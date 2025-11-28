গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থানের নেপথ্যে কী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নির্বাচনের তিন দিন পর গত বুধবার গিনি বিসাউয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছিল, তবে পরিস্থিতি ছিল শান্ত। ২৫ লাখ জনসংখ্যার পশ্চিম আফ্রিকার এ দেশটি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক ফলাফলের অপেক্ষায় ছিল। বেশির ভাগ ভোটকেন্দ্রের গণনা শেষ হওয়ায় দেশজুড়ে ধারণা তৈরি হয়েছিল—বিরোধী প্রার্থী ফার্নান্দো দিয়াস এগিয়ে আছেন, আর বর্তমান প্রেসিডেন্ট উমারো সিসোকো এম্বালো সম্ভবত পরাজিত হতে যাচ্ছেন।
তবে দুপুর হতে হতে পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে আচমকা প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ ও নির্বাচন কমিশন ভবন থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলির শব্দ ও মানুষের চিৎকার শোনা যায়। আধা ঘণ্টা ধরে চলা এই গোলাগুলিতে দেশজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
প্রথমদিকে গুজব ছড়ায়—এম্বালো হেরে গিয়ে ক্ষমতা ছাড়তে অস্বীকৃতি জানানোয় সেনারা তাঁকে আটক করেছে। তবে ২ ঘণ্টা পর রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন টিজিবিতে প্রচারিত এক বিবৃতিতে সেনাবাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডের মুখপাত্র ডেনিশ এনকানহা ঘোষণা করেন—‘জাতীয় নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার’ স্বার্থে তারা দেশের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়েছেন।
সেনাবাহিনী অভিযোগ করে, দেশের জ্যেষ্ঠ রাজনীতিকদের একটি অংশ এবং দীর্ঘদিন ধরে দেশটিতে সক্রিয় থাকা আন্তর্জাতিক মাদক চক্রের সদস্যরা ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল। সেনাবাহিনী আরও জানায়, নির্বাচনীপ্রক্রিয়া স্থগিত করা হয়েছে এবং প্রেসিডেন্ট এম্বালোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
জার্মান সংবাদমাধ্যম ডিডব্লিউ দীর্ঘ সময় ধরে প্রেসিডেন্ট কার্যালয় ও প্রাসাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। পরে তাঁরা ফোনে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন প্রেসিডেন্টের স্ত্রী সুজি বারবোসার সঙ্গে। তিনি লিসবন থেকে ডিডব্লিউর সঙ্গে কথা বলেন। বারবোসা জানান, তাঁর স্বামী প্রেসিডেন্ট এম্বালো ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বোটচে কান্দেকে সেনারা আটক করে বিসাউয়ের প্রধান সেনাঘাঁটিতে নিয়ে গেছে। তিনি এটিকে স্পষ্টভাবে ‘একটি সামরিক অভ্যুত্থান’ বলে উল্লেখ করেন।
তবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত দাবি করেছেন বহুদলীয় সিভিল সোসাইটি নেটওয়ার্ক ফ্রান্তে পপুলারের সমন্বয়ক আরমান্দো লোনা। ডিডব্লিউকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘এটি সামরিক অভ্যুত্থান নয়; বরং প্রেসিডেন্ট এম্বালো নিজেই এটি সাজিয়েছেন বিদেশি মহলে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য, যাতে নির্বাচন বাতিলের অজুহাত সৃষ্টি করা যায়।’
তাঁর দাবি, ফার্নান্দো দিয়াস প্রায় প্রতিটি জেলায় জয়ী হয়েছেন। তাই এম্বালোর উদ্দেশ্য ছিল, নির্বাচন কমিশনকে ফল প্রকাশ থেকে বিরত রাখতে।
এদিকে বিরোধীদলীয় প্রার্থী ফার্নান্দো দিয়াস আত্মগোপনে চলে গেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা এক বার্তায় তিনি জনগণকে রাস্তায় নেমে ফল প্রকাশের দাবিতে আন্দোলন করার আহ্বান জানান। তাঁর দাবি, তিনিই বর্তমানে দেশের বৈধ নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট।
অন্যদিকে দেশের সর্বাধিক পরিচিত বিরোধী নেতা ডোমিঙ্গোস সিমোয়েস পেরেইরাকেও সেনারা গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গেছে। তিনি দিয়াসকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিলেন।
ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট এম্বালোর বর্তমান অবস্থা
এম্বালো কয়েক দিন ধরেই জনসমক্ষে আসছিলেন না। অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তাঁকে একটি বিশেষ বিমানে সেনেগালে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। গতকাল রাতে সেনেগালের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
এর আগে দেশটির সেনাবাহিনী মেজর জেনারেল হর্তা ইনতা-আকে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করে। জানা গেছে, ইনতা ছিলেন এম্বালোর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান। বিরোধী শিবির মনে করছে, এটি প্রমাণ করে বর্তমান সামরিক জান্তা আসলে এম্বালোর ঘনিষ্ঠজনদেরই একটি গোষ্ঠী।
পিএআইজিসি দলের এমপি ডিওনিসিও পেরেইরা জানান, তাঁদের দলের বহু সদস্যকে সেনারা আটক করেছে। অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ যাচ্ছে না। তারা আত্মগোপনে, নাকি গ্রেপ্তার হয়েছে—তা নিশ্চিত নয়।
সামরিক নেতৃত্বের এক ঘোষণায় জানানো হয়েছে, জান্তা সরকার এক বছরের জন্য ক্ষমতায় থাকবে। এ সময়ে তারা সাংবিধানিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেবে এবং দেশে ‘শৃঙ্খলা’ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে।
