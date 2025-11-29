গরম পানির উপকারিতা

ফিচার ডেস্ক
শীতের হিমেল হাওয়া বইতে চলেছে। এমন দিনে ঘরে ঘরে বাড়ে গরম পানির চাহিদা। শীতের ঠান্ডা থেকে রেহাই পেতে অনেকে পান করেন কুসুম গরম পানি, আবার কারও গোসলের পানি গরম ছাড়া চলে না। আর এটি শুধু যে আপনাকে ঠান্ডা থেকে আরাম দেয় এমনটা নয়, এর প্রভাব রয়েছে স্বাস্থ্যেও।
কুসুম গরম পানি পানে উপকার
সর্দি-কাশি থেকে দূরে রাখে
ঋতু পরিবর্তনের কারণে শীতের শুরুতে একাধিক ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে সর্দি-কাশিসহ ছোট ছোট নানা রোগব্যাধি দেখা দেয়। এই ধরনের অসুখ থেকে মুক্তি পেতে এবং শরীর ভালো রাখতে হালকা গরম পানি কার্যকর ভূমিকা রাখে। গরম পানি পান করার ফলে বুকে ও মাথায় জমে থাকা কফ বের হয়ে যায়, যা উপকারে আসে।
হজমে সহায়ক
কুসুম গরম পানি পান খাবার হজম করতে সহায়ক। এটি শরীরের বর্জ্য নিষ্কাশন দ্রুত করতে পারে। ২০১৬ সালে এক গবেষণায় দেখা যায়, গরম পানি অন্ত্রের গতি এবং রোগীর অপারেশনের পর গ্যাস নির্গমনে বেশ উপকার করে।
কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি
ডিহাইড্রেশন বা পানিশূন্যতা কোষ্ঠকাঠিন্যের একটি সাধারণ কারণ। তবে অনেক ক্ষেত্রে কুসুম গরম পানি পানে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর এবং প্রতিরোধে উপকারে আসে।
পানির তাপমাত্রা
খাওয়ার পানি কতটুকু গরম পান করা উচিত, তা নিয়েও গবেষণা প্রকাশ হয়। সেখানে উল্লেখ্য, ১৩০-১৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইট হতে হবে। এর বেশি গরম পানি গলা জ্বলে যাওয়ার কারণ হতে পারে।
গরম পানিতে গোসল
রাতের ভালো ঘুম
অফিস শেষে বাসায় ফিরে অনেকে গরম পানিতে গোসল থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু হালকা গরম পানিতে গোসল আপনার রাতের ঘুম আরও ভালো করবে। এ ছাড়া এটি ঘুমানোর আগে পেশি শিথিল করতে সাহায্য করে।
শ্বাসকষ্টের উপসর্গ থেকে মুক্তি
গরম পানি এবং এর বাষ্প ঠান্ডা ও কাশির জন্য বেশ উপকারী। এ ছাড়া শ্বাসকষ্ট নিয়ন্ত্রণে গরম পানিতে গোসল বেশ উপকারে আসে।
মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়ায়
গরম পানিতে গোসল আরাম দেবে শারীরিক ও মানসিক—দুই ক্ষেত্রে। এর ফলে আপনি বেশ ফুরফুরে বোধ করতে পারবেন। কাজে মনোযোগ বাড়বে এবং বিরক্তিভাব দূর হবে। আর অফিস শেষে বাড়ি ফেরার পর অস্থিরতা বোধ করাই স্বাভাবিক। এমন সময় সেই অস্থিরতা কাটাতে পারে গরম পানিতে গোসল।
কাঁধ ও ঘাড়ের ব্যথায় উপকার
অফিসে একটানা চেয়ারে বসে থাকার কারণে অনেকের কাঁধ ও ঘাড়ে ব্যথা শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে গরম পানির গোসল আপনাকে আরাম দেবে।
সূত্র: হেলথলাইন
ফিচার ডেস্ক
অল্পতেই অনেকে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। কারও ক্ষেত্রে এটি অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়েও চলে যায়। তাই রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। এর জন্য প্রয়োজন ইচ্ছা এবং নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি অনুসরণ করা।
চিন্তা বিশ্লেষণ করুন
আমাদের মনে প্রায় সময় নেতিবাচক চিন্তা চলে আসে, যা রেগে যাওয়ার অন্যতম কারণ। এ ক্ষেত্রে বিষয়টি নিয়ে আগে ভাবুন, যা ভাবছেন, আসলে তা কতটা যৌক্তিক। এতে দেখবেন, রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন।
গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস নিন
শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে আপনি দ্রুত উদ্বেগ কমাতে পারেন। চার সেকেন্ড শ্বাস নিন, চার সেকেন্ড শ্বাস ছাড়ুন, আর এভাবে পাঁচ মিনিট চালিয়ে যান। এতে আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি সমন্বয় হবে, যা আপনার হৃৎস্পন্দন ধীর করবে এবং শান্ত রাখবে।
অ্যারোমাথেরাপি ব্যবহার করুন
গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাকৃতিক সুগন্ধ আপনার মানসিক চাপ কমাতে সহায়ক হতে পারে। এগুলো আপনি সুগন্ধি তেল, ধূপ বা মোমবাতির মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারেন।
ব্যায়াম করুন
রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য সেরা উপায় হলো কিছুক্ষণ শরীরচর্চা করা। যখন আপনি শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকেন, তখন মন শান্ত হয়।
থেরাপি
বিভিন্ন ধরনের মানসিক থেরাপির মাধ্যমে রাগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।
সূত্র: হেলথলাইন
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
দেশে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় ৫৬৭ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত এক দিনে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ৫৬৭ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬৯, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮৬, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৯২, ঢাকা উত্তর সিটিতে ১২৫, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৮৬, খুলনা বিভাগে ৪১ (সিটি করপোরেশনের বাইরে), ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩৭, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৫, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) দুজন ও সিলেট বিভাগে চারজন (সিটি করপোরেশনের বাইরে) নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে।
এদিকে গত এক দিনে সারা দেশে ৫৮৮ ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ছাড়পত্র পেয়েছে ৯০ হাজার ২১৯ জন।
চলতি বছর ডেঙ্গুতে এখন পর্যন্ত ৩৭৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে এক কিশোরী (১৩) রয়েছে। বাকিদের মধ্যে তিনজন পুরুষ ও তিনজন নারী রয়েছেন। তাঁদের বয়স যথাক্রমে ৫৫,৫৭, ৬৫,৪০ ও ৫১ বছর।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মাত্র তিন বছরের শিশু অলিভার চু বিরল ও ভয়াবহ একটি জিনগত রোগে আক্রান্ত। কিন্তু সম্প্রতি জিন থেরাপি নেওয়ার পর তাঁর উন্নতি দেখে চিকিৎসকেরা বিস্মিত হয়েছেন। হান্টার সিনড্রোম বা এমপিএস-২ নামে পরিচিত এই রোগে আক্রান্ত অলিভার এখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরছে।
হান্টার সিনড্রোম হলো একটি বিরল ও বংশগত রোগ, যা সাধারণত পুরুষদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। বিশ্বে প্রতি এক লাখ ছেলেশিশুর মধ্যে একটি এতে আক্রান্ত হয়। এই রোগ ধীরে ধীরে শরীর ও মস্তিষ্কের মারাত্মক ক্ষতি করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগীরা সাধারণত ২০ বছরের আগে মারা যায়।
