মুহূর্তেই বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ট্র্যাকড ফ্লাইট লুফথানসা এ৩৮০

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান নিরাপত্তা উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আকাশসীমা আংশিকভাবে বন্ধ থাকার পর গতকাল সোমবার একটি বিশেষ অনুমতিপ্রাপ্ত ফ্লাইট উড্ডয়ন করেছে। জার্মান এয়ারলাইনস লুফথানসার একটি এয়ারবাস এ৩৮০-৮৪১ আবুধাবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ২১ মিনিটে মিউনিখের উদ্দেশে রওনা দেয়।
ফ্লাইটটি ছিল এলএইচ ৯৮৫১ নম্বরের একটি অনিয়মিত ফেরি ফ্লাইট, যা যাত্রীবিহীনভাবে উড়োজাহাজ পুনঃস্থাপনের (repositioning) উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এয়ারস্পেস আংশিক বন্ধ ঘোষণার পর এটিই ছিল প্রথম অনুমতিপ্রাপ্ত ডিপার্চার। উড্ডয়নের কিছুক্ষণের মধ্যেই এটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্মে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি অনুসরণ করা ফ্লাইটে পরিণত হয়।
এয়ারলাইন সূত্রে জানা গেছে, ডি-এআইএমকে রেজিস্ট্রেশনের এ৩৮০-৮৪১ মডেলের উড়োজাহাজটি নিয়মিত বাণিজ্যিক ফ্লাইট হিসেবে নয়, বরং অপারেশনাল প্রয়োজনের অংশ হিসেবে পরিচালিত হয়েছে। আকাশসীমা আংশিকভাবে সীমাবদ্ধ থাকলেও কারিগরি ও কৌশলগত প্রয়োজন বিবেচনায় কিছু ফ্লাইটকে ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে— এই ফ্লাইট তারই উদাহরণ।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের জেনারেল সিভিল এভিয়েশন অথরিটি (জিসিএএ) জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে দ্রুত অবনতিশীল নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আকাশসীমা আংশিকভাবে বন্ধ করা হয়।
কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী, পদক্ষেপের লক্ষ্য ছিল ফ্লাইট নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জাতীয় আকাশসীমা সুরক্ষিত রাখা এবং ঝুঁকি মূল্যায়নের ভিত্তিতে সীমিত অপারেশন চালু রাখা।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানবিরোধী সামরিক অভিযানের প্রেক্ষাপটে অঞ্চলের বড় অংশের আকাশসীমা অস্থির হয়ে পড়ে। ফলে হাজারো ফ্লাইট বাতিল হয় এবং বহু আন্তর্জাতিক ফ্লাইটকে মাঝআকাশে রুট পরিবর্তন করতে হয়।
ইউনাইটেড এয়ারলাইনস ও এয়ার ইন্ডিয়াসহ একাধিক আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনের সূচি ব্যাহত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। বিশেষ করে ইউরোপ-এশিয়া দীর্ঘপাল্লার রুটগুলোতে এর প্রভাব স্পষ্ট।
ফ্লাইট ট্র্যাকিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ফ্লাইটরাডার ২৪-এর তথ্য অনুযায়ী, উড্ডয়নের পরপরই এলএইচ ৯৮৫১ বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি ট্র্যাকড ফ্লাইটে পরিণত হয়। এ৩৮০ মডেলের উড়োজাহাজ হওয়ায় এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে পরিচালিত হওয়ায় এভিয়েশন বিশ্লেষক ও পর্যবেক্ষকদের মধ্যে বাড়তি আগ্রহ দেখা যায়।
বিশ্লেষকদের মতে, এ ঘটনা দেখিয়েছে, সংকটকালীন পরিস্থিতিতেও ঝুঁকি মূল্যায়নের ভিত্তিতে সীমিত আকারে উড়োজাহাজ চলাচল সম্ভব। একই সঙ্গে এটি লুফথানসার এ৩৮০ বহর পুনরায় সক্রিয়করণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ।
মধ্যপ্রাচ্যের অস্থির প্রেক্ষাপটে এই উড্ডয়ন বৈশ্বিক এভিয়েশন শিল্পে সতর্কতার মধ্যেও কার্যক্রম চালু রাখার এক প্রতীকী ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
