রাখাইনে ভূখণ্ড হারিয়ে আকাশযুদ্ধে মরিয়া জান্তা, লক্ষ্য আরাকান আর্মির শাসনব্যবস্থা
মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের অধিকাংশ এলাকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে দেশটির সামরিক জান্তা। তবে ভূখণ্ড হারালেও আকাশপথে ভয়াবহ হামলা চালানোর সক্ষমতা ধরে রেখেছে তারা। বাজার, হাসপাতাল, বাস্তুচ্যুতদের আশ্রয়শিবির ও যোগাযোগ অবকাঠামোতে একের পর এক হামলায় প্রাণহানির পাশাপাশি বিপর্যস্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা। এতে জান্তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া এলাকাগুলোতেও মানবিক সংকট আরও গভীর হচ্ছে।
থাইল্যান্ড থেকে প্রকাশিত মিয়ানমারের ইংরেজি সংবাদমাধ্যম দ্য ইরাবতী জানিয়েছে, ২০২৩ সালের নভেম্বরে নতুন করে সংঘাত শুরুর পর থেকে রাখাইনের অধিকাংশ এলাকা দখল করেছে জাতিগত সশস্ত্র সংগঠন আরাকান আর্মি (এএ)। রাজ্যটির অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে লড়াই করা সংগঠনটি একের পর এক সামরিক ঘাঁটি ও জনপদের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ায় স্থলভাগে জান্তার সামরিক অবস্থান, প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও রাজনৈতিক প্রভাব দুর্বল হয়েছে। তবে স্থলভাগে নিয়ন্ত্রণ হারালেও বিমান, নৌবাহিনীর গোলাবর্ষণ এবং দূরপাল্লার কামান ব্যবহার করে হামলা চালানোর সক্ষমতা ধরে রেখেছে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী।
ভূখণ্ড পুনর্দখলের চেষ্টা কঠিন হয়ে পড়ায় স্থলবাহিনী মোতায়েন না করেও বিমান হামলার মাধ্যমে আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাগুলোতে চাপ সৃষ্টি করছে জান্তা। ফলে রাজ্যের বড় অংশের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ হারালেও সাধারণ মানুষের জীবন ও অবকাঠামো ধ্বংস করার সক্ষমতা তাদের রয়েছে। তবে ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ বদলালেও স্থানীয় মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে না।
বাজার ও চিকিৎসাকেন্দ্রে হামলায় প্রাণহানি
গত ২৮ সেপ্টেম্বর কিয়াউকতাও এলাকায় ইন্ডিয়া মার্কেট ও কিসাপানাদি সেতুর আশপাশে বিমান হামলা চালায় মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী। ডেভেলপমেন্ট মিডিয়া গ্রুপের (ডিএমজি) তথ্য অনুযায়ী, এতে অন্তত ৫০ জন বেসামরিক মানুষ নিহত এবং ৫৮ জন আহত হন। জাতিসংঘও কাছাকাছি সংখ্যার হতাহতের তথ্য জানিয়েছে। তবে স্বাধীন তদন্তকারীরা বিমান হামলা ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির প্রমাণ পেলেও হতাহতের পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা নিশ্চিত করতে পারেননি।
এই হামলায় স্থানীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বাজারটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাজার ধ্বংস হওয়ায় ব্যবসায়ী, পরিবহনশ্রমিক, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং দৈনন্দিন বেচাকেনার ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলোর জীবিকা হুমকির মুখে পড়েছে। একই সঙ্গে পণ্য সরবরাহব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ায় খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ কঠিন হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিনের সংঘাত ও চলাচলে বিধিনিষেধের কারণে আগে থেকেই দুর্বল হয়ে পড়া রাখাইনের বাণিজ্যব্যবস্থায় এ হামলা নতুন সংকট তৈরি করেছে। বেড়েছে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয়ও।
গত ১ নভেম্বর ম্রাউক-উ এলাকায় একটি অস্থায়ী মাতৃসদনে বিমান হামলায় নবজাতকসহ পাঁচজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স ঘটনাটি নথিভুক্ত করেছে এবং আন্তর্জাতিক চিকিৎসা ও মানবিক সহায়তা সংস্থা মেডিসিনস স্যানস ফ্রঁতিয়ের (ডক্টরস উইদাউট বর্ডার্স) এ হামলার নিন্দা জানিয়েছে।
চিকিৎসাকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গর্ভবতী নারী ও গুরুতর অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ আরও সংকুচিত হচ্ছে। নিরাপত্তাহীনতার কারণে রোগীরা চিকিৎসা নিতে দেরি করতে পারেন বা হাসপাতাল এড়িয়ে যেতে পারেন। ওষুধ, চিকিৎসক ও সরঞ্জামের সংকটে থাকা রাখাইনে একটি সচল চিকিৎসাকেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেলেও বহু মানুষের জীবন ঝুঁকিতে পড়তে পারে।
বাস্তুচ্যুত মানুষের আশ্রয়শিবিরেও হামলা
যুদ্ধের কারণে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালানো মানুষের আশ্রয়শিবিরও জান্তার বিমান হামলা থেকে নিরাপদ থাকছে না। গত ১৩ নভেম্বর পোনাগিউন টাউনশিপের বিয়ারলা অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত মানুষের আশ্রয়শিবিরে বিমান হামলা চালানো হয়। স্থানীয় উদ্ধারকর্মী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্য অনুযায়ী, এতে শিশুসহ ১২ জন নিহত এবং ১৮ জন আহত হন।