ত্রুটিপূর্ণ জিনের কারণে ছোট অলিভারের শরীর জরুরি একটি এনজাইম উৎপাদন করতে পারত না। কিন্তু ম্যানচেস্টারের চিকিৎসকেরা বিশ্বে প্রথমবারের মতো জিন থেরাপির মাধ্যমে অলিভারের কোষ পরিবর্তন করে তাকে সুস্থ করে তুলেছেন।
এই থেরাপির দায়িত্বে থাকা প্রফেসর সায়মন জোনস বিবিসিকে বলেন, ‘আমি ২০ বছর ধরে অপেক্ষায় ছিলাম এমন একটি ঘটনার জন্য। অলিভারের মাধ্যমে আমরা এই সফলতা অর্জন করতে পেরেছি।’ অলিভার বিশ্বজুড়ে এই থেরাপি পাওয়া পাঁচ শিশুর মধ্যে প্রথম।
চিকিৎসা শুরুর এক বছর পর এখন অলিভার স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে। তাঁর মা জিংরু আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, ‘আমরা সব সময় অলিভারকে নিয়ে কথা বলি। যখন তার ওই রোগের কথা মনে হয়, আমার কান্না চলে আসে। কিন্তু এখন অলিভার সুস্থ। এটি সত্যিই অবিশ্বাস্য।’
বিবিসি গত এক বছর ধরে অলিভারের চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজ রেখেছে। যুক্তরাজ্যে কীভাবে এই জিন থেরাপি তৈরি হলো এবং অর্থাভাবের কারণে কীভাবে অলিভারের চিকিৎসা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, সবই ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ম্যানচেস্টারের হাসপাতালে অলিভার ও তার বাবা রিকির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। হান্টার সিনড্রোমে আক্রান্ত হওয়ার পর এপ্রিল থেকে অলিভারের জীবন কেটেছে হাসপাতালে।
অলিভারের বড় ভাই স্কাইলারও একই রোগে আক্রান্ত। তার কথাবার্তা ও চলাফেরায় কিছু সমস্যা দেখা দিলে শুরুতে তা কোভিড মহামারির সময় জন্মানোর পরিণতি হিসেবে ধরা হয়েছিল।
রিকি বলেন, ছেলেদের রোগ নির্ণয়ের খবর আকাশ ভেঙে পড়ার মতো ছিল। চিকিৎসকেরা প্রথমেই বলেন—ইন্টারনেটে কিছু খুঁজবেন না। সেখানে ভয়াবহ কেস দেখে মন ভেঙে যাবে। কিন্তু রিকির কথায়, ‘চিকিৎসকেরা নিষেধ করলেও মানুষ এটা খুঁজবে। আমরাও খুঁজেছি আর মনে হয়েছে—ওহ ঈশ্বর! আমার দুই ছেলেরও কি এটাই হতে যাচ্ছে?’
এই অবস্থায় ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে অলিভারের শরীর থেকে স্টেম সেল সংগ্রহ শুরু হয়। রয়্যাল ম্যানচেস্টার চিলড্রেনস হাসপাতালের চিকিৎসক ক্লেয়ার হরগান বলেন, অলিভারের রক্ত একটি বিশেষ যন্ত্রে পাঠানো হচ্ছে, যা নির্দিষ্ট স্টেম সেল সংগ্রহ করবে। এগুলো ল্যাবে পাঠিয়ে পরিবর্তন করা হবে এবং পরে আবার তার শরীরে দেওয়া হবে।
প্রসঙ্গত, স্টেম সেল হলো বিশেষ ধরনের কোষ। এগুলো শরীরের যেকোনো কোষে রূপান্তরিত হতে পারে এবং শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত অংশকে মেরামত করতে সাহায্য করে। এগুলোকে সাধারণত শরীরের ‘মেরামতব্যবস্থা’ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং স্টেম সেল থেরাপির মাধ্যমে ক্যানসার, ডায়াবেটিস ও হৃদ্রোগের মতো বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। মানুষের শরীরে প্রধানত দুই ধরনের স্টেম সেল পাওয়া যায়—ভ্রূণীয় স্টেম সেল ও প্রাপ্তবয়স্ক স্টেম সেল।
অলিভারের কোষগুলোকে লন্ডনের গ্রেট অরমন্ড স্ট্রিট হাসপাতালে পাঠানো হয়।
হান্টার সিনড্রোমে রোগীর জিনে কিছু ত্রুটি থাকে, যার ফলে কোষে আইডিএস নামে জরুরি একটি এনজাইম তৈরি হয় না। বিজ্ঞানীরা সেই অনুপস্থিত জিনটি একটি ভাইরাসে বসিয়ে দেন। তবে এর আগে ওই ভাইরাসের রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া হয়।
