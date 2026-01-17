জেনে নিন ঘুমের স্বাস্থ্যকর ও অস্বাস্থ্যকর ভঙ্গি

ফিচার ডেস্ক
আমরা আমাদের জীবনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময় ঘুমিয়ে কাটাই। অথচ আমরা কীভাবে ঘুমাচ্ছি, তার ওপর আমাদের মেরুদণ্ডের স্বাস্থ্য, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং ঘুমের মান গভীরভাবে নির্ভরশীল। ডা. ডেবরা লি এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞের মতে, ভুল ভঙ্গিতে ঘুমানোর ফলে শরীরে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা বা শ্বাসকষ্টের সমস্যা হতে পারে।
কাত হয়ে ঘুমানো
এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং স্বাস্থ্যকর পজিশন হিসেবে বিবেচিত। ৪১ শতাংশ মানুষ ভ্রূণ বা ফেটাল ভঙ্গিতে ঘুমাতে পছন্দ করেন। এটি শ্বাসযন্ত্র খোলা রাখতে সাহায্য করে, যা স্লিপ অ্যাপনিয়া বা নাক ডাকার সমস্যা কমায়। অন্তঃসত্ত্বা নারীদের জন্য এভাবে ঘুমানো নিরাপদ। তবে কোমর ও মেরুদণ্ড সোজা রাখতে দুই হাঁটুর মাঝখানে একটি বালিশ ব্যবহার করুন। আপনার যদি অ্যাসিডিটি বা বুক জ্বালার সমস্যা থাকে, তবে বাঁ কাত হয়ে ঘুমানো সবচেয়ে উপকারী। অনেকে হাত বুকের কাছে গুটিয়ে ঘুমান। এটি মানসিকভাবে আরামদায়ক হলেও দীর্ঘ মেয়াদে নার্ভে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। কনুইয়ের কাছে পাতলা তোয়ালে পেঁচিয়ে রাখতে পারেন। এতে হাত খুব বেশি গুটিয়ে থাকবে না।
চিত হয়ে ঘুমানো
মাত্র ৮ থেকে ১০ শতাংশ মানুষ এ ভঙ্গিতে ঘুমান। এটি মেরুদণ্ড ও ঘাড়ের জন্য ভালো। এতে মাধ্যাকর্ষণের ফলে শরীরের ওজন সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যা পিঠ ও হাঁটুর ব্যথা কমায়। মুখে বলিরেখা পড়া রোধ করতে এবং সাইনাসের সমস্যা সমাধানে এটি সহায়ক। তবে নাক ডাকা বা স্লিপ অ্যাপনিয়ার রোগীদের জন্য এটি সবচেয়ে খারাপ ভঙ্গি। এতে গলার পেশি শিথিল হয়ে শ্বাসনালি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আরাম পেতে হাঁটুর নিচে একটি পাতলা বালিশ দিতে পারেন।
উপুড় হয়ে ঘুমানো
বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি ঘুমানোর জন্য সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর ভঙ্গি। এতে মেরুদণ্ডের স্বাভাবিক আকৃতি নষ্ট হয় এবং ঘাড় ও পিঠে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। এটি হাঁটুর ব্যথাকেও বাড়িয়ে দিতে পারে। আপনি যদি এ ভঙ্গি বদলাতে না পারেন, তবে ঘাড়ের চাপ কমাতে বালিশ ছাড়া ঘুমান বা খুব পাতলা বালিশ ব্যবহার করুন। পেটের নিচের অংশে একটি বালিশ দিলে মেরুদণ্ড কিছুটা স্বস্তিতে থাকে।
ভালো ঘুমের বাড়তি টিপস
সূত্র: হেলথ লাইন, ডেইলি মেইল
