শ্রীলঙ্কার সাবেক ফার্স্ট লেডি গ্রেপ্তার

শিশু হাসপাতালের জন্য সংগ্রহ করা অনুদানের অর্থ অপব্যবহারের অভিযোগে শ্রীলঙ্কার সাবেক ফার্স্ট লেডি শিরান্থি রাজাপক্ষেকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির দুর্নীতি দমন কর্তৃপক্ষ। আজ বুধবার (৭ অক্টোবর) কলম্বোর নিজ বাসভবন থেকে ৭৩ বছর বয়সী শিরান্থিকে গ্রেপ্তার করা হয়।
শিরান্থি রাজাপক্ষে সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষের স্ত্রী। তাঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দাতব্য প্রতিষ্ঠান ‘সিরিলিয়া সাভিয়া’ চ্যারিটির মাধ্যমে কলম্বোর লেডি রিজওয়ে শিশু হাসপাতালের জন্য একটি বিশেষায়িত স্ক্যানার কেনার জন্য প্রায় এক কোটি শ্রীলঙ্কান রুপি (প্রায় ৩০ হাজার ৩০০ মার্কিন ডলার) অনুদান সংগ্রহ করা হয়েছিল।
তবে দুর্নীতি দমন কর্মকর্তাদের দাবি, চীন সরকার ইতিমধ্যে হাসপাতালটিকে একই ধরনের একটি স্ক্যানার অনুদান দিয়েছে। ফলে অনুদানের অর্থ কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়।
শিরান্থি রাজাপক্ষে অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, অনুদানের অর্থ আত্মসাৎ বা অন্য কোনোভাবে সরিয়ে নেওয়া হয়নি। চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে অবস্থানের পর গতকাল সোমবার শ্রীলঙ্কায় ফেরেন তিনি। এর আগে গ্রেপ্তার ঠেকাতে আদালতে আবেদন করেছিলেন শিরান্থি। তবে সেই আবেদনের শুনানি ১২ অক্টোবর নির্ধারিত হয়েছে।
সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষের মুখপাত্র মনোজ গামাগে বলেছেন, সংশ্লিষ্ট অর্থ এখনো সিরিলিয়া সাভিয়ার ব্যাংক হিসাবে নিরাপদে রয়েছে এবং কোনো ধরনের জালিয়াতি হয়নি।
মাহিন্দা রাজাপক্ষে ২০০৫ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। দীর্ঘ সময় দেশটির রাজনীতিতে তাঁর পরিবারের ব্যাপক প্রভাব ছিল। ২০০৯ সালে তাঁর প্রথম মেয়াদে তামিল টাইগার বিদ্রোহীদের পরাজয়ের মাধ্যমে প্রায় তিন দশকের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে। এ কারণে দেশের একটি অংশের কাছে তিনি জনপ্রিয় নেতা হিসেবে পরিচিতি পান।
তবে ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কায় ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। মূল্যস্ফীতি বেড়ে যায় এবং জ্বালানি, খাদ্য ও ওষুধের তীব্র সংকট দেখা দেয়। ওই সময় মাহিন্দার ভাই গোতাবায়া রাজাপক্ষে প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ব্যাপক আন্দোলনের মুখে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ক্ষমতা ছাড়তে হয়।
বর্তমান প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিসানায়েকের সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজাপক্ষে পরিবারের বিভিন্ন সদস্যকে ঘিরে দীর্ঘদিনের দুর্নীতি তদন্তগুলো আবার সক্রিয় হয়েছে।
মাহিন্দা ও শিরান্থির বড় ছেলে নামাল রাজাপক্ষেকেও চলতি বছরের শুরুতে তাঁর বাবা প্রেসিডেন্ট থাকাকালে একটি উড়োজাহাজ কেনার চুক্তি-সংক্রান্ত অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি বর্তমানে রিমান্ডে রয়েছেন। তাঁদের আরেক ছেলে ইয়োশিথা রাজাপক্ষেকেও চলতি বছরের শুরুতে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
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