১৯৭৪ সালে পর্তুগাল থেকে স্বাধীনতা লাভের পর গিনি বিসাউয়ে বহু সফল ও ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের ইতিহাস রয়েছে। গত পাঁচ বছরে এটি পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় নবম অভ্যুত্থানের ঘটনা। এ অবস্থায় দেশটির রাজনীতিতে ‘স্বাভাবিক পরিবেশ’ ফিরিয়ে আনা বেশ কঠিন হবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।
নির্বাচনের তিন দিন পর গত বুধবার গিনি বিসাউয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছিল, তবে পরিস্থিতি ছিল শান্ত। ২৫ লাখ জনসংখ্যার পশ্চিম আফ্রিকার এ দেশটি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক ফলাফলের অপেক্ষায় ছিল। বেশির ভাগ ভোটকেন্দ্রের গণনা শেষ হওয়ায় দেশজুড়ে ধারণা তৈরি হয়েছিল—বিরোধী প্রার্থী ফার্নান্দো দিয়াস এগিয়ে আছেন, আর বর্তমান প্রেসিডেন্ট উমারো সিসোকো এম্বালো সম্ভবত পরাজিত হতে যাচ্ছেন।
তবে দুপুর হতে হতে পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে আচমকা প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ ও নির্বাচন কমিশন ভবন থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলির শব্দ ও মানুষের চিৎকার শোনা যায়। আধা ঘণ্টা ধরে চলা এই গোলাগুলিতে দেশজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
প্রথমদিকে গুজব ছড়ায়—এম্বালো হেরে গিয়ে ক্ষমতা ছাড়তে অস্বীকৃতি জানানোয় সেনারা তাঁকে আটক করেছে। তবে ২ ঘণ্টা পর রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন টিজিবিতে প্রচারিত এক বিবৃতিতে সেনাবাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডের মুখপাত্র ডেনিশ এনকানহা ঘোষণা করেন—‘জাতীয় নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার’ স্বার্থে তারা দেশের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়েছেন।
সেনাবাহিনী অভিযোগ করে, দেশের জ্যেষ্ঠ রাজনীতিকদের একটি অংশ এবং দীর্ঘদিন ধরে দেশটিতে সক্রিয় থাকা আন্তর্জাতিক মাদক চক্রের সদস্যরা ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল। সেনাবাহিনী আরও জানায়, নির্বাচনীপ্রক্রিয়া স্থগিত করা হয়েছে এবং প্রেসিডেন্ট এম্বালোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
জার্মান সংবাদমাধ্যম ডিডব্লিউ দীর্ঘ সময় ধরে প্রেসিডেন্ট কার্যালয় ও প্রাসাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। পরে তাঁরা ফোনে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন প্রেসিডেন্টের স্ত্রী সুজি বারবোসার সঙ্গে। তিনি লিসবন থেকে ডিডব্লিউর সঙ্গে কথা বলেন। বারবোসা জানান, তাঁর স্বামী প্রেসিডেন্ট এম্বালো ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বোটচে কান্দেকে সেনারা আটক করে বিসাউয়ের প্রধান সেনাঘাঁটিতে নিয়ে গেছে। তিনি এটিকে স্পষ্টভাবে ‘একটি সামরিক অভ্যুত্থান’ বলে উল্লেখ করেন।
তবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত দাবি করেছেন বহুদলীয় সিভিল সোসাইটি নেটওয়ার্ক ফ্রান্তে পপুলারের সমন্বয়ক আরমান্দো লোনা। ডিডব্লিউকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘এটি সামরিক অভ্যুত্থান নয়; বরং প্রেসিডেন্ট এম্বালো নিজেই এটি সাজিয়েছেন বিদেশি মহলে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য, যাতে নির্বাচন বাতিলের অজুহাত সৃষ্টি করা যায়।’
তাঁর দাবি, ফার্নান্দো দিয়াস প্রায় প্রতিটি জেলায় জয়ী হয়েছেন। তাই এম্বালোর উদ্দেশ্য ছিল, নির্বাচন কমিশনকে ফল প্রকাশ থেকে বিরত রাখতে।
এদিকে বিরোধীদলীয় প্রার্থী ফার্নান্দো দিয়াস আত্মগোপনে চলে গেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা এক বার্তায় তিনি জনগণকে রাস্তায় নেমে ফল প্রকাশের দাবিতে আন্দোলন করার আহ্বান জানান। তাঁর দাবি, তিনিই বর্তমানে দেশের বৈধ নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট।
অন্যদিকে দেশের সর্বাধিক পরিচিত বিরোধী নেতা ডোমিঙ্গোস সিমোয়েস পেরেইরাকেও সেনারা গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গেছে। তিনি দিয়াসকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিলেন।
ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট এম্বালোর বর্তমান অবস্থা
এম্বালো কয়েক দিন ধরেই জনসমক্ষে আসছিলেন না। অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তাঁকে একটি বিশেষ বিমানে সেনেগালে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। গতকাল রাতে সেনেগালের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
এর আগে দেশটির সেনাবাহিনী মেজর জেনারেল হর্তা ইনতা-আকে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করে। জানা গেছে, ইনতা ছিলেন এম্বালোর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান। বিরোধী শিবির মনে করছে, এটি প্রমাণ করে বর্তমান সামরিক জান্তা আসলে এম্বালোর ঘনিষ্ঠজনদেরই একটি গোষ্ঠী।
পিএআইজিসি দলের এমপি ডিওনিসিও পেরেইরা জানান, তাঁদের দলের বহু সদস্যকে সেনারা আটক করেছে। অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ যাচ্ছে না। তারা আত্মগোপনে, নাকি গ্রেপ্তার হয়েছে—তা নিশ্চিত নয়।
সামরিক নেতৃত্বের এক ঘোষণায় জানানো হয়েছে, জান্তা সরকার এক বছরের জন্য ক্ষমতায় থাকবে। এ সময়ে তারা সাংবিধানিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেবে এবং দেশে ‘শৃঙ্খলা’ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে।
