আরও দেড় শতাধিক ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মুগদা জেনারেল হাসপাতালে ঢাকা ডেঙ্গু ওয়ার্ডে রোগীরা। ছবি: হাসান রাজা
এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও ১৫৮ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নি।

ডেঙ্গুবিষয়ক হালনাগাদ করা তথ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আজ শুক্রবার বিকেলে জানিয়েছে, আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে ৪৮ জন রয়েছে, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৯, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ২৭, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৬, রাজধানীর বাইরে ঢাকা বিভাগে ৩০, খুলনা বিভাগে সাত ও রাজশাহী বিভাগে ১১ জন রয়েছে। সর্বশেষ ১৬৩ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে।

চলতি বছরে এ পর্যন্ত মোট ৩১ হাজার ৭৯৪ জন রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে।

সরকারের পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৩৩ হাজার ৪৬৭ জন। মৃত্যু হয়েছে ১৩০ জনের।

আক্রান্তদের মধ্যে ৫৯ দশমিক ৭ শতাংশ পুরুষ এবং ৪০ দশমিক ৩ শতাংশ নারী।

