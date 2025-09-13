পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা ও করণীয়

ফরিদা ইয়াসমিন সুমি
পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম বা পিসিওএস হলো একটি সাধারণ হরমোনজনিত সমস্যা, যা প্রজননযোগ্য বয়সের নারীদের মধ্যে ১০-১৫ শতাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়। এটি কেবল প্রজননব্যবস্থার ওপর প্রভাব ফেলে না, বরং নারীর সামগ্রিক শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবও রাখে। প্রতিবছরের সেপ্টেম্বর মাসকে পিসিওএস সচেতনতা মাস হিসেবে পালন করা হয়, যাতে নারীরা ও সমাজ এ বিষয়ে সচেতন হয়ে সময়মতো প্রতিকার নিতে পারেন।
পিসিওএসের প্রধান লক্ষণগুলো
কারণ ও ঝুঁকি
পিসিওএসের সঠিক কারণ এখনো সম্পূর্ণভাবে জানা সম্ভব হয়নি। তবে কিছু বিষয় এর সঙ্গে জড়িত বলে ধারণা করা যায়—
সম্ভাব্য জটিলতা
পিসিওএস নিয়ন্ত্রণের উপায়
যদিও পিসিওএস সম্পূর্ণ সারানো সম্ভব নয়, তবে জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং চিকিৎসার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব—
পিসিওএস শুধু প্রজনন সমস্যা নয়, এটি দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকির সঙ্গেও সম্পর্কিত। তাই সচেতনতা, সময়মতো চিকিৎসা গ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনই এটি নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি। সেপ্টেম্বরে এই উদ্যোগ আমাদের সবাইকে মনে করিয়ে দেয়, নারীর স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া মানেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ রাখা।
ফরিদা ইয়াসমিন সুমি, প্রসূতি, স্ত্রীরোগ ও বন্ধ্যাত্ব বিশেষজ্ঞ, সহকারী অধ্যাপক (গাইনি) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ
