ডেঙ্গুতে শিশুসহ ৩ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৮৩৩

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফাইল ছবি
সারা দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে শিশুসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৮৩৩ জন।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত তথ্য জানিয়েছে অধিদপ্তর।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত এক দিনে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৮৩৩ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১১৩, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১১৯, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৫৮ , ঢাকা উত্তর সিটিতে ১৬৭, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ১১৬, ময়মনসিংহ বিভাগে ৭৭ (সিটি করপোরেশনের বাইরে), রাজশাহী বিভাগে ৬৫ (সিটি করপোরেশনের বাইরে), রংপুর বিভাগে ১২ (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ও সিলেট বিভাগে ৬ জন (সিটি করপোরেশনের বাইরে) নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে।

এদিকে গত এক দিনে সারা দেশে ৮৫৯ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ছাড়পত্র পেয়েছে ৭৮ হাজার ৮৪৮ জন।

২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া তিনজনের মধ্যে এক বছরের মেয়ে শিশু রয়েছে। সে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। বাকি দুজন পুরুষ। তাঁদের বয়স যথাক্রমে ৪০ ও ৬০ বছর।

এ বছরের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৮২ হাজার ৬০৬ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৩২৬ জনের।

বিষয়:

মৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদপ্তরডেঙ্গুহাসপাতালস্বাস্থ্য
