ইউনিকো হসপিটালে সিনিয়র সিটিজেন কেয়ার প্রোগ্রাম চালু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
উনিকো হসপিটালে সিনিয়র সিটিজেন কেয়ার প্রোগ্রাম চালু হয়েছে।

ইউনিকো হসপিটাল বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা ও ছাড় সুবিধা নিশ্চিত করতে ‘সিনিয়র সিটিজেন কেয়ার প্রোগ্রাম’ চালু করেছে। এই উদ্যোগের আওতায় সিনিয়র সিটিজেনরা ওপিডি ও আইপিডি সেবায় বিশেষ সুবিধা ও ছাড় পাবেন।

এর মধ্যে রয়েছে ডাক্তারের পরামর্শ, ল্যাবরেটরি সেবা, রেডিওলজি ইমেজিং, বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক পরীক্ষা এবং ডায়ালাইসিস সেবা। পাশাপাশি যেসব বয়োজ্যেষ্ঠ নিয়মিত চেকআপের জন্য হাসপাতালে আসতে পারেন না, তাঁদের জন্য Unico@Home সেবার সুবিধাও থাকবে, যার মাধ্যমে ঘরে বসেই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। এ ছাড়াও এই কর্মসূচিতে বয়োজ্যেষ্ঠদের সার্বিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে পরিবারের সদস্যদের সম্পৃক্ততার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা সমানভাবে বজায় থাকে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ রিটায়ারমেন্ট হোমের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান প্রফেসর সরদার এ নাঈম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউনিকো হসপিটালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাজুল ইসলাম ঢালী এবং সিইও আর্দ্রা কুরিয়েন। তাঁরা বক্তব্যে সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য সহজলভ্য, সাশ্রয়ী ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইউনিকো হাসপাতালের অঙ্গীকার তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে অন্য অতিথিরাও বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগের গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য দেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বয়োজ্যেষ্ঠদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করা স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট সমাজসেবী, ইউনিকো হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণকারী সিনিয়র সিটিজেন, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতাগণ, পাশাপাশি হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, চিকিৎসক ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য সহজলভ্য ও সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং তাঁদের সম্মান, যত্ন ও সহমর্মিতার সঙ্গে উন্নত চিকিৎসা প্রদান করাই ইউনিকো হাসপাতালের মূল লক্ষ্য।