গ্রেট অরমন্ড স্ট্রিট হাসপাতালের চিকিৎসক ক্যারেন বাকল্যান্ড বলেন, ‘আমরা এই ভাইরাসকে বাহক হিসেবে ব্যবহার করে স্টেম সেলের ভেতর কার্যকর জিনটি ঢুকিয়ে দিই। পরে এগুলো অলিভারের শরীরে ফিরে গেলে নতুন সাদা রক্তকণিকা ও অনুপস্থিত এনজাইম তৈরি করে।’
মস্তিষ্কে এনজাইম পৌঁছানো সবচেয়ে কঠিন। তাই জিনটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে উৎপন্ন এনজাইম-রক্ত সহজে মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পারে।
২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে অলিভার ম্যানচেস্টারে ফেরত আসে জিন-সম্পাদিত কোষ নিতে। গবেষণা দলের সদস্যরা ক্রায়ো ট্যাংক (বিশেষ ধরনের পাত্র) খুলে বরফ-ঠান্ডা অবস্থায় থাকা কোষগুলো বের করেন। গরম করে সেগুলো অলিভারের শরীরের তাপমাত্রায় আনা হয়।
এরপর একটি ছোট ইনফিউশন ব্যাগে থাকা প্রায় ১২৫ মিলিয়ন জিন-পরিবর্তিত কোষ সিরিঞ্জে তোলা হয়। নার্স ধীরে ধীরে ক্যাথেটারের মাধ্যমে কোষগুলো অলিভারের শরীরে প্রবেশ করান। অলিভারের মা জিংরু তাকে ধরে রাখেন। ১০ মিনিটে প্রথম ইনফিউশন শেষ হয়, তারপর এক ঘণ্টা পর দ্বিতীয় ইনফিউশন।
এতেই শেষ জিন থেরাপির পুরো প্রক্রিয়া। খুব দ্রুত শেষ হলেও এর লক্ষ্য বিশাল—জটিল এক রোগ থামানো। কয়েক দিন পর মা-ছেলে ক্যালিফোর্নিয়া ফিরে যান। এখন অপেক্ষা—থেরাপি কাজ করছে কি না।
চলতি বছরের মে মাসে পরীক্ষার জন্য অলিভার আবার ম্যানচেস্টারে আসে। এবার পরিবারের সবাই এসেছে। পার্কে দেখা হতেই বোঝা গেল অলিভারের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। সে আগের চেয়ে বেশি চলাফেরা করছে, সতেজ ও সক্রিয়।
অলিভারের বাবা রিকি বলেন, সে খুব ভালো করছে। কথা বলা ও চলাফেরায় উন্নতি হচ্ছে। মাত্র তিন মাসে সে অনেক পরিণত হয়েছে।
সবচেয়ে বড় সুখবর—এখন প্রতি সপ্তাহে অলিভারের শরীরে আর এনজাইম প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ছে না। সে এখন নিজেই এনজাইম তৈরি করছে।
অলিভারের মা জিংরু বলেন, চিকিৎসার আগে ও পরে অলিভারের মধ্যে এখন আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সে কথা বলছে, অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে খেলছে। বাবা রিকি বলেন, স্কাইলারেরও যদি এমন থেরাপি দেওয়া যেত! মনে হচ্ছে, অলিভার যেন নতুন জীবন পেয়েছে।
হাসপাতালের ছাদবাগানে খেলতে থাকা অলিভারকে দেখে রিকি বলেন, এ যেন সম্পূর্ণ নতুন এক বাচ্চা—দৌড়াচ্ছে, কথা বলছে, হাসছে।
প্রতি তিন মাসে পরীক্ষা করতে অলিভার ম্যানচেস্টারে আসে। আগস্টে নিশ্চিত হয়—থেরাপি সফলভাবে কাজ করছে। এখন নয় মাস পেরিয়েছে। অলিভারের চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা প্রফেসর সায়মন জোনস বলেন, আগে অলিভারের শরীরে এনজাইমই তৈরি হতো না, এখন স্বাভাবিকের তুলনায় বহুগুণ বেশি তৈরি হচ্ছে। তবে তিনি সতর্কও করেন, ‘এখন পর্যন্ত সব ভালো, কিন্তু আমাদের আরও সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।’
জানা গেছে, এই জিন থেরাপি ট্রায়ালের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়া থেকে পাঁচ শিশুকে নির্বাচন করা হয়েছে। যুক্তরাজ্য থেকে কেউ নেই—কারণ, সেখানকার রোগীরা দেরিতে ধরা পড়েছিল।
দুই বছর পর্যবেক্ষণ শেষে ট্রায়াল সফল হলে জিন থেরাপিটি লাইসেন্সিংয়ের জন্য প্রস্তুত করা হবে। একই পদ্ধতিতে আরও বিরল জিনগত রোগের চিকিৎসা তৈরি হচ্ছে।
