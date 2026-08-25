Ajker Patrika
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স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৬, ২০: ২২
ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু
ফাইল ছবি

দেশে গত এক দিনে ডেঙ্গুতে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এডিস মশাবাহিত এই রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আরও ৯০৭ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, চলতি বছর ডেঙ্গুতে এ নিয়ে মোট ৮৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে চলতি মাসেই মারা গেছে ৩৪ জন।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকার হাসপাতালগুলোয় ৮৮ জন, দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকার হাসপাতালগুলোয় ১৬৮ জন এবং ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের বাইরে ৪৯ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়। অন্যান্য বিভাগের মধ্যে খুলনায় ২০২ জন, বরিশালে ১৬৩ জন, চট্টগ্রামে ৯৯ জন, রাজশাহীতে ৭৩ জন, ময়মনসিংহে ৪৫ জন, রংপুরে ১৯ জন এবং সিলেটে একজন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৮৯৪ জন রোগী সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে দেশে ৩০ হাজার ৮৩০ জন ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে ২৮ হাজার ৬৫২ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যুর তথ্য রাখে ২০০০ সাল থেকে। এর মধ্যে ২০২৩ সালে এ রোগ নিয়ে সবচেয়ে বেশি ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়। ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যুও হয় ওই বছর। গত বছর ডেঙ্গুতে ৪০০ এর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২ হাজারের মতো।

বিষয়:

মৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদপ্তরডেঙ্গুহাসপাতালস্বাস্থ্য
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