১৯৭৪ সালে পর্তুগাল থেকে স্বাধীনতা লাভের পর গিনি বিসাউয়ে বহু সফল ও ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের ইতিহাস রয়েছে। গত পাঁচ বছরে এটি পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় নবম অভ্যুত্থানের ঘটনা। এ অবস্থায় দেশটির রাজনীতিতে ‘স্বাভাবিক পরিবেশ’ ফিরিয়ে আনা বেশ কঠিন হবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।
১৫ বছর বয়সে জর্জিয়া এমন কিছু জানতে পারেন, যা কোনো অল্প বয়সী মেয়ে আশা করে না। তিনি জরায়ু ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কোনো দিন সন্তান ধারণ করতে পারবেন না।২৪ মিনিট আগে
হংকংয়ে বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান চলছে। এরই মধ্যে শহরটির নির্মাণ শিল্পের বহু পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী উপাদান বাঁশের মাচা বর্তমানে তীব্র বিতর্কের কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বহুতল আবাসিক ভবনগুলোর সুরক্ষা মান নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠছে, তখন এই ঐতিহ্যবাহী উপকরণের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে।৩ ঘণ্টা আগে
কয়েক দিন ধরে জ্বলার পর অবশেষে হংকংয়ের তাই পো জেলার ওয়াং ফুক কোর্ট হাউজিং কমপ্লেক্সের সাতটি বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে লাগা আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে। এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ১২৮ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
প্রায় দুই দশক আগে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর মেলা থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মধ্যপ্রদেশের এক বৃদ্ধাকে বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গ রেডিও ক্লাবের (ডব্লিউবিআরসি) অপেশাদার হ্যাম রেডিও অপারেটরদের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে তাঁকে ভারতে ফিরিয়ে...৬ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সদ্য মা হয়েছেন জর্জিয়া ব্যারিংটন। কিন্তু মেয়ে ওটিলিকে তিনি জন্ম দেননি। জন্ম দিয়েছেন তাঁর প্রিয় বন্ধু ডেইজি হোপ; যিনি কিশোর বয়সে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে জর্জিয়ার হয়ে সন্তানের জন্ম দেন।
দুই বন্ধু ছোটবেলা থেকেই অবিচ্ছেদ্য। তাঁরা নিজেদের ‘সোল সিস্টার্স’ বলে ডাকেন। একসঙ্গে বড় হয়েছেন। তাঁদের বাবারাও ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
শৈশবের সেই বন্ধনই একদিন হয়ে ওঠে জীবন বদলে দেওয়া উদারতার ভিত্তি।
১৫ বছর বয়সে জর্জিয়া এমন কিছু জানতে পারেন, যা কোনো অল্প বয়সী মেয়ে আশা করে না। তিনি জরায়ু ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কোনো দিন সন্তান ধারণ করতে পারবেন না।
মেয়ার–রোকিটানস্কি–কুস্টার–হাউসার সিনড্রোম বিরল এক জন্মগত রোগ, যা প্রতি পাঁচ হাজার নারীর মধ্যে একজনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। জর্জিয়ার মনে হয়েছিল, এক মুহূর্তে তাঁর ভবিষ্যৎটাই যেন বদলে গেল।
১৫ বছর বয়সকালের সেই ঘটনা মনে করে জর্জিয়া বলেন, ‘আমার গোটা পৃথিবীই ভেঙে পড়েছিল। আমি সব সময় ভেবে বড় হয়েছি, আমি একজন মা হব আর সেটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো। আমি যা কিছু স্বপ্ন দেখেছিলাম, সবই শেষ হয়ে গেল।’
সে সময় ডেইজি খুব মাতৃত্বপ্রবণ ছিলেন না। কিন্তু তিনি বন্ধুর রোগনির্ণয়ের কথা এখনো স্পষ্ট মনে করতে পারেন। তাঁর কাছে ‘অন্যায়’ মনে হয়েছিল—যে বন্ধু মাতৃত্বের স্বপ্ন দেখতেন, সে-ই কিনা মা হতে পারবেন না!
এমা বার্নেটের সঙ্গে ‘রেডি টু টক’ অনুষ্ঠানে ডেইজি বলেন, ‘আমি তাঁকে ভরসা দিতে চেয়েছিলাম, বোঝাতে চেয়েছিলাম—পৃথিবীর শেষ হয়ে যায়নি। তাই বলেছিলাম, একদিন আমি তাঁর হয়ে সন্তান ধারণ করব। তখন হয়তো বুঝিনি কথাটার গভীরতা কতটা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে জানতাম, জর্জিয়ার জন্য আমি এটা করবই।’
১০ বছরের বেশি সময় পরে ডেইজি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। ২০২৩ সালে দুই বন্ধু মিলে আইভিএফ প্রক্রিয়া শুরু করেন।
জর্জিয়া একজন ধাত্রী হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। নিজেকে এমন এক জগতে নিমজ্জিত করেছিলেন, যে জগতে তিনি হয়তো কোনো দিন অংশ নিতে পারবেন না বলে ভয় পেয়েছিলেন।
জর্জিয়া বলেন, ‘একবার আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এটা কি আমার জন্য সঠিক পেশা? কিন্তু আসলে এটা আমাকে সেরে উঠতে সাহায্য করেছে। আর অন্তর থেকে জানতাম—কোনো না কোনোভাবে আমি মা হবই।’
বছর কয়েক পরে ডেইজি তাঁর প্রথম সন্তানের জন্ম দেন। আর সেই প্রসবে ধাত্রী ছিলেন জর্জিয়াই।
ডেইজি বলেন, ‘আমার সন্তানের প্রতি যে ভালোবাসা অনুভব করেছি, তা ছিল অসাধারণ। তখন মনে হয়েছিল, প্রত্যেকেরই তো এই অনুভূতি পাওয়ার অধিকার আছে।’
তথ্যসূত্র: বিবিসি
সদ্য মা হয়েছেন জর্জিয়া ব্যারিংটন। কিন্তু মেয়ে ওটিলিকে তিনি জন্ম দেননি। জন্ম দিয়েছেন তাঁর প্রিয় বন্ধু ডেইজি হোপ; যিনি কিশোর বয়সে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে জর্জিয়ার হয়ে সন্তানের জন্ম দেন।
দুই বন্ধু ছোটবেলা থেকেই অবিচ্ছেদ্য। তাঁরা নিজেদের ‘সোল সিস্টার্স’ বলে ডাকেন। একসঙ্গে বড় হয়েছেন। তাঁদের বাবারাও ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
শৈশবের সেই বন্ধনই একদিন হয়ে ওঠে জীবন বদলে দেওয়া উদারতার ভিত্তি।
