ভাঙা নাকের চিকিৎসা

ডা. মো. আবদুল হাফিজ শাফী
নাক আমাদের মুখের স্পর্শকাতর অঙ্গ। এটি মুখমণ্ডলের সামনের অংশে থাকে বলে পড়ে যাওয়া, খেলাধুলা, দুর্ঘটনা কিংবা কিল-ঘুষি, মারামারির মতো আঘাতের সময় আগে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নাকের হাড় ভেঙে গেলে শুধু ব্যথাই হয় না, বরং শ্বাসপ্রশ্বাস, সৌন্দর্য ও স্বাভাবিক কার্যকারিতারও সমস্যা হতে পারে।

নাক ভাঙার কারণ দুর্ঘটনা কিংবা পড়ে যাওয়ার আঘাত থেকে হতে পারে।

লক্ষণ

  • তীব্র ব্যথা বা নাকসহ চারপাশ ফুলে যাওয়া
  • নাক দিয়ে রক্ত পড়া বা বেঁকে যাওয়া
  • শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া
  • চোখের চারপাশে কালো দাগ
  • প্রচণ্ড মাথাব্যথা

প্রাথমিক করণীয়

  • নাকে আঘাত পেয়ে রক্তপাত হলে দ্রুত হাসপাতালের বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে। এর আগে নাকে ঠান্ডা সেঁক দিতে হবে। কাপড়ে বরফ মুড়িয়ে নাকের ওপর রাখলে ফোলা ভাব কমে যাবে।
  • নাকের হাড় ভেঙে গেছে কি না, সেটি নিশ্চিত হতে প্রাথমিকভাবে অবশ্যই এক্স-রে করতে হয়। অনেক সময় প্রয়োজনবোধে চিকিৎসকের নির্দেশে সিটি স্ক্যান করতে হবে।
  • বেশি রক্তপাত হলে বন্ধ করার জন্য নাকে গজ দিয়ে পেঁচিয়ে ন্যাসাল প্যাক দেওয়া হয়ে থাকে। সঙ্গে স্যালাইন, ব্যথানাশক ও অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

কখন কনজারভেটিভ চিকিৎসা যথেষ্ট

  • হাড় না সরে গেলে কিংবা নাক বিকৃত না হলে।
  • শুধু হালকা ফোলা বা ব্যথা থাকলে।
  • ভাঙা নাক সাধারণত তিন সপ্তাহের মধ্যে নিজে নিজে সেরে যায়।

কখন ভাঙা নাক অপারেশন প্রয়োজন

  • হাড় সরে গিয়ে নাক বেঁকে গেলে।
  • শ্বাস নিতে কষ্ট হলে।
  • সৌন্দর্য বা মুখমণ্ডলের গঠন নষ্ট হলে।

চিকিৎসা

প্রয়োজনে অপারেশনের মাধ্যমে নাকের হাড় সোজা করা হয়। ক্লোজড রিডাকশন, রাইনোপ্লাস্টি বা সেপ্টোরাইনোপ্লাস্টি করার প্রয়োজন হলে ৩ থেকে ১০ দিনের আগে

তা করা হয় না। সাধারণত ফোলা কমার পরেই নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ক্লোজড রিডাকশন অথবা সার্জারি করবেন।

এ ক্ষেত্রে লোকাল অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে অবশ করে কোনো ধরনের কাটাছেঁড়া ছাড়াই নাক সোজা করে দেওয়া হয়।

চিকিৎসা না নিলে

  • নাক স্থায়ীভাবে বাঁকা হয়ে যাওয়া।
  • দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্ট।
  • সাইনাস সংক্রমণ।
  • নাক দিয়ে শ্বাস নিতে না পারলে বা অন্য কোনো জটিলতা থাকলে গন্ধ এবং স্বাদের অনুভূতি কমে যেতে পারে।
  • সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে মানসিক অস্বস্তি।

ভাঙা নাকের চিকিৎসায় সব সময় অপারেশন প্রয়োজন হয় না। ছোটখাটো আঘাত ও ব্যথা সাধারণ চিকিৎসায় ভালো হয়। তবে নাক বেঁকে গেলে বা শ্বাসকষ্ট বেশি হলে অপারেশন জরুরি। তাই সময়মতো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যাওয়া নিরাপদ উপায়।

