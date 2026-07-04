হাম ও উপসর্গে মৃত্যু বেড়ে ৭৩১

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে এবং একই সময়ে হাম শনাক্ত হয়েছে আরও ১০১ জনের। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গে মারা গেছে ৬৩৮ ও নিশ্চিত হামে ৯৩ জন। সব মিলিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ৭৩১।
আজ শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক নিয়মিত প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত) ৭৩২ জনের শরীরে হামের উপসর্গ দেখা গেছে। গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গ দেখা দেওয়া রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৪ হাজার ৬৯৩ জন।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, গত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হামের রোগী শনাক্ত হয়েছে ১০১ জন। গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দেশে ১২ হাজার ৫২৬ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে এবং হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৮৭ হাজার ৯৬৬ জন। তাদের মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে ৮৪ হাজার ২১৮ জন।
সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে মারা যাওয়া দুজনের মধ্যে একজন ঢাকা বিভাগে ও আরেকজন সিলেট বিভাগে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
জিম থেকে ফিরে প্রোটিন শেক কিংবা বিকেলের নাশতায় ফ্লেভার্ড ইয়োগার্ট বা টক দই খেয়ে আমরা ভাবি, বাহ্, বেশ স্বাস্থ্যকর খাবারই তো খাওয়া হলো! কিন্তু পুষ্টিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী, আমাদের অতি পরিচিত এবং ‘স্বাস্থ্যকর’ বলে দাবি করা এ ধরনের খাবারের অনেকগুলো আসলে আলট্রা প্রসেসড ফুড কিংবা অতি প্রক্রিয়াজাত...৮ ঘণ্টা আগে
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডেঙ্গুর পাশাপাশি আরেকটি মশাবাহিত রোগ আমাদের জনস্বাস্থ্যে বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর নাম চিকুনগুনিয়া। এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ানো এই রোগ প্রাণঘাতী না হলেও এর তীব্র শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় দীর্ঘদিন।৯ ঘণ্টা আগে
অনেকের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে। শারীরিক সুস্থতার জন্য জিমে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরানো কিংবা কঠোর ব্যায়াম করা প্রয়োজন। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা ও মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা এই ধারণা পুরোপুরি বদলে দিয়েছে।১০ ঘণ্টা আগে
ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার পর আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে আর্জেন্টিনার নীল-সাদা পতাকা উড়তে থাকে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতেও ‘আর্জেন্টিনার পতাকা’ নামে পরিচিত বিশেষ একটি চিহ্ন রয়েছে, যা চোখের পাকা ছানি অপারেশনের সময় দেখা দিতে পারে। চক্ষুচিকিৎসকদের কাছে এটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল অবস্থা।১১ ঘণ্টা আগে