এর আগে গত ৪ অক্টোবর একই আশ্রয়শিবিরে বিমান হামলায় ছয়জন বাস্তুচ্যুত মানুষ নিহত হয়েছিলেন। ফলে বারবার হামলার শিকার হচ্ছে এমন একটি জনগোষ্ঠী, যারা যুদ্ধের কারণে আগেই নিজেদের ঘরবাড়ি হারিয়েছেন। আশ্রয়শিবিরে হামলার কারণে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর নিরাপত্তা আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এসব হামলায় আশ্রয়স্থল ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি মানবিক সহায়তা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। খাদ্য ও চিকিৎসার সীমিত সুযোগের মধ্যে থাকা পরিবারগুলোকে নতুন করে বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঝুঁকির মুখে পড়তে হচ্ছে। একই সঙ্গে শিশু ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী মানসিক আঘাত তৈরি হচ্ছে।
যোগাযোগ অবকাঠামো ধ্বংস, বিচ্ছিন্ন হচ্ছে জনপদ
জান্তার বিমান হামলায় সড়ক ও সেতুসহ গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ অবকাঠামোও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নভেম্বরের শুরুতে কিয়াউকতাও টাউনশিপে হামলায় যোগাযোগব্যবস্থার ক্ষতি হয়। পরবর্তী সময়ে মিনবিয়া, কিয়াউকফিউ ও রামরি এলাকায় আরও কয়েকটি সেতুতে হামলার খবর পাওয়া যায়।
সেতুগুলো শুধু সামরিক যোগাযোগের জন্য নয়, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিপণ্য বাজারে নেওয়া, রোগীদের হাসপাতালে পৌঁছানো এবং খাদ্য, ওষুধ ও মানবিক সহায়তা সরবরাহের ক্ষেত্রে এসব সেতুর ভূমিকা রয়েছে।
সেতু ধ্বংস হওয়ায় জনপদগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে পরিবহন ব্যয় এবং প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ কঠিন হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে রাখাইনে ২০২৩ সালের শেষ দিক থেকে স্থল ও সমুদ্রপথে অবরোধের কারণে পণ্য সরবরাহ এমনিতেই সংকুচিত। ফলে আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাগুলোর বাসিন্দাদের খাদ্য, জ্বালানি ও ওষুধের জন্য ভারতের মিজোরাম থেকে চিন রাজ্যের পালেতওয়া হয়ে আসা পণ্যের ওপরও নির্ভর করতে হচ্ছে।
আন্তর্জাতিক মানবিক আইন অনুযায়ী, কোনো সেতু সামরিক কাজে ব্যবহৃত হলে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সেটি বৈধ সামরিক লক্ষ্যবস্তু হতে পারে। তবে হামলার ক্ষেত্রে বেসামরিক মানুষের সুরক্ষা, সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় সামরিক সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা নিশ্চিত করতে হবে। কোনো স্থাপনাকে সামরিক লক্ষ্যবস্তু দাবি করলেই সেখানে নির্বিচারে হামলা চালানোর বৈধতা তৈরি হয় না।
আরাকান আর্মির প্রশাসনিক সক্ষমতা দুর্বল করার চেষ্টা জান্তার
বাজার, হাসপাতাল, আশ্রয়শিবির ও যোগাযোগ অবকাঠামোয় ধারাবাহিক হামলার প্রভাব শুধু তাৎক্ষণিক প্রাণহানিতে সীমাবদ্ধ থাকছে না। এসব হামলায় স্থানীয় অর্থনীতি, স্বাস্থ্যসেবা, পণ্য সরবরাহ এবং সাধারণ মানুষের চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এর ফলে আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাগুলো পরিচালনা করাও কঠিন হয়ে পড়ছে।
আরাকান আর্মিকে সামরিক অভিযানের পাশাপাশি জরুরি ত্রাণ, চিকিৎসাসেবা, অবকাঠামো মেরামত এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবা সচল রাখার জন্য সীমিত সম্পদ ব্যয় করতে হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, স্থলভাগে ভূখণ্ড পুনর্দখলে ব্যর্থ হয়ে জান্তা কি আকাশপথে হামলার মাধ্যমে আরাকান আর্মির প্রশাসনিক ও শাসনক্ষমতা দুর্বল করার চেষ্টা করছে?
সামরিক বাহিনী স্থলপথে নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও বিমান হামলার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও মানবিক সংকট তৈরি করে প্রতিপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। তবে বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলার পেছনে এমন কোনো সুপরিকল্পিত কৌশল রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে সামরিক নির্দেশনা, লক্ষ্যবস্তু নির্বাচন ও অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্তসংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য প্রমাণ প্রয়োজন।
মিয়ানমারের সামরিক কর্তৃপক্ষ দাবি করে আসছে, তাদের অভিযান সশস্ত্র প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়। বেসামরিক মানুষকে ইচ্ছাকৃতভাবে হামলার লক্ষ্যবস্তু করার অভিযোগও তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে বেসামরিক মানুষের প্রাণহানি এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় বারবার হামলার ঘটনা স্বাধীন তদন্তের দাবি রাখে।