১৫ বছর বয়সে জর্জিয়া এমন কিছু জানতে পারেন, যা কোনো অল্প বয়সী মেয়ে আশা করে না। তিনি জরায়ু ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কোনো দিন সন্তান ধারণ করতে পারবেন না।
মেয়ার–রোকিটানস্কি–কুস্টার–হাউসার সিনড্রোম বিরল এক জন্মগত রোগ, যা প্রতি পাঁচ হাজার নারীর মধ্যে একজনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। জর্জিয়ার মনে হয়েছিল, এক মুহূর্তে তাঁর ভবিষ্যৎটাই যেন বদলে গেল।
১৫ বছর বয়সকালের সেই ঘটনা মনে করে জর্জিয়া বলেন, ‘আমার গোটা পৃথিবীই ভেঙে পড়েছিল। আমি সব সময় ভেবে বড় হয়েছি, আমি একজন মা হব আর সেটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো। আমি যা কিছু স্বপ্ন দেখেছিলাম, সবই শেষ হয়ে গেল।’
সে সময় ডেইজি খুব মাতৃত্বপ্রবণ ছিলেন না। কিন্তু তিনি বন্ধুর রোগনির্ণয়ের কথা এখনো স্পষ্ট মনে করতে পারেন। তাঁর কাছে ‘অন্যায়’ মনে হয়েছিল—যে বন্ধু মাতৃত্বের স্বপ্ন দেখতেন, সে-ই কিনা মা হতে পারবেন না!
এমা বার্নেটের সঙ্গে ‘রেডি টু টক’ অনুষ্ঠানে ডেইজি বলেন, ‘আমি তাঁকে ভরসা দিতে চেয়েছিলাম, বোঝাতে চেয়েছিলাম—পৃথিবীর শেষ হয়ে যায়নি। তাই বলেছিলাম, একদিন আমি তাঁর হয়ে সন্তান ধারণ করব। তখন হয়তো বুঝিনি কথাটার গভীরতা কতটা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে জানতাম, জর্জিয়ার জন্য আমি এটা করবই।’
১০ বছরের বেশি সময় পরে ডেইজি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। ২০২৩ সালে দুই বন্ধু মিলে আইভিএফ প্রক্রিয়া শুরু করেন।
জর্জিয়া একজন ধাত্রী হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। নিজেকে এমন এক জগতে নিমজ্জিত করেছিলেন, যে জগতে তিনি হয়তো কোনো দিন অংশ নিতে পারবেন না বলে ভয় পেয়েছিলেন।
জর্জিয়া বলেন, ‘একবার আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এটা কি আমার জন্য সঠিক পেশা? কিন্তু আসলে এটা আমাকে সেরে উঠতে সাহায্য করেছে। আর অন্তর থেকে জানতাম—কোনো না কোনোভাবে আমি মা হবই।’
বছর কয়েক পরে ডেইজি তাঁর প্রথম সন্তানের জন্ম দেন। আর সেই প্রসবে ধাত্রী ছিলেন জর্জিয়াই।
ডেইজি বলেন, ‘আমার সন্তানের প্রতি যে ভালোবাসা অনুভব করেছি, তা ছিল অসাধারণ। তখন মনে হয়েছিল, প্রত্যেকেরই তো এই অনুভূতি পাওয়ার অধিকার আছে।’
তথ্যসূত্র: বিবিসি
নির্বাচনের তিন দিন পর গত বুধবার গিনি বিসাউয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছিল, তবে পরিস্থিতি ছিল শান্ত। ২৫ লাখ জনসংখ্যার পশ্চিম আফ্রিকার এ দেশটি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক ফলাফলের অপেক্ষায় ছিল। বেশির ভাগ ভোটকেন্দ্রের গণনা শেষ হওয়ায় দেশজুড়ে ধারণা তৈরি হয়েছিল, বিরোধী প্রার্থী ফার্নান্দো দিয়াস এগিয়১ ঘণ্টা আগে
হংকংয়ে বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান চলছে। এরই মধ্যে শহরটির নির্মাণ শিল্পের বহু পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী উপাদান বাঁশের মাচা বর্তমানে তীব্র বিতর্কের কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বহুতল আবাসিক ভবনগুলোর সুরক্ষা মান নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠছে, তখন এই ঐতিহ্যবাহী উপকরণের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে।৩ ঘণ্টা আগে
কয়েক দিন ধরে জ্বলার পর অবশেষে হংকংয়ের তাই পো জেলার ওয়াং ফুক কোর্ট হাউজিং কমপ্লেক্সের সাতটি বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে লাগা আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে। এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ১২৮ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
প্রায় দুই দশক আগে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর মেলা থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মধ্যপ্রদেশের এক বৃদ্ধাকে বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গ রেডিও ক্লাবের (ডব্লিউবিআরসি) অপেশাদার হ্যাম রেডিও অপারেটরদের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে তাঁকে ভারতে ফিরিয়ে...৬ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
হংকংয়ে বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান চলছে। এরই মধ্যে শহরটির নির্মাণ শিল্পের বহু পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী উপাদান বাঁশের মাচা বর্তমানে তীব্র বিতর্কের কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বহুতল আবাসিক ভবনগুলোর সুরক্ষা মান নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠছে, তখন এই ঐতিহ্যবাহী উপকরণের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে।
নির্মাণ বিশেষজ্ঞরা বিবিসিকে জানিয়েছেন, কেবল বাঁশের মাচা নয়, বরং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য দাহ্য সামগ্রী আগুনের দ্রুত বিস্তারে অনুঘটকের কাজ করেছে। ভবনগুলোর বাইরে লাগানো মেশ নেট (সাধারণত পলিমারের জাল), প্লাস্টিকের শিট বা কাগজ এবং ক্যানভাসের শিটগুলোতে আগুন দ্রুত ধরে যায়। ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তারা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকগুলোর কিছু জানালা ঢেকে করে রাখা ‘অত্যন্ত দাহ্য’ স্টাইরোফোম বোর্ডগুলো পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। মনে করা হচ্ছে, এই স্টাইরোফোম বোর্ডের কারণে বাঁশের কাঠামোয় আগুন আরও সহজে এবং দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল।
