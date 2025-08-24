Ajker Patrika
রাজধানীতে যাত্রা শুরু করল অ্যাপোলো ক্লিনিক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অ্যাপোলো ক্লিনিকের উদ্বোধন করা হয়। ছবি: সংগৃহীত
রাজধানীর ধানমন্ডিতে যাত্রা শুরু করেছে অ্যাপোলো ক্লিনিক। দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী জেএমআই গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান জেএমআই স্পেশালাইজড হসপিটাল লিমিটেড এ সেবা চালু করেছে। মূলত অ্যাপোলো ক্লিনিক হলো ভারতের বৃহত্তম হাসপাতাল চেইন অ্যাপোলার একটি শাখা।

শনিবার (২৩ আগস্ট) সন্ধ্যায় সাতমসজিদ রোডের ৬৪ নম্বর ভবনে ফিতা ও কেক কেটে ক্লিনিকের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। পরে সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেএমআই গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুর রাজ্জাক। এতে বক্তব্য দেন জেএমআই হাসপাতাল রিকুইজিট ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেডের পরিচালক হোয়াই কোয়ান কিম, অ্যাপোলো হেলথ অ্যান্ড লাইফস্টাইল লিমিটেডের হেড অব ফ্র্যাঞ্চাইজি বিজনেস তরুন গুলাটি, আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আমিনুল হক নাবিল, জেএমআই গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. জাবেদ ইকবাল পাঠান এবং জেএমআই স্পেশালাইজড হসপিটাল লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডা. তামজীদ আলম।

এ সময় দেশের স্বনামধন্য চিকিৎসক, জেএমআই গ্রুপের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা অনুষ্ঠানে বলেন, অ্যাপোলো ক্লিনিকের মাধ্যমে রাজধানীবাসী এখন থেকে বিশ্বমানের চিকিৎসাসেবা ঢাকাতেই পাবেন। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, এই উদ্যোগ দেশের স্বাস্থ্যসেবায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

অনুষ্ঠানে ওষুধ শিল্প সমিতির সভাপতি ও ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের চেয়ারম্যান আব্দুল মুক্তাদির বলেন, ‘অনেকে ভাবেন বাংলাদেশে বিনিয়োগ বা উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু এটি ভুল ধারণা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ হবে এমন একটি দেশ, যেখানে আমরা নিরাপদে জীবনযাপন করতে পারব, ব্যবসা করতে পারব নিশ্চিন্তে, সন্তানদের ফিরিয়ে আনতে পারব গর্বের সঙ্গে। ইনশা আল্লাহ এ দেশ পৃথিবীর এক স্বর্গরাজ্যে রূপ নেবে।’

জেএমআই স্পেশালাইজড হসপিটাল লিমিটেড হলো জেএমআই হসপিটাল রিকুইজিট ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেডের সাবসিডিয়ারি কোম্পানি, যা পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে অ্যাপোলো হেলথ অ্যান্ড লাইফস্টাইল লিমিটেড দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল নেটওয়ার্ক অ্যাপোলো হসপিটালস এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে অ্যাপোলো হসপিটালস বিশ্বজুড়ে ৭৫টি মালিকানাধীন হাসপাতাল এবং ৩৫০টির বেশি ক্লিনিক পরিচালনা করছে।

বিষয়:

ধানমন্ডিচিকিৎসারাজধানীহাসপাতালস্বাস্থ্য
