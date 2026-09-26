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স্বাস্থ্য

গোলমরিচ কেন খাবেন জানুন এর গুণাগুণ

ফিচার ডেস্ক
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৮: ৫৭
গোলমরিচ কেন খাবেন জানুন এর গুণাগুণ

গোলমরিচ শুধু রান্নার স্বাদ বাড়ানোর মসলা নয়। এটি এর স্বাস্থ্যগুণ ও ঔষধি বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতে থাকা শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রদাহবিরোধী উপাদান পাইপারিন শরীর সুস্থ রাখতে নানাভাবে সাহায্য করে।

গোলমরিচের স্বাস্থ্য উপকারিতা

অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের শক্তিশালী উৎস: গোলমরিচে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। এই উপাদান শরীরের ক্ষতিকর ফ্রি র‌্যাডিক্যালস ধ্বংস করে কোষের ক্ষতি রোধ করে। এটি ক্যানসার, হৃদ্‌রোগ এবং অকালবার্ধক্যের ঝুঁকি কমাতে ভূমিকা রাখে।

প্রদাহ ও ব্যথা উপশম: পাইপারিনের প্রদাহবিরোধী গুণ শরীরের সংযোগস্থলের ফোলা ভাব ও বাতের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

হজমশক্তি বৃদ্ধি ও ডায়রিয়া প্রতিরোধ: এটি অগ্ন্যাশয় ও অন্ত্রের পাচক এনজাইম নিঃসরণ বাড়িয়ে প্রোটিন ও চর্বি হজমে সাহায্য করে। অন্ত্রের পেশির খিঁচুনি কমিয়ে এটি ডায়রিয়া প্রতিরোধেও কার্যকর।

অন্যান্য উপাদানের কার্যকারিতা বৃদ্ধি: গোলমরিচ অন্যান্য পুষ্টি উপাদান সহজে শোষণে সাহায্য করে। বিশেষ করে হলুদের সক্রিয় উপাদান কারকিউমিনের শোষণের হার প্রায় ২ হাজার শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারে।

মস্তিষ্ক ও রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণ: এটি মস্তিষ্কের নিউরো-ইনফ্লেমেশন কমিয়ে আলঝেইমার্স বা পারকিনসনসের মতো রোগে উপকারী হতে পারে। পাশাপাশি ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

হলুদ ও গোলমরিচের জাদুকরি গুণ

হলুদ ও গোলমরিচ একসঙ্গে খেলে এদের স্বাস্থ্যগুণ বেড়ে যায়। এরা যৌথভাবে শরীরের তীব্র প্রদাহ কমায়, ক্যানসার কোষ বৃদ্ধি রোধে সাহায্য করে এবং হজমের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও সতর্কতা

রান্নায় গোলমরিচের সাধারণ ব্যবহার সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবে অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করলে পেট বা গলায় জ্বালাপোড়া হতে পারে। এ ছাড়া পাইপারিন অ্যালার্জির ওষুধের মতো কিছু ওষুধের শোষণ অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই নিয়মিত উচ্চমাত্রার সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

সূত্র: হেলথ লাইন

বিষয়:

ছাপা সংস্করণসুস্থ জীবনস্বাস্থ্যফিচার
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