যদিও অনলাইনে বহু হংকংবাসী এই বহুল ব্যবহৃত ঐতিহ্যবাহী নির্মাণ সামগ্রীর নিরাপত্তা নিয়ে জোরালোভাবে কথা বলছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন ভিডিওতে তাঁরা দেখানোর চেষ্টা করছেন, বাঁশের নিজস্ব একটি অগ্নি-প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে এবং এর চেয়ে বরং নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সিনথেটিক জাল (মেশ নেট) বা প্লাস্টিকের আবরণই বেশি দাহ্য। বহু পুরোনো এই পদ্ধতিটি (বাঁশের মাচা) এর খরচ-সাশ্রয়, দ্রুত স্থাপন যোগ্যতা এবং স্থানীয় সংস্কৃতিতে এর গুরুত্বের কারণে নির্মাণশিল্পে অত্যন্ত জনপ্রিয়।
এই বিপর্যয়ের আগেই কর্তৃপক্ষ সুরক্ষা উদ্বেগগুলো বিবেচনা করে আরও মজবুত, আগুন-প্রতিরোধী ইস্পাতের কাঠামো ব্যবহারের পক্ষে বাঁশের মাচা পর্যায়ক্রমে বাতিল করার জন্য সরকারই প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। এই ভয়াবহ ঘটনার পর সেই প্রক্রিয়া আরও দ্রুত হয়েছে। হংকংয়ের প্রধান নির্বাহী জন লি জানিয়েছেন, সরকার বাঁশের মাচার বদলে ধাতব কাঠামো ব্যবহারের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে।
তবে এই পরিবর্তনে অর্থনৈতিক দিক থেকে সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। সমালোচকদের অনেকে দাবি করছেন, স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী নির্মাণ পদ্ধতির পরিবর্তন এবং ইস্পাতের ব্যবহার বাড়ানোর এই সিদ্ধান্তটি শুধু চীনের মূল ভূখণ্ডের বৃহৎ ইস্পাত শিল্পের অর্থনৈতিক স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এতে ঐতিহ্যবাহী বাঁশের শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
হংকংয়ে বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান চলছে। এরই মধ্যে শহরটির নির্মাণ শিল্পের বহু পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী উপাদান বাঁশের মাচা বর্তমানে তীব্র বিতর্কের কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বহুতল আবাসিক ভবনগুলোর সুরক্ষা মান নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠছে, তখন এই ঐতিহ্যবাহী উপকরণের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে।
নির্মাণ বিশেষজ্ঞরা বিবিসিকে জানিয়েছেন, কেবল বাঁশের মাচা নয়, বরং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য দাহ্য সামগ্রী আগুনের দ্রুত বিস্তারে অনুঘটকের কাজ করেছে। ভবনগুলোর বাইরে লাগানো মেশ নেট (সাধারণত পলিমারের জাল), প্লাস্টিকের শিট বা কাগজ এবং ক্যানভাসের শিটগুলোতে আগুন দ্রুত ধরে যায়। ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তারা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকগুলোর কিছু জানালা ঢেকে করে রাখা ‘অত্যন্ত দাহ্য’ স্টাইরোফোম বোর্ডগুলো পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। মনে করা হচ্ছে, এই স্টাইরোফোম বোর্ডের কারণে বাঁশের কাঠামোয় আগুন আরও সহজে এবং দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল।
যদিও অনলাইনে বহু হংকংবাসী এই বহুল ব্যবহৃত ঐতিহ্যবাহী নির্মাণ সামগ্রীর নিরাপত্তা নিয়ে জোরালোভাবে কথা বলছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন ভিডিওতে তাঁরা দেখানোর চেষ্টা করছেন, বাঁশের নিজস্ব একটি অগ্নি-প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে এবং এর চেয়ে বরং নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সিনথেটিক জাল (মেশ নেট) বা প্লাস্টিকের আবরণই বেশি দাহ্য। বহু পুরোনো এই পদ্ধতিটি (বাঁশের মাচা) এর খরচ-সাশ্রয়, দ্রুত স্থাপন যোগ্যতা এবং স্থানীয় সংস্কৃতিতে এর গুরুত্বের কারণে নির্মাণশিল্পে অত্যন্ত জনপ্রিয়।
এই বিপর্যয়ের আগেই কর্তৃপক্ষ সুরক্ষা উদ্বেগগুলো বিবেচনা করে আরও মজবুত, আগুন-প্রতিরোধী ইস্পাতের কাঠামো ব্যবহারের পক্ষে বাঁশের মাচা পর্যায়ক্রমে বাতিল করার জন্য সরকারই প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। এই ভয়াবহ ঘটনার পর সেই প্রক্রিয়া আরও দ্রুত হয়েছে। হংকংয়ের প্রধান নির্বাহী জন লি জানিয়েছেন, সরকার বাঁশের মাচার বদলে ধাতব কাঠামো ব্যবহারের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে।
তবে এই পরিবর্তনে অর্থনৈতিক দিক থেকে সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। সমালোচকদের অনেকে দাবি করছেন, স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী নির্মাণ পদ্ধতির পরিবর্তন এবং ইস্পাতের ব্যবহার বাড়ানোর এই সিদ্ধান্তটি শুধু চীনের মূল ভূখণ্ডের বৃহৎ ইস্পাত শিল্পের অর্থনৈতিক স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এতে ঐতিহ্যবাহী বাঁশের শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
নির্বাচনের তিন দিন পর গত বুধবার গিনি বিসাউয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছিল, তবে পরিস্থিতি ছিল শান্ত। ২৫ লাখ জনসংখ্যার পশ্চিম আফ্রিকার এ দেশটি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক ফলাফলের অপেক্ষায় ছিল। বেশির ভাগ ভোটকেন্দ্রের গণনা শেষ হওয়ায় দেশজুড়ে ধারণা তৈরি হয়েছিল, বিরোধী প্রার্থী ফার্নান্দো দিয়াস এগিয়১ ঘণ্টা আগে
১৫ বছর বয়সে জর্জিয়া এমন কিছু জানতে পারেন, যা কোনো অল্প বয়সী মেয়ে আশা করে না। তিনি জরায়ু ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কোনো দিন সন্তান ধারণ করতে পারবেন না।২৪ মিনিট আগে
