফিল্ড হাসপাতাল বসানো হয়েছে।
জাতিসংঘের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যালয়ের (ইউএনডিআরআর) হিসাব অনুযায়ী, এই দুর্যোগে ঘরবাড়ি ও অবকাঠামোর প্রত্যক্ষ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩ হাজার ৭০০ কোটি ডলার।
ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ পুনর্বাসন কাজের জন্য বিদেশে অবরুদ্ধ থাকা দেশটির সম্পদ ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
গত বুধবার তিনি জানান, যুক্তরাজ্যের নিষেধাজ্ঞার কারণে দেশটির ব্যাংকে আটকে থাকা ভেনেজুয়েলার প্রায় ৩০ টন সোনা ছেড়ে দেওয়ার জন্য তিনি রাজা চার্লস তৃতীয়-এর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।
ভূমিকম্পের পর জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের নেওয়া পদক্ষেপের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন ডেলসি রদ্রিগেজ। দেশে কোনো ধরনের সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে দেওয়া হবে না বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।
তবে অনেক ভেনেজুয়েলাবাসী অভিযোগ করেছেন, আন্তর্জাতিক উদ্ধারকারী দলগুলো পৌঁছানোর আগে যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত সরকারের দুর্যোগ মোকাবিলার পদক্ষেপ ছিল অপর্যাপ্ত এবং হতাশাজনক।
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