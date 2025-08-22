Ajker Patrika
ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে আরও ১৭৩ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ডেঙ্গু রোগী। ফাইল ছবি

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও ১৭৩ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তবে সর্বশেষ কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি।

আজ শুক্রবার (২২ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ১৭৩ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ভর্তি রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে ২৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৩ জন, ঢাকা বিভাগে ২৫ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ১৮ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ২৩ জন, খুলনা বিভাগে ১০ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪ জন, রাজশাহী বিভাগে ১৪ জন এবং রংপুর বিভাগে ২৭ জন রয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় ১৭৮ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। চলতি বছরে এ পর্যন্ত মোট ২৬ হাজার ৫৫৭ জন রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে।

সরকারের পরিসংখ্যানে এ বছর গত ১ জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ২৭ হাজার ৯৫৫ জন। তাদের মধ্যে ৫৯ শতাংশ পুরুষ এবং ৪১ শতাংশ নারী।

২৪ ঘণ্টায় নতুন করে চিকিৎসাধীন কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। তবে বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ১১০ জন চিকিৎসাধীন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে দেশে হাসপাতালগুলোতে ভর্তি রয়েছে ১ হাজার ২৯০ জন রোগী।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ২০২৩ সালে সবচেয়ে বেশি ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। ওই বছর ১ হাজার ৭০৫ জন রোগীর মৃত্যু হয়।

এ ছাড়া গত বছর ১ লাখ ১ হাজার ২১১ জন, ২০২২ সালে ৬২ হাজার ৩৮২ জন, ২০২১ সালে ২৮ হাজার ৪২৯ জন, ২০২০ সালে ১ হাজার ৪০৫ জন এবং ২০১৯ সালে ১ লাখ ১ হাজার ৩৫৪ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল।