কয়েক দিন ধরে জ্বলার পর অবশেষে হংকংয়ের তাই পো জেলার ওয়াং ফুক কোর্ট হাউজিং কমপ্লেক্সের সাতটি বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে লাগা আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে। এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ১২৮ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
প্রায় দুই দশক আগে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর মেলা থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মধ্যপ্রদেশের এক বৃদ্ধাকে বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গ রেডিও ক্লাবের (ডব্লিউবিআরসি) অপেশাদার হ্যাম রেডিও অপারেটরদের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে তাঁকে ভারতে ফিরিয়ে...৬ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
কয়েক দিন ধরে জ্বলার পর অবশেষে হংকংয়ের তাই পো জেলার ওয়াং ফুক কোর্ট হাউজিং কমপ্লেক্সের সাতটি বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে লাগা আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে। এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ১২৮ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।
কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বুধবার স্থানীয় সময় দুপুর প্রায় ২টা ৫১ মিনিটে ৪ হাজার ৬০০ মানুষের বাসস্থান এই বৃহৎ আবাসন কমপ্লেক্সে আগুন লাগে।
এ পর্যন্ত কমপক্ষে ১২৮ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে, ৭৯ জন আহত এবং ৮৯ জনের মৃতদেহ এখনো শনাক্ত করা যায়নি।
অগ্নিকাণ্ডের মূল কারণ এখনো জানা যায়নি, তবে জানালাগুলোর বাইরে থাকা স্টাইরোফোম নামক দাহ্য পদার্থের কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এ ছাড়া আবাসন কমপ্লেক্সের আটটি ব্লকের কোনোটিতেই ফায়ার অ্যালার্ম কার্যকরভাবে কাজ করছিল না।
কমপ্লেক্সে সংস্কার কাজের দায়িত্বে থাকা তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া সম্ভাব্য দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ।
এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হংকংয়ের নির্মাণ নিরাপত্তা মান নিয়ে তীব্র সমালোচনা ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। এক বাসিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘এটা প্রতিরোধ করা যেত...বহু মানুষ তাদের দায়িত্ব পালন করেনি।’
পুলিশের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, নির্মাণ সংস্থার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা ‘মারাত্মকভাবে অসাবধান’ ছিলেন বলে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ তাঁদের হাতে রয়েছে।
আজ থেকেই পুলিশ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) পরে ভবনগুলোতে প্রবেশ করে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ শুরু করবে। আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে এ বিষয়ে তদন্ত চলবে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিহতদের শনাক্তকরণের জন্য ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। এ ছাড়া যারা বাড়ি হারিয়েছেন, তাঁদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প চালু করবে বলেও জানানো হয়েছে।
কয়েক দিন ধরে জ্বলার পর অবশেষে হংকংয়ের তাই পো জেলার ওয়াং ফুক কোর্ট হাউজিং কমপ্লেক্সের সাতটি বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে লাগা আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে। এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ১২৮ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।
কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বুধবার স্থানীয় সময় দুপুর প্রায় ২টা ৫১ মিনিটে ৪ হাজার ৬০০ মানুষের বাসস্থান এই বৃহৎ আবাসন কমপ্লেক্সে আগুন লাগে।
এ পর্যন্ত কমপক্ষে ১২৮ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে, ৭৯ জন আহত এবং ৮৯ জনের মৃতদেহ এখনো শনাক্ত করা যায়নি।
অগ্নিকাণ্ডের মূল কারণ এখনো জানা যায়নি, তবে জানালাগুলোর বাইরে থাকা স্টাইরোফোম নামক দাহ্য পদার্থের কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এ ছাড়া আবাসন কমপ্লেক্সের আটটি ব্লকের কোনোটিতেই ফায়ার অ্যালার্ম কার্যকরভাবে কাজ করছিল না।
কমপ্লেক্সে সংস্কার কাজের দায়িত্বে থাকা তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া সম্ভাব্য দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ।
এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হংকংয়ের নির্মাণ নিরাপত্তা মান নিয়ে তীব্র সমালোচনা ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। এক বাসিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘এটা প্রতিরোধ করা যেত...বহু মানুষ তাদের দায়িত্ব পালন করেনি।’
পুলিশের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, নির্মাণ সংস্থার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা ‘মারাত্মকভাবে অসাবধান’ ছিলেন বলে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ তাঁদের হাতে রয়েছে।
