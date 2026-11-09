সেনেগালের উপকূলে নৌকাডুবিতে ৩৪ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু
পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সেনেগালের উপকূলে অভিবাসনপ্রত্যাশী বহনকারী একটি নৌকা ডুবে অন্তত ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেনেগাল প্রেস এজেন্সি (এপিএস) এক সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিবিসির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ছোট কাঠের নৌকাটি সেনেগালের রাজধানী ডাকার ও উত্তরাঞ্চলীয় শহর সেন্ট লুইয়ের মধ্যবর্তী উপকূলীয় এলাকায় ডুবে যায়। নৌকাটি স্পেনের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের উদ্দেশে যাচ্ছিল।
সেনেগালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এ ঘটনায় একজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এখনো কতজন নিখোঁজ রয়েছেন, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
স্পেনভিত্তিক অভিবাসনপ্রত্যাশীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন ওয়াকিং বর্ডার্সের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে যাওয়ার পথে ৬৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। সংগঠনটির পর্যবেক্ষণ করা অভিবাসন রুটগুলোর মধ্যে এই সময়ে এটিই ছিল সর্বোচ্চ প্রাণহানির ঘটনা।
সেনেগালের অভিবাসনপ্রত্যাশীদের সহায়তাকারী সংগঠন বোজা ফি-এর প্রতিষ্ঠাতা সালিউ দিউফ বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া সব মরদেহই সেনেগালের নাগরিকদের। নৌকায় থাকা অন্য ব্যক্তিদের জাতীয়তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন সেনেগালের প্রেসিডেন্ট বাসিরু দিয়োমায়ে ফায়ে। একই সঙ্গে বিপজ্জনক সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টায় জীবন ঝুঁকিতে না ফেলতে দেশের নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট ফায়ে এ ধরনের যাত্রার আয়োজনকারী চক্রগুলোকে ভেঙে দিতে আরও জোরালো পদক্ষেপ নেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন।
তিনি বলেন, ‘যারা এসব বিপজ্জনক সমুদ্রযাত্রার আয়োজন করে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই নিরলসভাবে চালিয়ে যাব। একই সঙ্গে আমাদের তরুণদের দেশে থেকেই আশাবাদী হওয়ার মতো সুযোগ তৈরি করার কাজও অব্যাহত থাকবে।’
ওয়াকিং বর্ডার্সের হিসাব অনুযায়ী, তাদের পর্যবেক্ষণ করা সময়ে প্রতি ১০০ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছানোর বিপরীতে প্রায় ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে।
এদিকে গত শুক্রবার স্পেন যাওয়ার চেষ্টাকালে ১৪২ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীসহ আরেকটি নৌকা আটক করেছে সেনেগালের কর্তৃপক্ষ। ওই নৌকায় ২৩ জন নারী, দুটি শিশু এবং আরও দুটি কম বয়সী শিশু ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, নৌকায় থাকা ব্যক্তিরা সেনেগাল, গাম্বিয়া, গিনি-বিসাউ, গিনি ও নাইজেরিয়ার নাগরিক।
অন্যদিকে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আগমন বেড়ে যাওয়ায় শনিবার স্পেনের এল হিয়েরো দ্বীপে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, নভেম্বরের শুরু থেকে প্রায় ৩০টি নৌকায় করে ৩ হাজার ৩০০ জনের বেশি অভিবাসনপ্রত্যাশী দ্বীপটিতে পৌঁছেছেন।
পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের বিপজ্জনক পথ পাড়ি দিয়ে ইউরোপে প্রবেশের ক্ষেত্রে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ এখন অভিবাসনপ্রত্যাশী ও শরণার্থীদের অন্যতম প্রধান গন্তব্য হয়ে উঠেছে।
ইউরোপের দেশগুলো এবং উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ জোরদার ও সহযোগিতা বাড়ানোর ফলে এই সমুদ্রপথের গুরুত্ব বেড়েছে। এর ফলে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের কিছু যাত্রা মধ্য ভূমধ্যসাগরীয় পথ থেকে আটলান্টিকের দিকে সরে এসে থাকতে পারে।
আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) তথ্য অনুযায়ী, সেনেগাল থেকে মানুষের দেশ ছাড়ার পেছনে কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ, পারিবারিক চাপ এবং আগে থেকে গড়ে ওঠা অভিবাসন নেটওয়ার্কের ভূমিকা রয়েছে।
বিশেষ করে দেশটির অনেক তরুণের কাছে বিদেশে গিয়ে কাজ পাওয়া এবং বেশি অর্থ উপার্জনের সুযোগ এখনো বড় আকর্ষণ। এ কারণে অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই নৌকায় আটলান্টিক মহাসাগরের বিপজ্জনক পথ পাড়ি দেওয়ার ঝুঁকিও তাঁরা নিচ্ছেন।
সেনেগালের পরিসংখ্যান সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে দেশটির প্রতি চারজন তরুণের প্রায় একজন বেকার ছিলেন।
এই পরিসংখ্যান প্রেসিডেন্ট ফায়ের সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রধানত তরুণ জনগোষ্ঠীর বিপুল সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসা ফায়েরের সরকারকে এখন এই জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হচ্ছে।
রোববার দেওয়া এক বিবৃতিতে সেনেগালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মানব পাচারকারী চক্রগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা আরও জোরদার করা হবে।