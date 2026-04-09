২৪ ঘণ্টায় হাম শনাক্ত ৬৪২, উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু ৬

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৪২ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে। একই সময়ে এই রোগের উপসর্গ নিয়ে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে, আর হামে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে আরও একজন।
আজ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। এতে গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামে আক্রান্ত হয়ে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে ১৪৩ জন। হামে মৃত্যুর মধ্যে সর্বোচ্চ ১০ জন ঢাকায়, ৫ জন বরিশালে এবং ৩ জন করে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে এবং দুজন ময়মনসিংহের হাসপাতালগুলোতে মারা গেছে। অপর দিকে এ পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে সবচেয়ে বেশি ৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে রাজশাহী বিভাগে। ঢাকায় এই সংখ্যা ৫৮ জন।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ১৮৭ জনের হামের উপসর্গ শনাক্ত হয়েছে, যাদের মধ্যে ৬৭৪ জনকে ভর্তি করা হয়েছে। এক দিনে সবচেয়ে বেশি ২৬১ জন ভর্তি হয়েছে ঢাকার হাসপাতালগুলোতে।
এদিকে ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৮ হাজার ২৫১ জন। এর মধ্যে চিকিৎসা শেষে ছাড়পত্র পেয়েছে ৫ হাজার ৮০১ জন।
