> স্বাস্থ্য
> স্বাস্থ্য-গবেষণা

ইনহেলার বছরে ৫ লাখ গাড়ির সমান কার্বন নিঃসারণ করে, ঝুঁকিতে পড়ছে শ্বাসযন্ত্রের রোগীরাই: গবেষণা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১০: ৩৯
দীর্ঘ মেয়াদে বড় ঝুঁকি ডেকে আনছে ইনহেলার। ছবি: সংগৃহীত
শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় বহুল ব্যবহৃত ইনহেলারগুলো বৈশ্বিক পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে। অ্যাজমা (হাঁপানি) এবং দীর্ঘস্থায়ী অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজের (সিওপিডি) চিকিৎসায় জীবনদায়ী চিকিৎসা সরঞ্জাম এটি।

লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার এক নতুন গবেষণায় ইনহেলার থেকে বিপুল পরিমাণ কার্বন নিঃসারণের এই উদ্বেগজনক চিত্র উঠে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্যভান্ডারের ভিত্তিতে পরিচালিত এই গবেষণা ইনহেলারজনিত পরিবেশগত প্রভাবের ওপর পরিচালিত এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় বিশ্লেষণ। সম্প্রতি মর্যাদাপূর্ণ বিজ্ঞান সাময়িকী জেএএমএতে (JAMA) এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষকেরা ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ইনহেলার প্রেসক্রিপশনের একটি বৃহৎ ডেটাবেইস বিশ্লেষণ করেছেন। এতে দেখা গেছে, গত এক দশকে ইনহেলারগুলো সম্মিলিতভাবে প্রতি বছর ২০ লাখ টনেরও বেশি কার্বন নিঃসারণে অবদান রেখেছে। এই বিশাল পরিমাণ কার্বন নিঃসারণ প্রায় ৫ লাখ ৩০ হাজার পেট্রল-চালিত গাড়ির বার্ষিক নিঃসারণের সমতুল্য। গবেষকেরা ওষুধের ধরন, ডিভাইসের প্রকার, প্রোপেল্যান্টের প্রকৃতি এবং প্রস্তুতকারকসহ বিভিন্ন মানদণ্ড ব্যবহার করে এই নিঃসারণের মাত্রা নির্ণয় করেছেন।

গবেষণায় অ্যাজমা ও সিওপিডির জন্য অনুমোদিত তিন ধরনের ইনহেলারের মধ্যে মিটারড-ডোজ ইনহেলারগুলোকে (এমডিআই) পরিবেশের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মোট কার্বন নিঃসারণের ৯৮ শতাংশের জন্য সরাসরি দায়ী এই এমডিআইগুলো। এই ইনহেলারগুলোতে হাইড্রোফ্লুরোঅ্যালকেন (এইচএফএ) নামক প্রোপেল্যান্ট ব্যবহৃত হয়। এইচএফএ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস। এটি একসময় অ্যারোসল স্প্রেতেও ব্যবহার করা হতো। গ্রিন হাউস গ্যাস পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তাপ আটকে রাখতে সাহায্য করে।

গবেষণা প্রতিবেদনের প্রধান লেখক ইউসিএলএর পালমোনোলজিস্ট ও স্বাস্থ্য পরিষেবা গবেষক ড. উইলিয়াম ফেল্ডম্যান এই ঝুঁকির বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, ‘ইনহেলার যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান কার্বন ফুটপ্রিন্টে যোগ হচ্ছে, যা দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগে আক্রান্ত বহু রোগীকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে।’

গবেষণাটি একই সঙ্গে পরিবেশবান্ধব সমাধানের পথও দেখিয়েছে। ড্রাই পাউডার ইনহেলার (ডিপিআই) এবং সফট মিস্ট ইনহেলারের (এসএমআই) মতো বিকল্প ডিভাইসগুলোতে কোনো প্রোপেল্যান্ট ব্যবহার করা হয় না, ফলে এগুলোর কার্বন ফুটপ্রিন্ট তুলনামূলক অনেক কম।

ড. ফেল্ডম্যান জোর দিয়ে বলেন, ‘আশার কথা হলো, কম কার্বন নিঃসারণকারী বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে রোগী এবং পরিবেশ উভয়কেই রক্ষা করার বিশাল সুযোগ আমাদের সামনে রয়েছে।’ গবেষকেরা পরামর্শ দিয়েছেন, চিকিৎসাগতভাবে উপযুক্ত ক্ষেত্রে রোগীদের এই নিম্ন কার্বন নিঃসারণকারী বিকল্প ইনহেলারগুলো ব্যবহার করা হলে শ্বাসযন্ত্রের চিকিৎসা পরিষেবার পরিবেশগত প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা সম্ভব।

বিশেষজ্ঞরা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁরা রোগীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার সঙ্গে কোনো আপস না করেই অ্যাজমা এবং সিওপিডি ব্যবস্থাপনায় আরও পরিবেশবান্ধব বিকল্পগুলোর ব্যবহার যেন বিবেচনা করেন।

গবেষকেরা তাঁদের এই অনুসন্ধানকে আরও প্রসারিত করার পরিকল্পনা করছেন। তাঁরা ভবিষ্যতে মেডিকেড জনগোষ্ঠীর মতো নির্দিষ্ট রোগীগোষ্ঠীর ওপর ইনহেলার সম্পর্কিত গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসারণের প্রভাব পরীক্ষা করবেন। একই সঙ্গে, তাঁরা উচ্চ নিঃসারণকারী এবং কম নিঃসারণকারী ইনহেলারগুলোর ক্লিনিক্যাল ফলাফলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করবেন এবং ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো কীভাবে নতুন, পরিবেশবান্ধব ইনহেলার বাজারে আনতে মূল্য নির্ধারণ ও পেটেন্ট কৌশল ব্যবহার করছে, সেটিও খতিয়ে দেখবেন।

ড. ফেল্ডম্যানের মতে, ‘পরিবর্তন আনার প্রথম ধাপ হলো সমস্যার প্রকৃত মাত্রা বোঝা। এরপর আমরা বুঝতে পারব কিসের কারণে এই নিঃসারণ ঘটছে এবং সে অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট কৌশল তৈরি করতে পারব, যা রোগী ও পরিবেশ উভয়ের জন্যই উপকারী হবে।’

বিষয়:

চিকিৎসাশ্বাসকষ্টগবেষণাস্বাস্থ্য