রিকি ও জিংরু ম্যানচেস্টারের চিকিৎসক দলের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁদের মতে, অলিভারের উন্নতি অবিশ্বাস্য। রিকি বলেন, অলিভারের জীবন আর সুচ ও হাসপাতাল দিয়ে ঘেরা নয়। তার কথা বলা, চলাফেরা, শেখার ক্ষমতা—সবকিছুই বেড়েছে।
ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ব্রায়ান বিগারের নেতৃত্বে হান্টার সিনড্রোমের জিন থেরাপি তৈরিতে লেগেছিল ১৫ বছরের বেশি সময়। ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ছোট বায়োটেক প্রতিষ্ঠান অ্যাভ্রোবায়োর সঙ্গে ট্রায়ালের চুক্তি হয়। কিন্তু তিন বছর পর প্রতিষ্ঠানটি অর্থাভাবে লাইসেন্স ফিরিয়ে দেয়। এতে প্রথম মানব ট্রায়াল পুরোপুরি হুমকির মুখে পড়ে।
প্রফেসর জোনস বলেন, ‘আমাদের দ্রুত বিকল্প স্পন্সর ও তহবিল খুঁজতে হয়েছে। ঠিক তখনই ব্রিটেনের মেডিকেল রিসার্চ চ্যারিটি লাইফআর্ক ২৫ লাখ পাউন্ড তহবিল দিয়ে এগিয়ে আসে।’
ব্রিটিশ চ্যারিটি সংস্থা লাইফআর্কের সিইও স্যাম ব্যারেল বলেন, যুক্তরাজ্যে ৩৫ লাখ মানুষ বিরল রোগে আক্রান্ত। তাদের জন্য বড় সমস্যা হলো—চিকিৎসার অভাব। ৯৫ শতাংশ রোগেরই চিকিৎসা নেই। তবে জিন থেরাপির মাধ্যমে এসব রোগের চিকিৎসা করা গেলে অনেকে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে।
শিশুরা জন্মের পর সুস্থ দেখালেও সাধারণত দুই বছর বয়সে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়—শারীরিক পরিবর্তন, অঙ্গ-সন্ধির শক্ত হয়ে যাওয়া, খাটো গড়ন, হৃদ্যন্ত্র, যকৃৎ, হাড়ের জোড়ায় ক্ষতি এবং গুরুতর ক্ষেত্রে মানসিক প্রতিবন্ধকতা ও স্নায়বিক অবনমন দেখা দেয়। এত দিন হান্টার সিনড্রোমের একমাত্র ওষুধ ছিল এলাপ্রেস, যার বার্ষিক খরচ রোগীপ্রতি প্রায় তিন লাখ পাউন্ড বা পৌনে পাঁচ কোটি টাকা। এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তবে জিন থেরাপি অনুমোদন পেলে এই রোগের চিকিৎসা তুলনামূলক সহজ হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি রোগীদের ৪১ শতাংশের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকর হয়নি বলে জানিয়েছে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)।
আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) আইইডিসিআর আনুষ্ঠানিকভাবে ‘ন্যাশনাল এএমআর সার্ভেলেন্স রিপোর্ট-২০২৫’ প্রকাশ করে।
এ প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে অ্যান্টিবায়োটিকের অপপ্রয়োগ, অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও জীবাণুর শক্তিশালী হয়ে ওঠার কারণে অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ কার্যকারিতা হারাচ্ছে। দিন দিন বাড়ছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স—যেখানে জীবাণু কোনো অ্যান্টিবায়োটিকেই সাড়া দেয় না।
প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের ৯৬ হাজার ৪৭৭ রোগীর নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পাঁচটি আইসিইউতে ৭১ ধরনের অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা যাচাই করে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি।
