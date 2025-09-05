আরও দেড় শতাধিক ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও ১৫৮ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নি।
ডেঙ্গুবিষয়ক হালনাগাদ করা তথ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আজ শুক্রবার বিকেলে জানিয়েছে, আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে ৪৮ জন রয়েছে, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৯, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ২৭, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৬, রাজধানীর বাইরে ঢাকা বিভাগে ৩০, খুলনা বিভাগে সাত ও রাজশাহী বিভাগে ১১ জন রয়েছে। সর্বশেষ ১৬৩ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে।
চলতি বছরে এ পর্যন্ত মোট ৩১ হাজার ৭৯৪ জন রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে।
সরকারের পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৩৩ হাজার ৪৬৭ জন। মৃত্যু হয়েছে ১৩০ জনের।
আক্রান্তদের মধ্যে ৫৯ দশমিক ৭ শতাংশ পুরুষ এবং ৪০ দশমিক ৩ শতাংশ নারী।
এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও ১৫৮ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নি।
ডেঙ্গুবিষয়ক হালনাগাদ করা তথ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আজ শুক্রবার বিকেলে জানিয়েছে, আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে ৪৮ জন রয়েছে, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৯, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ২৭, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৬, রাজধানীর বাইরে ঢাকা বিভাগে ৩০, খুলনা বিভাগে সাত ও রাজশাহী বিভাগে ১১ জন রয়েছে। সর্বশেষ ১৬৩ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে।
চলতি বছরে এ পর্যন্ত মোট ৩১ হাজার ৭৯৪ জন রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে।
সরকারের পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৩৩ হাজার ৪৬৭ জন। মৃত্যু হয়েছে ১৩০ জনের।
আক্রান্তদের মধ্যে ৫৯ দশমিক ৭ শতাংশ পুরুষ এবং ৪০ দশমিক ৩ শতাংশ নারী।
রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা কেন্দ্র (আইইডিসিআর) ও আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) যৌথভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ (সিডিসি) এবং যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিডিসি) কারিগরি সহায়তায় ১ ও ৪ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ‘বাংলাদেশে...২৭ মিনিট আগে
দেশের স্বাস্থ্যসেবা ধারাবাহিকভাবে এগোলেও একটি অপরিহার্য শাখা ‘ফিজিওথেরাপি’ এখনো কাঙ্ক্ষিত গুরুত্ব পায়নি। বিশেষ করে অতি জরুরি বা সংকটকালীন চিকিৎসায় ফিজিওথেরাপি কার্যত উপেক্ষিত। ‘অ্যালায়েন্স ফর হেলথ রিফর্ম বাংলাদেশ’ আয়োজিত অংশীজন আলোচনায় আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) এমন পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে।৪ দিন আগে
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওএসডি সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফাতেমা দোজাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। গত বুধবার (২৭ আগস্ট) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সচিব মো. সাইদুর রহমানের স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এই বরখাস্তাদেশ কার্যকর করা হয়।৪ দিন আগে
দেশে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও দীর্ঘমেয়াদি স্নায়বিক সমস্যার রোগীদের চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন হলো। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) সুপার স্পেশালাইজ্ড হাসপাতালে দেশের প্রথম সর্বাধুনিক রোবোটিক পুনর্বাসন কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়েছে।৫ দিন আগে