আজ থেকেই পুলিশ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) পরে ভবনগুলোতে প্রবেশ করে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ শুরু করবে। আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে এ বিষয়ে তদন্ত চলবে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিহতদের শনাক্তকরণের জন্য ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। এ ছাড়া যারা বাড়ি হারিয়েছেন, তাঁদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প চালু করবে বলেও জানানো হয়েছে।
নির্বাচনের তিন দিন পর গত বুধবার গিনি বিসাউয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছিল, তবে পরিস্থিতি ছিল শান্ত। ২৫ লাখ জনসংখ্যার পশ্চিম আফ্রিকার এ দেশটি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক ফলাফলের অপেক্ষায় ছিল। বেশির ভাগ ভোটকেন্দ্রের গণনা শেষ হওয়ায় দেশজুড়ে ধারণা তৈরি হয়েছিল, বিরোধী প্রার্থী ফার্নান্দো দিয়াস এগিয়১ ঘণ্টা আগে
১৫ বছর বয়সে জর্জিয়া এমন কিছু জানতে পারেন, যা কোনো অল্প বয়সী মেয়ে আশা করে না। তিনি জরায়ু ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কোনো দিন সন্তান ধারণ করতে পারবেন না।২৪ মিনিট আগে
হংকংয়ে বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান চলছে। এরই মধ্যে শহরটির নির্মাণ শিল্পের বহু পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী উপাদান বাঁশের মাচা বর্তমানে তীব্র বিতর্কের কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বহুতল আবাসিক ভবনগুলোর সুরক্ষা মান নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠছে, তখন এই ঐতিহ্যবাহী উপকরণের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে।৩ ঘণ্টা আগে
প্রায় দুই দশক আগে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর মেলা থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মধ্যপ্রদেশের এক বৃদ্ধাকে বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গ রেডিও ক্লাবের (ডব্লিউবিআরসি) অপেশাদার হ্যাম রেডিও অপারেটরদের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে তাঁকে ভারতে ফিরিয়ে...৬ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
প্রায় দুই দশক আগে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর মেলা থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মধ্যপ্রদেশের এক বৃদ্ধাকে বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গ রেডিও ক্লাবের (ডব্লিউবিআরসি) অপেশাদার হ্যাম রেডিও অপারেটরদের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে তাঁকে ভারতে ফিরিয়ে এনে পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলনের জোরদার প্রচেষ্টা চলছে।
ডব্লিউবিআরসির সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাসের বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশে এই রেডিও ক্লাবের পরিচিতদের মাধ্যমে ৭০ বছর বয়সী ওই নারীর সন্ধান মিলেছে। রাধিকা নামে ওই বৃদ্ধা রাস্তার ভিক্ষা করছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি কোনো উত্তর দিতে পারেননি। কেবল একটি শব্দই তিনি বারবার উচ্চারণ করছিলেন—‘সাগর’।
এই সূত্র ধরে ডব্লিউবিআরসি প্রথমে সাগরদ্বীপ অঞ্চলে খোঁজ শুরু করে। কিন্তু সেখানে কোনো তথ্য না পাওয়ায় তারা অনুসন্ধানের পরিধি বাড়িয়ে দেয়। এরপর তারা ভারতে ‘সাগর’ নামের অন্যান্য স্থানগুলোতে খোঁজ নিতে শুরু করলে জানতে পারে, মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার খাজরা গ্রামের এক নারী তীর্থযাত্রার সময় গঙ্গাসাগর থেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন।
নাগ বিশ্বাস বলেন, রাধিকা তীর্থযাত্রীদের একটি দলের সঙ্গে গঙ্গাসাগরে গিয়েছিলেন। কোনোভাবে তিনি সেই দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং ভুলবশত বাংলাদেশের তীর্থযাত্রীদের আরেকটি দলের সঙ্গে যোগ দেন। সেই সময়ে বাংলাদেশের তীর্থযাত্রীরা ট্রলারে করে সাগরদ্বীপে আসতেন। রাধিকা সম্ভবত সেই ট্রলারগুলোর কোনো একটিতে উঠে বাংলাদেশে পৌঁছে যান। সেখানে অসহায় অবস্থায় তিনি ভিক্ষাবৃত্তিকেই অবলম্বন করেন।
নিখোঁজ হওয়ার সময় রাধিকার স্বামী বলীরাম এবং তিন ছেলে ছিল। দুঃখের বিষয় হলো, তাঁর স্বামী এবং এক ছেলে (পূরণ) ইতিমধ্যে মারা গেছেন। বাকি দুই ছেলে রাজেশ ও গণেশ বর্তমানে দিল্লিতে কাজ করেন।
রাধিকা এত বছর রাস্তায় ভিক্ষুকের বেশে থাকার কারণে অপরিষ্কার ও বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে যাওয়ায় শুরুতে আগের চেহারার সঙ্গে বর্তমান চেহারার কোনো মিল পাওয়া যাচ্ছিল না।
অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বলেন, ‘আমরা রাধিকাকে একটি পারলারে পাঠিয়ে পরিষ্কার করাই এবং নতুন পোশাক দিই। এরপর যখন আমরা তাঁর নতুন ছবি ছেলে রাজেশকে পাঠাই, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ মাকে চিনতে পারেন।’
এই ঘটনায় ছেলে রাজেশ, তাঁর ভাই এবং খাজরা গ্রামের বাসিন্দারা অবাক ও আনন্দিত। রাধিকার ছেলে রাজেশ আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, ‘আমার মা তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ফিরে আসা আমার জন্য তীর্থযাত্রার চেয়ে কোনো অংশে কম হবে না। আমি তাঁর মধ্যে ঈশ্বরকে দেখব।’
ডব্লিউবিআরসি গঙ্গাসাগর মেলা কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছে এবং তারা সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে। বাংলাদেশের হাইকমিশন এবং ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়কেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। উভয় পক্ষই দ্রুত সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে। আশা করা হচ্ছে, রাধিকা শিগগির তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারবেন।
