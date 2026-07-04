Ajker Patrika
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স্বাস্থ্য

হাম ও উপসর্গে মৃত্যু বেড়ে ৭৩১

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৪ জুলাই ২০২৬, ১৮: ৪৩
হাম ও উপসর্গে মৃত্যু বেড়ে ৭৩১
ফাইল ছবি

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে এবং একই সময়ে হাম শনাক্ত হয়েছে আরও ১০১ জনের। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গে মারা গেছে ৬৩৮ ও নিশ্চিত হামে ৯৩ জন। সব মিলিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ৭৩১।

আজ শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক নিয়মিত প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত) ৭৩২ জনের শরীরে হামের উপসর্গ দেখা গেছে। গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গ দেখা দেওয়া রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৪ হাজার ৬৯৩ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, গত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হামের রোগী শনাক্ত হয়েছে ১০১ জন। গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দেশে ১২ হাজার ৫২৬ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে এবং হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৮৭ হাজার ৯৬৬ জন। তাদের মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে ৮৪ হাজার ২১৮ জন।

সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে মারা যাওয়া দুজনের মধ্যে একজন ঢাকা বিভাগে ও আরেকজন সিলেট বিভাগে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

বিষয়:

মৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদপ্তরহাসপাতালউপসর্গস্বাস্থ্যহাম
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