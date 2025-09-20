সুদানে ফজরের নামাজের সময় মসজিদে ড্রোন হামলা, নিহত ৭৮

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সুদানের দারফুর অঞ্চলে এক মসজিদে ড্রোন হামলায় ৭৮ জন নিহত হয়েছেন বলে বিবিসিকে জানিয়েছেন সেখানকার এক জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক।
আল-ফাশের শহরে গতকাল শুক্রবারের এই হামলার জন্য আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসকে (আরএসএফ) দায়ী করা হয়েছে। তবে তারা এর দায় নেয়নি।
বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, দুই বছরের বেশি সময় ধরে আরএসএফ এবং সুদানের সেনাবাহিনীর মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলছে।
আরএসএফ দারফুরের শেষ সেনা ঘাঁটি আল-ফাশের শহরের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য লড়াই করছে। এই শহরে ৩ লাখের বেশি বেসামরিক নাগরিক লড়াইয়ের কারণে আটকা পড়েছেন।
স্থানীয় এক বাসিন্দা বিবিসিকে জানান, গতকাল ফজরের নামাজের সময় ড্রোন হামলাটি চালানো হয় এবং ঘটনাস্থলেই বহু মানুষ মারা যান।
আল-ফাশের শহরের ওই জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক বলেন, হামলায় ৭৮ জন নিহত এবং প্রায় ২০ জন আহত হন। ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের কাজ চলছে।
বিবিসি ভেরিফাইয়ের যাচাই করা এক ভিডিওতে দেখা গেছে, মসজিদের পাশে চাদর ও কম্বলে মোড়ানো প্রায় ৩০টি মৃতদেহ পড়ে আছে। মসজিদটি আল-ফাশের শহরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত।
চলতি সপ্তাহে আল-ফাশেরের ওপর নতুন করে হামলা শুরু করেছে আরএসএফ, যেটি তারা এক বছরের বেশি সময় ধরে অবরোধ করে রেখেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই হামলার মধ্যেই শহরটির কাছে বাস্তুচ্যুতদের আশ্রয়শিবির আবু শৌকেও তীব্র আক্রমণ চালানো হয়।
যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যানিটারিয়ান রিসার্চ ল্যাবের (এইচআরএল) দেওয়া স্যাটেলাইট চিত্র থেকে বোঝা যায়, আরএসএফের ইউনিটগুলো আশ্রয়শিবিরের বেশির ভাগ অংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে।
সুদানের দারফুর অঞ্চলে এক মসজিদে ড্রোন হামলায় ৭৮ জন নিহত হয়েছেন বলে বিবিসিকে জানিয়েছেন সেখানকার এক জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক।
আল-ফাশের শহরে গতকাল শুক্রবারের এই হামলার জন্য আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসকে (আরএসএফ) দায়ী করা হয়েছে। তবে তারা এর দায় নেয়নি।
বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, দুই বছরের বেশি সময় ধরে আরএসএফ এবং সুদানের সেনাবাহিনীর মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলছে।
আরএসএফ দারফুরের শেষ সেনা ঘাঁটি আল-ফাশের শহরের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য লড়াই করছে। এই শহরে ৩ লাখের বেশি বেসামরিক নাগরিক লড়াইয়ের কারণে আটকা পড়েছেন।
স্থানীয় এক বাসিন্দা বিবিসিকে জানান, গতকাল ফজরের নামাজের সময় ড্রোন হামলাটি চালানো হয় এবং ঘটনাস্থলেই বহু মানুষ মারা যান।
আল-ফাশের শহরের ওই জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক বলেন, হামলায় ৭৮ জন নিহত এবং প্রায় ২০ জন আহত হন। ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের কাজ চলছে।
বিবিসি ভেরিফাইয়ের যাচাই করা এক ভিডিওতে দেখা গেছে, মসজিদের পাশে চাদর ও কম্বলে মোড়ানো প্রায় ৩০টি মৃতদেহ পড়ে আছে। মসজিদটি আল-ফাশের শহরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত।
চলতি সপ্তাহে আল-ফাশেরের ওপর নতুন করে হামলা শুরু করেছে আরএসএফ, যেটি তারা এক বছরের বেশি সময় ধরে অবরোধ করে রেখেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই হামলার মধ্যেই শহরটির কাছে বাস্তুচ্যুতদের আশ্রয়শিবির আবু শৌকেও তীব্র আক্রমণ চালানো হয়।
যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যানিটারিয়ান রিসার্চ ল্যাবের (এইচআরএল) দেওয়া স্যাটেলাইট চিত্র থেকে বোঝা যায়, আরএসএফের ইউনিটগুলো আশ্রয়শিবিরের বেশির ভাগ অংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে।
আসন্ন অক্টোবরের শেষে দক্ষিণ কোরিয়ায় চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে দেখা করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপর সামনের বছর যাবেন চীনে। শুক্রবার সির সঙ্গে দীর্ঘ ফোনালাপের পর এ সিদ্ধান্ত নেন তিনি।৫ মিনিট আগে
সৌদি আরবকে অতীতের বিরোধ ভুলে ‘নতুন অধ্যায়’-এর সূচনা করার আহ্বান জানিয়েছে হিজবুল্লাহ। গতকাল শুক্রবার লেবাননে ইরান-সমর্থিত এই গোষ্ঠীর প্রধান নাঈম কাসেম ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ জোট গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। লেবাননের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্কে কয়েক বছরের তীব্র বৈরিতার পর এই আহ্বানটি একটি...৩ ঘণ্টা আগে
ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে সৌদি আরবকে পাশে পাওয়া যাবে বলে দাবি করেছেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ। গতকাল শুক্রবার ইসলামাবাদে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান। এ সময় তিনি এই সপ্তাহের শুরুতে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির ‘কৌশলগত পারস্পরিক সহায়তা’ চুক্তির...৩ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরবের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছে পাকিস্তান। পারমাণবিক শক্তিধর একমাত্র মুসলিম দেশ পাকিস্তানের সঙ্গে এই চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতির গতিপ্রকৃতি বদলে দেবে বলে অনেকে ধারণা করছেন। যদিও চুক্তিতে পারমাণবিক শক্তি বা প্রযুক্তি বিনিময়ের বিষয়ে কিছু স্পষ্ট করে বলা নেই।৪ ঘণ্টা আগে