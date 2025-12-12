Ajker Patrika
স্বাস্থ্য-গবেষণা

ওষুধকে ফাঁকি দিতে মরার ভান করে ক্যানসার কোষ—গবেষণায় চমকপ্রদ তথ্য

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ক্যানসার চিকিৎসায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হলো ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স। এর ফলে চিকিৎসা নেওয়ার পরও আবার টিউমার ফিরে আসে বা পুনরায় ছড়িয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির গবেষকেরা সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখেছেন, ক্যানসার কোষ কখনো কখনো মৃত্যুর অভিনয় করে ওষুধের প্রভাব থেকে বাঁচতে পারে। গবেষণাটি গত মাসে ‘নেচার সেল বায়োলজি’ সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষকদের মতে, কিছু ক্যানসার কোষ চিকিৎসার সময় মারা যায় না; বরং নির্দিষ্ট কিছু এনজাইমের সাহায্যে তারা ওষুধের আঘাত সামলে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এসব কোষকে বলা হয় ‘পারসিস্টার’ বা অটল কোষ। চিকিৎসার সময় এরা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি থামিয়ে গোপনে বেঁচে থাকে।

চিকিৎসার সময় সব ক্যানসার কোষই বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়। কিন্তু ‘অটল’ কোষগুলো তখন ‘ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্টেশন ফ্যাক্টর বি’ (ডিএফএফবি) নামের একটি এনজাইমকে খুব নিম্ন মাত্রায় সক্রিয় করে। সাধারণত এই এনজাইম মৃত কোষের ডিএনএ ভেঙে ফেলে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এনজাইমটি কোষকে না মেরে উল্টো ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার মতো করে তোলে। এর ফলে কোষগুলো আবার বেড়ে উঠতে শুরু করে এবং চিকিৎসা ব্যর্থ হতে পারে।

গবেষণার প্রধান লেখক ম্যাথিউ জে হ্যাঙ্গাউয়ার বলেছেন, ‘এটি আমাদের প্রচলিত ধারণাকে উল্টে দিল। যে জিনিসটি ক্যানসার কোষকে মেরে ফেলার কথা, সেটাই উল্টো তাদের আবার বাড়তে সাহায্য করছে।’

ভবিষ্যৎ চিকিৎসার সম্ভাবনা

গবেষকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, যদি ক্যানসার কোষের মধ্যে থাকা ‘ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্টেশন ফ্যাক্টর বি’ (ডিএফএফবি) এনজাইমকে নিষ্ক্রিয় করা যায়, তবে তারা আর ওষুধের চাপ থেকে মুক্ত হতে পারে না। ফল হিসেবে কোষগুলো চিরতরে নিষ্ক্রিয় বা ঘুমন্ত অবস্থায় থেকে যায় এবং পুনরায় ক্যানসার ফেরার ঝুঁকি কমে।

মেলানোমা, ফুসফুস ও স্তন ক্যানসারের পরীক্ষামূলক মডেলে ডিএফএফবি বন্ধ করে দেওয়া হলে দেখা যায়—কোষগুলো আর বেড়ে উঠতে পারে না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই এনজাইমটি মানবদেহের স্বাভাবিক কোষে খুব অপরিহার্য নয়। ফলে এটি লক্ষ্য করে ওষুধ তৈরি করা গেলে বড় ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি কম থাকতে পারে।

এই গবেষণা ভবিষ্যতে এমন ওষুধ তৈরির পথ খুলে দিতে পারে, যা ক্যানসারকে পুনরায় ফিরে আসার আগেই থামিয়ে দিতে সক্ষম হবে।

বিষয়:

ক্যানসারগবেষকচিকিৎসাওষুধযুক্তরাষ্ট্র