প্রায় দুই দশক আগে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর মেলা থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মধ্যপ্রদেশের এক বৃদ্ধাকে বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গ রেডিও ক্লাবের (ডব্লিউবিআরসি) অপেশাদার হ্যাম রেডিও অপারেটরদের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে তাঁকে ভারতে ফিরিয়ে এনে পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলনের জোরদার প্রচেষ্টা চলছে।
ডব্লিউবিআরসির সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাসের বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশে এই রেডিও ক্লাবের পরিচিতদের মাধ্যমে ৭০ বছর বয়সী ওই নারীর সন্ধান মিলেছে। রাধিকা নামে ওই বৃদ্ধা রাস্তার ভিক্ষা করছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি কোনো উত্তর দিতে পারেননি। কেবল একটি শব্দই তিনি বারবার উচ্চারণ করছিলেন—‘সাগর’।
এই সূত্র ধরে ডব্লিউবিআরসি প্রথমে সাগরদ্বীপ অঞ্চলে খোঁজ শুরু করে। কিন্তু সেখানে কোনো তথ্য না পাওয়ায় তারা অনুসন্ধানের পরিধি বাড়িয়ে দেয়। এরপর তারা ভারতে ‘সাগর’ নামের অন্যান্য স্থানগুলোতে খোঁজ নিতে শুরু করলে জানতে পারে, মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার খাজরা গ্রামের এক নারী তীর্থযাত্রার সময় গঙ্গাসাগর থেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন।
নাগ বিশ্বাস বলেন, রাধিকা তীর্থযাত্রীদের একটি দলের সঙ্গে গঙ্গাসাগরে গিয়েছিলেন। কোনোভাবে তিনি সেই দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং ভুলবশত বাংলাদেশের তীর্থযাত্রীদের আরেকটি দলের সঙ্গে যোগ দেন। সেই সময়ে বাংলাদেশের তীর্থযাত্রীরা ট্রলারে করে সাগরদ্বীপে আসতেন। রাধিকা সম্ভবত সেই ট্রলারগুলোর কোনো একটিতে উঠে বাংলাদেশে পৌঁছে যান। সেখানে অসহায় অবস্থায় তিনি ভিক্ষাবৃত্তিকেই অবলম্বন করেন।
নিখোঁজ হওয়ার সময় রাধিকার স্বামী বলীরাম এবং তিন ছেলে ছিল। দুঃখের বিষয় হলো, তাঁর স্বামী এবং এক ছেলে (পূরণ) ইতিমধ্যে মারা গেছেন। বাকি দুই ছেলে রাজেশ ও গণেশ বর্তমানে দিল্লিতে কাজ করেন।
রাধিকা এত বছর রাস্তায় ভিক্ষুকের বেশে থাকার কারণে অপরিষ্কার ও বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে যাওয়ায় শুরুতে আগের চেহারার সঙ্গে বর্তমান চেহারার কোনো মিল পাওয়া যাচ্ছিল না।
অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বলেন, ‘আমরা রাধিকাকে একটি পারলারে পাঠিয়ে পরিষ্কার করাই এবং নতুন পোশাক দিই। এরপর যখন আমরা তাঁর নতুন ছবি ছেলে রাজেশকে পাঠাই, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ মাকে চিনতে পারেন।’
এই ঘটনায় ছেলে রাজেশ, তাঁর ভাই এবং খাজরা গ্রামের বাসিন্দারা অবাক ও আনন্দিত। রাধিকার ছেলে রাজেশ আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, ‘আমার মা তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ফিরে আসা আমার জন্য তীর্থযাত্রার চেয়ে কোনো অংশে কম হবে না। আমি তাঁর মধ্যে ঈশ্বরকে দেখব।’
ডব্লিউবিআরসি গঙ্গাসাগর মেলা কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছে এবং তারা সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে। বাংলাদেশের হাইকমিশন এবং ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়কেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। উভয় পক্ষই দ্রুত সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে। আশা করা হচ্ছে, রাধিকা শিগগির তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারবেন।
নির্বাচনের তিন দিন পর গত বুধবার গিনি বিসাউয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছিল, তবে পরিস্থিতি ছিল শান্ত। ২৫ লাখ জনসংখ্যার পশ্চিম আফ্রিকার এ দেশটি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক ফলাফলের অপেক্ষায় ছিল। বেশির ভাগ ভোটকেন্দ্রের গণনা শেষ হওয়ায় দেশজুড়ে ধারণা তৈরি হয়েছিল, বিরোধী প্রার্থী ফার্নান্দো দিয়াস এগিয়১ ঘণ্টা আগে
১৫ বছর বয়সে জর্জিয়া এমন কিছু জানতে পারেন, যা কোনো অল্প বয়সী মেয়ে আশা করে না। তিনি জরায়ু ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কোনো দিন সন্তান ধারণ করতে পারবেন না।২৪ মিনিট আগে
হংকংয়ে বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান চলছে। এরই মধ্যে শহরটির নির্মাণ শিল্পের বহু পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী উপাদান বাঁশের মাচা বর্তমানে তীব্র বিতর্কের কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বহুতল আবাসিক ভবনগুলোর সুরক্ষা মান নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠছে, তখন এই ঐতিহ্যবাহী উপকরণের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে।৩ ঘণ্টা আগে
কয়েক দিন ধরে জ্বলার পর অবশেষে হংকংয়ের তাই পো জেলার ওয়াং ফুক কোর্ট হাউজিং কমপ্লেক্সের সাতটি বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে লাগা আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে। এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ১২৮ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে