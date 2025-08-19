স্থূলতা কি রোগ, নতুন মানদণ্ডের প্রস্তাব চিকিৎসকদের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
অনেক বছর ধরে স্থূলতাকে একক রোগ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি উঠেছে। কারণ এটি শুধু ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ, স্ট্রোক কিংবা কিছু ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায় না, স্থূলতা নিজেও এমন একটি স্বতন্ত্র স্বাস্থ্য সমস্যা, যার আলাদাভাবে চিকিৎসা প্রয়োজন।
স্থূলতা স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ালেও অনেক সময় ওজন বেশি থাকলেও কেউ অসুস্থ হন না। তাই স্থূলতাকে রোগ হিসেবে গণ্য করা কতটা যুক্তিযুক্ত, তা নিয়ে বিতর্ক ছিল।
দুই বছর আগেও এই বিতর্ক তেমন গুরুত্ব পায়নি, কারণ তখন স্থূলতা মোকাবিলায় চিকিৎসার বাস্তবসম্মত বিকল্প ছিল খুবই কম। ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি ও সাধারণ খাদ্য-ব্যায়াম ছাড়া নতুন কিছু ছিল না। তবে ২০২৩ সালে ‘জিএলপি-১’ ওজন কমানোর ওষুধের আগমন (যেমন সেমাগ্লুটাইড বা ওয়েগোভি) পুরো চিত্রটাই বদলে দিয়েছে।
যদি এসব ওষুধ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এবং ন্যায়সংগতভাবে দেওয়ার কথা হয়, তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, যাদের ওজন বেশি, তাদের মধ্যে কে সত্যিই অসুস্থ এবং কারা সুস্থ—এটি কীভাবে নির্ণয় করা হবে।
সম্প্রতি ‘দ্য ল্যানসেট’ এর আয়োজনে ৫৬ জন চিকিৎসকের একটি কমিশন এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। তারা স্থূলতা নির্ণয় পদ্ধতি প্রস্তাব করেছে। স্থূলতাকে কখন রোগ হিসেবে গণ্য করা হবে তা এই পদ্ধতি স্পষ্ট করে।
বর্তমানে স্থূলতা নির্ণয়ের প্রধান মাপকাঠি হচ্ছে ‘বডি মাস ইনডেক্স’ (বিএমআই)। এই মাপকাঠিতে ওজনকে উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করা হয়। এই গণনায় ওজন থাকে কেজিতে ও ওজন থাকে মিটারে।
কারও বিএমআই ৩০-এর বেশি হলে তাকে স্থূল হিসেবে ধরা হয়। তবে অনেক সময় উচ্চ বিএমআই থাকা সত্ত্বেও কেউ অসুস্থ হন না। এমনকি পেশিবহুল ক্রীড়াবিদেরও বিএমআই বেশি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে এই মাপকাঠি তাদের স্থূল হিসেবে চিহ্নিত করে। এ ছাড়া বিএমআই শরীরের চর্বির বণ্টন বিবেচনা করে না, যেখানে ‘ভিসেরাল ফ্যাট’ (যেমন: আপেলাকৃতির শরীরে বিভিন্ন অঙ্গের চারপাশের চর্বি) অনেক বেশি ক্ষতিকর ‘সাবকুটেনিয়াস ফ্যাট’ (যেমন নাশপাতি আকৃতির শরীরে ত্বকের নিচে জমা চর্বি) থেকে। ল্যানসেট কমিশন এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েছে।
তারা ‘ক্লিনিক্যাল স্থূলতা’ নামে একটি নতুন রোগের সংজ্ঞা দিয়েছে, যা নির্ণয় করতে দুই ধাপের পদ্ধতি প্রস্তাব করেছে। প্রথমত, বিএমআইয়ের সঙ্গে শরীরের তৃতীয় একটি মাপ যেমন—কোমরের মাপ, কোমর-নিতম্বের অনুপাত বা কোমর-উচ্চতার অনুপাতও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এগুলো দেখে বোঝা যায় চর্বি শরীরের কোথায় জমেছে। আধুনিক স্ক্যানিং প্রযুক্তি দিয়ে সরাসরি শরীরের চর্বির পরিমাণ মাপাও ভালো।
দ্বিতীয়ত, যদি সংশোধিত পরিমাপ স্থূলতা নিশ্চিত করে, তাহলে আরেকটু গভীরে দেখতে হবে। যেমন: শরীরের কোনো অঙ্গ ঠিকঠাক কাজ করতে পারছেন কি না বা দৈনন্দিন কাজগুলো করতে সমস্যা হচ্ছে কি না। যেমন: গোসল, খাওয়া, পোশাক পরিধান ইত্যাদি।
কমিশনের ১৮টি নির্ণায়ক লক্ষণের মধ্যে রয়েছে—শ্বাসকষ্ট, স্থূলতাজনিত হার্ট ফেইলিওর, হাঁটু বা কনুই ব্যথা এবং লিভার, হার্ট, কিডনি, প্রস্রাব ও প্রজননসংক্রান্ত অঙ্গের নানা সমস্যা। যারা এই লক্ষণগুলো থেকে মুক্ত, তাদের ‘প্রিক্লিনিক্যাল স্থূলতা’ হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। কারণ তারা এখনো অসুস্থ না হলেও ভবিষ্যতে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। তবে তাদের জন্য এখনই ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।
কিংস কলেজ লন্ডনের মেটাবলিক ও ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ফ্রান্সেসকো রুবিনো, লেন, স্থূলতাকে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা এক ‘বৈপ্লবিক পরিবর্তন’। এখন লক্ষ্যমাত্রা হলো, প্রায় ১০০ কোটি স্থূলতা রোগীর মধ্যে কে ‘ক্লিনিক্যাল স্থূলতা’ আক্রান্ত তা নির্ধারণ করা। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, পুরোনো বিএমআই মাপকাঠিতে স্থূলতার মধ্যে ২০-৪০ শতাংশ ব্যক্তিই লোকই ক্লিনিক্যাল স্থূলতা হবে এবং তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন।
বিশ্বের ৭৬টি শীর্ষ স্বাস্থ্য সংস্থা যেমন: আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন, চায়না ডায়াবেটিস সোসাইটি এবং অল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্সিং রিসার্চ ইন স্থূলতা ইতিমধ্যে এই কমিশনের পদ্ধতি মেনে নিয়েছে। তবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ও জনমত পরিবর্তন কত দ্রুত হবে, তা সময়ই বলবে।
তথ্যসূত্র: দ্য ইকোনমিস্ট
অনেক বছর ধরে স্থূলতাকে একক রোগ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি উঠেছে। কারণ এটি শুধু ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ, স্ট্রোক কিংবা কিছু ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায় না, স্থূলতা নিজেও এমন একটি স্বতন্ত্র স্বাস্থ্য সমস্যা, যার আলাদাভাবে চিকিৎসা প্রয়োজন।
স্থূলতা স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ালেও অনেক সময় ওজন বেশি থাকলেও কেউ অসুস্থ হন না। তাই স্থূলতাকে রোগ হিসেবে গণ্য করা কতটা যুক্তিযুক্ত, তা নিয়ে বিতর্ক ছিল।
দুই বছর আগেও এই বিতর্ক তেমন গুরুত্ব পায়নি, কারণ তখন স্থূলতা মোকাবিলায় চিকিৎসার বাস্তবসম্মত বিকল্প ছিল খুবই কম। ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি ও সাধারণ খাদ্য-ব্যায়াম ছাড়া নতুন কিছু ছিল না। তবে ২০২৩ সালে ‘জিএলপি-১’ ওজন কমানোর ওষুধের আগমন (যেমন সেমাগ্লুটাইড বা ওয়েগোভি) পুরো চিত্রটাই বদলে দিয়েছে।
যদি এসব ওষুধ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এবং ন্যায়সংগতভাবে দেওয়ার কথা হয়, তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, যাদের ওজন বেশি, তাদের মধ্যে কে সত্যিই অসুস্থ এবং কারা সুস্থ—এটি কীভাবে নির্ণয় করা হবে।
সম্প্রতি ‘দ্য ল্যানসেট’ এর আয়োজনে ৫৬ জন চিকিৎসকের একটি কমিশন এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। তারা স্থূলতা নির্ণয় পদ্ধতি প্রস্তাব করেছে। স্থূলতাকে কখন রোগ হিসেবে গণ্য করা হবে তা এই পদ্ধতি স্পষ্ট করে।
বর্তমানে স্থূলতা নির্ণয়ের প্রধান মাপকাঠি হচ্ছে ‘বডি মাস ইনডেক্স’ (বিএমআই)। এই মাপকাঠিতে ওজনকে উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করা হয়। এই গণনায় ওজন থাকে কেজিতে ও ওজন থাকে মিটারে।
কারও বিএমআই ৩০-এর বেশি হলে তাকে স্থূল হিসেবে ধরা হয়। তবে অনেক সময় উচ্চ বিএমআই থাকা সত্ত্বেও কেউ অসুস্থ হন না। এমনকি পেশিবহুল ক্রীড়াবিদেরও বিএমআই বেশি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে এই মাপকাঠি তাদের স্থূল হিসেবে চিহ্নিত করে। এ ছাড়া বিএমআই শরীরের চর্বির বণ্টন বিবেচনা করে না, যেখানে ‘ভিসেরাল ফ্যাট’ (যেমন: আপেলাকৃতির শরীরে বিভিন্ন অঙ্গের চারপাশের চর্বি) অনেক বেশি ক্ষতিকর ‘সাবকুটেনিয়াস ফ্যাট’ (যেমন নাশপাতি আকৃতির শরীরে ত্বকের নিচে জমা চর্বি) থেকে। ল্যানসেট কমিশন এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েছে।
তারা ‘ক্লিনিক্যাল স্থূলতা’ নামে একটি নতুন রোগের সংজ্ঞা দিয়েছে, যা নির্ণয় করতে দুই ধাপের পদ্ধতি প্রস্তাব করেছে। প্রথমত, বিএমআইয়ের সঙ্গে শরীরের তৃতীয় একটি মাপ যেমন—কোমরের মাপ, কোমর-নিতম্বের অনুপাত বা কোমর-উচ্চতার অনুপাতও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এগুলো দেখে বোঝা যায় চর্বি শরীরের কোথায় জমেছে। আধুনিক স্ক্যানিং প্রযুক্তি দিয়ে সরাসরি শরীরের চর্বির পরিমাণ মাপাও ভালো।
দ্বিতীয়ত, যদি সংশোধিত পরিমাপ স্থূলতা নিশ্চিত করে, তাহলে আরেকটু গভীরে দেখতে হবে। যেমন: শরীরের কোনো অঙ্গ ঠিকঠাক কাজ করতে পারছেন কি না বা দৈনন্দিন কাজগুলো করতে সমস্যা হচ্ছে কি না। যেমন: গোসল, খাওয়া, পোশাক পরিধান ইত্যাদি।
কমিশনের ১৮টি নির্ণায়ক লক্ষণের মধ্যে রয়েছে—শ্বাসকষ্ট, স্থূলতাজনিত হার্ট ফেইলিওর, হাঁটু বা কনুই ব্যথা এবং লিভার, হার্ট, কিডনি, প্রস্রাব ও প্রজননসংক্রান্ত অঙ্গের নানা সমস্যা। যারা এই লক্ষণগুলো থেকে মুক্ত, তাদের ‘প্রিক্লিনিক্যাল স্থূলতা’ হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। কারণ তারা এখনো অসুস্থ না হলেও ভবিষ্যতে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। তবে তাদের জন্য এখনই ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।
কিংস কলেজ লন্ডনের মেটাবলিক ও ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ফ্রান্সেসকো রুবিনো, লেন, স্থূলতাকে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা এক ‘বৈপ্লবিক পরিবর্তন’। এখন লক্ষ্যমাত্রা হলো, প্রায় ১০০ কোটি স্থূলতা রোগীর মধ্যে কে ‘ক্লিনিক্যাল স্থূলতা’ আক্রান্ত তা নির্ধারণ করা। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, পুরোনো বিএমআই মাপকাঠিতে স্থূলতার মধ্যে ২০-৪০ শতাংশ ব্যক্তিই লোকই ক্লিনিক্যাল স্থূলতা হবে এবং তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন।
বিশ্বের ৭৬টি শীর্ষ স্বাস্থ্য সংস্থা যেমন: আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন, চায়না ডায়াবেটিস সোসাইটি এবং অল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্সিং রিসার্চ ইন স্থূলতা ইতিমধ্যে এই কমিশনের পদ্ধতি মেনে নিয়েছে। তবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ও জনমত পরিবর্তন কত দ্রুত হবে, তা সময়ই বলবে।
তথ্যসূত্র: দ্য ইকোনমিস্ট
দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে আরও ৩৮০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ সময়ে চিকিৎসাধীন কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১৭ ঘণ্টা আগে
পিতৃত্বকালীন ছুটির প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। তিনি বলেছেন, ‘আমার মনে হয় না আলাদা পিতৃত্বকালীন ছুটি দরকার আছে। ছুটি যদি দিতে হয়, তাহলে বাবারও শিশুকে সময় দিতে হবে।’ আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উপলক্ষে১৮ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ, ভারতসহ পুরো উপমহাদেশে ‘আম’-এর আবেদন আলাদা। কিন্তু এই উপমহাদেশে বেশ সাধারণ একটি রোগ—ডায়াবেটিস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, ভারতে প্রায় ৭ কোটি ৭০ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, এবং আরও প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ মানুষ প্রি-ডায়াবেটিস অবস্থায় আছে, যাদের ডায়াবেটিস১ দিন আগে
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ও সরকারের রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ১১ সদস্যের এ কমিটি গঠন করা হয়েছে।২ দিন আগে