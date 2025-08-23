Ajker Patrika
> স্বাস্থ্য

রংপুরে হবে ৫৬০ শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতাল: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

বাসস, রংপুর 
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম শনিবার দুপুরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। ছবি: পিআইডি
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম শনিবার দুপুরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। ছবি: পিআইডি

সরকার রংপুর জেলায় কিডনি, ক্যান্সার ও হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য ৫৬০ শয্যার একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করবে। এই উদ্যোগের জন্য ইতোমধ্যে বাজেট অনুমোদন করা হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম এ কথা জানান।

উপদেষ্টা বলেন, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগীর চাপ বেশি হওয়ায় অনেককে মেঝেতে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে, তাই সরকার এই বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি জানান, বর্তমান সরকারের মেয়াদে এটি শুরু না হলেও পরবর্তী সরকার এই কাজটি বাস্তবায়ন করবে।

স্বাস্থ্যখাতে স্বচ্ছতা আনতে সরকারের নতুন পদক্ষেপ সম্পর্কে উপদেষ্টা বলেন, সরকার ই-জিপির মাধ্যমে হাসপাতালগুলোর জন্য সরঞ্জাম কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পদ্ধতি কার্যকর হলে স্বাস্থ্যখাতের অনিয়ম ও সিন্ডিকেট অনেকাংশেই দূর করা সম্ভব হবে। সরকার স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সব ধরনের সিন্ডিকেট ভাঙার চেষ্টা করছে।

করোনাকালে চিকিৎসকদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে নূরজাহান বেগম বলেন, ‘অনেক ডাক্তার, নার্স ও টেকনোলজিস্টসহ চিকিৎসা সেবার সঙ্গে জড়িত অনেকে করোনায় মারা গেছেন। তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা রয়েছে, কারণ তাঁদের অবদান ভোলার মতো নয়। তবে যারা সিন্ডিকেটসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আন্দোলনের কারণে কেউ হাত হারিয়েছে, কেউ পা, আবার কারও চোখ নষ্ট হয়েছে। যারা সিন্ডিকেট করে তারা এগুলো দেখেনি। তাদের মধ্যে কি কোনো পরিবর্তন হবে না? প্রত্যেকেরই ভাবা উচিত, আমি কী করছি।’

রংপুর শিশু হাসপাতাল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এটি কেন চালু হয়নি তা খতিয়ে দেখা হবে। হাসপাতাল চালু করতে হলে জনবল ও যন্ত্রপাতি লাগে, যা আগের সরকার পরিকল্পনা করেনি। এই বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় রয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চাহিদা অনুযায়ী চিকিৎসক ও নার্সসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এসময় রংপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রবিউল ফয়সাল, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশিকুর রহমান, সিভিল সার্জন ডা. শাহিন সুলতানাসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উপদেষ্টা এই পরিদর্শনের আগে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ এবং তারাগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ঘুরে দেখেন। বিকেলে তিনি নীলফামারী সদর উপজেলার দারোয়ানী টেক্সটাইল মিলে প্রস্তাবিত হাসপাতালটিও পরিদর্শন করবেন।

বিষয়:

সরকাররংপুরজেলার খবররংপুর বিভাগস্বাস্থ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বিদায় বিভুদা

বিদায় বিভুদা

এনসিটিবি: পাঠ্যবইয়ে আবার পরিবর্তন আসছে

এনসিটিবি: পাঠ্যবইয়ে আবার পরিবর্তন আসছে

নিখোঁজ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের লাশ মিলল মেঘনায়, শোকাহত আজকের পত্রিকা

নিখোঁজ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের লাশ মিলল মেঘনায়, শোকাহত আজকের পত্রিকা

পুলিশের হাতে দেওয়ার রাতেই থানা-হাজতে স্কুলের অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

পুলিশের হাতে দেওয়ার রাতেই থানা-হাজতে স্কুলের অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

সম্পর্কিত

ডেঙ্গুতে ৩ শিশুসহ চারজনের মৃত্যু

ডেঙ্গুতে ৩ শিশুসহ চারজনের মৃত্যু

রংপুরে হবে ৫৬০ শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতাল: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

রংপুরে হবে ৫৬০ শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতাল: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

নাকের হাড় বাঁকা বা অস্ত্রোপচারের পর নাক বন্ধের কারণ ও করণীয়

নাকের হাড় বাঁকা বা অস্ত্রোপচারের পর নাক বন্ধের কারণ ও করণীয়