প্রতিবেদন অনুসারে, সব নমুনার ৭ শতাংশে প্যান-ড্রাগ-রেজিস্ট্যান্ট (পিডিআর) জীবাণু পাওয়া গেছে। আইসিইউতে এই হার ৪১ শতাংশ। মাল্টি-ড্রাগ-রেজিস্ট্যান্ট (এমডিআর) জীবাণু সব নমুনার ৪৬ শতাংশ হলেও আইসিইউতে তা ৮৯ শতাংশ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) শ্রেণি বিভাগ অনুযায়ী, ওয়াচ গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার বেড়ে ৭৭ শতাংশ থেকে দাঁড়িয়েছে ৯০ দশমিক ৯ শতাংশে। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক ছিল সেফট্রিয়াক্সোন (৩৩ শতাংশ) ও মেরোপেনেম (১৬ শতাংশ)।
প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন আইইডিসিআরের পরিচালক অধ্যাপক তাহমিনা শিরিন ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ভাইরোলজি) অধ্যাপক জাকির হোসেন হাবিব।
এ সময় তাহমিনা শিরিন বলেন, ‘ব্যবস্থাপত্র ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি বন্ধ করতে হবে। জনগণের সচেতনতা জরুরি। কোনো ব্যক্তি নিবন্ধিত চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন না। অনেক রোগী দোকানের কর্মী বা অবৈধ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক নেন, যা রেজিস্ট্যান্সের প্রধান কারণ। মানুষ প্রায়শই ফার্মেসি বা হাতুড়ে ডাক্তারের কাছ থেকে অ্যান্টিবায়োটিক নেন, চিকিৎসা পরামর্শ ছাড়াই এবং এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। আমি সবাইকে জোর দিয়ে বলছি, নিবন্ধিত নয় এমন কারও পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন না।’
জাকির হোসেন হাবিব বলেন, যথেচ্ছভাবে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াই জীবাণুর প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াচ্ছে। এই এএমআর এখন জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় সংকট।
সবাইকে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে সতর্ক হতে আহ্বান জানিয়ে হাবিব বলেন, সেভ অ্যান্টিবায়োটিক, সেভ ইয়োরসেলফ।
জরিপ অনুযায়ী, দেশে ব্যবহৃত মোট অ্যান্টিবায়োটিকের ৫৭ শতাংশ ব্যবহৃত হয় ঢাকায়। চিকিৎসা সুবিধা, বিশেষায়িত হাসপাতাল ও রোগীর চাপ বেশি হওয়ায় রাজধানীতে এই হার তুলনামূলক বেশি। এরপর রয়েছে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট। ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে (ইউটিআই) আক্রান্ত রোগীদের মধ্যেও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের উচ্চ প্রবণতা দেখা গেছে।
সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ১০টি অ্যান্টিবায়োটিক হলো সেফট্রিয়াক্সোন, সেফিক্সিম, মেরোপেনেম, সিপ্রোফ্লক্সাসিন, আজিথ্রোমাইসিন, অ্যামোক্সিসিলিন, মেট্রোনিডাজল, ক্লক্সাসিলিন, পিপেরাসিলিন-ট্যাজোব্যাকটাম ও ভ্যানকোমাইসিন।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্রড-স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহার ভবিষ্যতে পরিস্থিতিকে আরও সংকটজনক করবে।
আইইডিসিআর সতর্ক করেছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জীবাণুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ দ্রুত বাড়ছে। প্রয়োজন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ সেবন, প্রাণিসম্পদ খাতে অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও দুর্বল স্বাস্থ্যব্যবস্থা এ সংকটকে আরও তীব্র করছে। এখনই নিয়ন্ত্রণে না আনলে সাধারণ সংক্রমণও ভবিষ্যতে প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।
