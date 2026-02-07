রোজায় ডায়াবেটিস রোগীদের চোখের যত্ন

রোজায় খাদ্যাভ্যাস ও খাওয়ার সময়সূচিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। সেহরি বা ইফতারে বেশি খাবার খেলে রক্তে সুগারের মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যায়। ফলে দীর্ঘদিন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের এই সময় রক্তে হঠাৎ সুগার বেড়ে গিয়ে চোখের ভেতর রেটিনায় রক্তক্ষরণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ কারণে ডায়াবেটিস রোগীদের খাবারদাবার সুনিয়ন্ত্রিত এবং পরিমিত হওয়া প্রয়োজন।
রোজায় ডায়াবেটিসের রোগীদের চোখের যত্নে করণীয়—
দীর্ঘ সময় পানি পান না করার কারণে রোজায় শরীর পানিশূন্য হয়ে যেতে পারে, যা চোখের শুষ্কতা বাড়ায়। তাই ইফতার ও সেহরির মধ্যে পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে।
ভিটামিন এ, সি, ই-সমৃদ্ধ খাবার; যেমন গাজর, পালংশাক, বাদাম, কমলা ইত্যাদি চোখের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।
রক্তে শর্করার মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত থাকলে চোখের রক্তনালি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই রোজার সময়ও নিয়মিত রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করান।
দীর্ঘ সময় স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকবেন না। প্রতি ২০ মিনিট পর ২০ সেকেন্ডের জন্য দূরে তাকান।
চোখ শুষ্ক হয়ে গেলে কিংবা চুলকালে হাত দিয়ে ঘষবেন না। প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চোখের ড্রপ ব্যবহার করুন।
পর্যাপ্ত ঘুম না হলে চোখের ফোলা ও লালচে ভাব এবং চোখের শুষ্কতা বাড়তে পারে। প্রতিদিন কমপক্ষে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমান।
ঝাপসা দেখা, চোখে ব্যথা কিংবা আলোতে সংবেদনশীলতা অনুভব করলে দ্রুততম সময়ে চক্ষুবিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে খাবারের গুরুত্বের বিষয়টি সবার জানা। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও খাবারের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিন এ বিষয়ে একটি গবেষণা প্রকাশ করে।৩০ মিনিট আগে
একটি পরিবার শুধু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না, এটি সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ার অন্যতম ভিত্তিও। বাবা ও মায়ের জায়গা সন্তানের জীবনে অন্য কেউ নিতে পারে না। সন্তানের মানসিক বিকাশে দুজনেরই সমান ভূমিকা রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বোতলজাত পানির চেয়ে সরাসরি ট্যাপের পানি পান করাই বেশি নিরাপদ হতে পারে বলে মত দিয়েছেন একদল মার্কিন পরিবেশবিজ্ঞানী। যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির নতুন এক গবেষণায় বোতলজাত পানিতে ট্যাপের পানির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি মাত্রায় মাইক্রোপ্লাস্টিক ও ন্যানোপ্লাস্টিক কণা পাওয়া গেছে।২ দিন আগে
দিনের শুরুতে ক্যানসারের ইমিউনোথেরাপি দিলে রোগীর বেঁচে থাকার সময় বাড়তে পারে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। এ বিষয়ে করা প্রথম র্যান্ডমাইজড কনট্রোলড ট্রায়ালে দেখা যায়, চিকিৎসা দেওয়ার সময়সূচি রোগীর ফলাফলে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে।৪ দিন আগে