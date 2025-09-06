ভাঙা নাকের চিকিৎসা

ডা. মো. আবদুল হাফিজ শাফী
নাক আমাদের মুখের স্পর্শকাতর অঙ্গ। এটি মুখমণ্ডলের সামনের অংশে থাকে বলে পড়ে যাওয়া, খেলাধুলা, দুর্ঘটনা কিংবা কিল-ঘুষি, মারামারির মতো আঘাতের সময় আগে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নাকের হাড় ভেঙে গেলে শুধু ব্যথাই হয় না, বরং শ্বাসপ্রশ্বাস, সৌন্দর্য ও স্বাভাবিক কার্যকারিতারও সমস্যা হতে পারে।
নাক ভাঙার কারণ দুর্ঘটনা কিংবা পড়ে যাওয়ার আঘাত থেকে হতে পারে।
লক্ষণ
প্রাথমিক করণীয়
কখন কনজারভেটিভ চিকিৎসা যথেষ্ট
কখন ভাঙা নাক অপারেশন প্রয়োজন
চিকিৎসা
প্রয়োজনে অপারেশনের মাধ্যমে নাকের হাড় সোজা করা হয়। ক্লোজড রিডাকশন, রাইনোপ্লাস্টি বা সেপ্টোরাইনোপ্লাস্টি করার প্রয়োজন হলে ৩ থেকে ১০ দিনের আগে
তা করা হয় না। সাধারণত ফোলা কমার পরেই নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ক্লোজড রিডাকশন অথবা সার্জারি করবেন।
এ ক্ষেত্রে লোকাল অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে অবশ করে কোনো ধরনের কাটাছেঁড়া ছাড়াই নাক সোজা করে দেওয়া হয়।
চিকিৎসা না নিলে
ভাঙা নাকের চিকিৎসায় সব সময় অপারেশন প্রয়োজন হয় না। ছোটখাটো আঘাত ও ব্যথা সাধারণ চিকিৎসায় ভালো হয়। তবে নাক বেঁকে গেলে বা শ্বাসকষ্ট বেশি হলে অপারেশন জরুরি। তাই সময়মতো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যাওয়া নিরাপদ উপায়।
