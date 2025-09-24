Ajker Patrika
ডেঙ্গুতে এক দিনে ৫ জনের মৃত্যু, সবাই ঢাকায়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০: ২৬
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। সবাই ঢাকার হাসপাতালে মারা গেছে। আজ বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এসব তথ্য জানিয়েছে।

পাঁচজনের মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে তিনজন ও উত্তর সিটিতে দুজন মারা গেছে। একই সময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৬৬৮ জন।

এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে ১৮৭ জন মারা গেছে এবং আক্রান্ত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩ হাজার ৮৪১ জনে।

সারা দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ২ হাজার ১৬ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে, যার মধ্যে ১ হাজার ২৫৯ জন ঢাকার বাইরের।

